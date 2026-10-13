Campaña veterinaria gratis para este 20 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los vecinos podrán acceder a cuatro servicios gratuitos relacionados con la salud, la prevención y el cuidado responsable de sus mascotas - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad de Lima organizará este martes 20 de octubre una nueva campaña veterinaria gratuita en el Cercado de Lima, donde los vecinos podrán acceder a consultas médico-veterinarias, desparasitación y orientación sobre el cuidado de sus animales de compañía. La jornada estará dirigida a propietarios de perros y gatos e incluirá información sobre tenencia responsable y registro de mascotas.

La actividad se desarrollará en la Casa Municipal Vecinal n.° 1, ubicada en el mercado Ilo, jirón Ilo, cuadra 3, en el Cercado de Lima. La comuna anunció cuatro prestaciones sin costo, orientadas a promover la prevención de enfermedades y brindar recomendaciones para el bienestar de los animales.

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Los asistentes también podrán resolver dudas sobre los cuidados que requieren sus mascotas y conocer los procedimientos relacionados con su inscripción. La iniciativa busca acercar servicios básicos a los propietarios y fomentar prácticas responsables que contribuyan a la salud de sus compañeros de cuatro patas.

Los asistentes podrán acceder a la desparasitación interna y externa como parte de las medidas preventivas para proteger el bienestar de sus perros y gatos - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Qué servicios ofrecerá la campaña veterinaria gratuita?

La jornada municipal contempla cuatro prestaciones para quienes acudan con sus perros o gatos. Estas son las atenciones anunciadas:

Consulta médico-veterinaria: permitirá recibir orientación profesional sobre la salud de las mascotas y recomendaciones para su cuidado. Si el animal presenta síntomas o molestias, el propietario podrá consultar sobre las medidas que correspondan.

Desparasitación interna y externa: comprende procedimientos preventivos contra parásitos que pueden afectar el organismo o la superficie corporal de los animales. El tratamiento debe adecuarse a las características de cada mascota y a las indicaciones profesionales.

Charla de sensibilización sobre tenencia responsable: brindará información sobre las obligaciones que implica tener un animal de compañía, como garantizar una alimentación adecuada, mantener condiciones de higiene, procurar atención veterinaria y ofrecer un entorno seguro.

Orientación sobre el registro de canes y felinos: permitirá conocer los procedimientos vinculados con la inscripción de perros y gatos, así como recibir información sobre los pasos que deben seguir los propietarios para realizar este trámite.

La Municipalidad de Lima realizará una campaña veterinaria gratuita este martes 20 de octubre en el Cercado de Lima, dirigida a propietarios de perros y gatos - Créditos: Magnific.

¿Qué debes tener en cuenta para cuidar a tu mascota?

La prevención es una parte importante del bienestar animal. Las consultas veterinarias permiten recibir recomendaciones de acuerdo con la edad, el estado físico y las necesidades de cada perro o gato.

Además, la desparasitación ayuda a controlar organismos que pueden perjudicar su salud, por lo que debe realizarse con productos apropiados y según las indicaciones de un profesional.

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La tenencia responsable también comprende proporcionar agua y alimento suficientes, mantener al día los cuidados sanitarios, evitar situaciones que pongan en peligro al animal y garantizar condiciones adecuadas de convivencia.

¿Cómo proteger a tus mascotas ante el frío?

Proporciona un refugio adecuado con mantas limpias y un espacio seco, protegido del viento y la humedad.

Evita los cambios bruscos de temperatura y procura que tus mascotas permanezcan en interiores durante las horas más frías.

Utiliza ropa abrigadora cuando sea necesario, especialmente en cachorros, animales mayores y perros de pelo corto.

Mantén su alimentación e hidratación con una dieta equilibrada y agua limpia disponible durante todo el día.

Adapta los paseos al clima y seca sus patas y pelaje al regresar a casa si estuvieron expuestos a la lluvia o la humedad.

Reconoce las señales de alerta como temblores persistentes, debilidad o somnolencia inusual, que pueden indicar problemas relacionados con el frío.

Evita dejarlos a la intemperie durante periodos prolongados y asegúrate de que tengan un lugar cálido y seguro para descansar. Si presentan síntomas preocupantes, acude al veterinario.