Perú

Campaña veterinaria gratis para este 20 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los propietarios recibirán orientación sobre el registro de canes y felinos para conocer los procedimientos vinculados con la inscripción de sus animales

Los vecinos podrán acceder a cuatro servicios gratuitos relacionados con la salud, la prevención y el cuidado responsable de sus mascotas - Créditos: Magnific.
Los vecinos podrán acceder a cuatro servicios gratuitos relacionados con la salud, la prevención y el cuidado responsable de sus mascotas - Créditos: Magnific.
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La Municipalidad de Lima organizará este martes 20 de octubre una nueva campaña veterinaria gratuita en el Cercado de Lima, donde los vecinos podrán acceder a consultas médico-veterinarias, desparasitación y orientación sobre el cuidado de sus animales de compañía. La jornada estará dirigida a propietarios de perros y gatos e incluirá información sobre tenencia responsable y registro de mascotas.

La actividad se desarrollará en la Casa Municipal Vecinal n.° 1, ubicada en el mercado Ilo, jirón Ilo, cuadra 3, en el Cercado de Lima. La comuna anunció cuatro prestaciones sin costo, orientadas a promover la prevención de enfermedades y brindar recomendaciones para el bienestar de los animales.

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Los asistentes también podrán resolver dudas sobre los cuidados que requieren sus mascotas y conocer los procedimientos relacionados con su inscripción. La iniciativa busca acercar servicios básicos a los propietarios y fomentar prácticas responsables que contribuyan a la salud de sus compañeros de cuatro patas.

Los asistentes podrán acceder a la desparasitación interna y externa como parte de las medidas preventivas para proteger el bienestar de sus perros y gatos - Créditos: Municipalidad de Lima.
Los asistentes podrán acceder a la desparasitación interna y externa como parte de las medidas preventivas para proteger el bienestar de sus perros y gatos - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Qué servicios ofrecerá la campaña veterinaria gratuita?

La jornada municipal contempla cuatro prestaciones para quienes acudan con sus perros o gatos. Estas son las atenciones anunciadas:

  • Consulta médico-veterinaria: permitirá recibir orientación profesional sobre la salud de las mascotas y recomendaciones para su cuidado. Si el animal presenta síntomas o molestias, el propietario podrá consultar sobre las medidas que correspondan.
  • Desparasitación interna y externa: comprende procedimientos preventivos contra parásitos que pueden afectar el organismo o la superficie corporal de los animales. El tratamiento debe adecuarse a las características de cada mascota y a las indicaciones profesionales.
  • Charla de sensibilización sobre tenencia responsable: brindará información sobre las obligaciones que implica tener un animal de compañía, como garantizar una alimentación adecuada, mantener condiciones de higiene, procurar atención veterinaria y ofrecer un entorno seguro.
  • Orientación sobre el registro de canes y felinos: permitirá conocer los procedimientos vinculados con la inscripción de perros y gatos, así como recibir información sobre los pasos que deben seguir los propietarios para realizar este trámite.
campaña veterinaria gratis-Perú-30 de mayo
La Municipalidad de Lima realizará una campaña veterinaria gratuita este martes 20 de octubre en el Cercado de Lima, dirigida a propietarios de perros y gatos - Créditos: Magnific.

¿Qué debes tener en cuenta para cuidar a tu mascota?

La prevención es una parte importante del bienestar animal. Las consultas veterinarias permiten recibir recomendaciones de acuerdo con la edad, el estado físico y las necesidades de cada perro o gato.

Además, la desparasitación ayuda a controlar organismos que pueden perjudicar su salud, por lo que debe realizarse con productos apropiados y según las indicaciones de un profesional.

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La tenencia responsable también comprende proporcionar agua y alimento suficientes, mantener al día los cuidados sanitarios, evitar situaciones que pongan en peligro al animal y garantizar condiciones adecuadas de convivencia.

¿Cómo proteger a tus mascotas ante el frío?

  • Proporciona un refugio adecuado con mantas limpias y un espacio seco, protegido del viento y la humedad.
  • Evita los cambios bruscos de temperatura y procura que tus mascotas permanezcan en interiores durante las horas más frías.
  • Utiliza ropa abrigadora cuando sea necesario, especialmente en cachorros, animales mayores y perros de pelo corto.
  • Mantén su alimentación e hidratación con una dieta equilibrada y agua limpia disponible durante todo el día.
  • Adapta los paseos al clima y seca sus patas y pelaje al regresar a casa si estuvieron expuestos a la lluvia o la humedad.
  • Reconoce las señales de alerta como temblores persistentes, debilidad o somnolencia inusual, que pueden indicar problemas relacionados con el frío.
  • Evita dejarlos a la intemperie durante periodos prolongados y asegúrate de que tengan un lugar cálido y seguro para descansar. Si presentan síntomas preocupantes, acude al veterinario.

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