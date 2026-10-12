Perú celebra dos premios individuales: jugadoras de la ‘bicolor’ fueron reconocidas en el Sudamericano Sub 19 de Vóley

Marcela Manrique fue elegida como la mejor armadora y Catalina Romero recibió el premio a la segunda mejor central del torneo. (Video: Voley Zone TV)

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La selección peruana femenina de vóley Sub 19 cerró su participación en el Sudamericano de Maracaibo, Venezuela, con dos representantes entre las mejores jugadoras del campeonato. Marcela Manrique fue elegida como la mejor armadora y Catalina Romero recibió el premio a la segunda mejor central, distinciones que reconocen el desempeño de ambas durante el torneo continental.

Uno de los nombres que destacó en la premiación fue el de Manrique, quien tiene apenas 14 años y ya comienza a ganar protagonismo en las categorías menores del vóley peruano. La colocadora se incorporó a este equipo después de destacar con Perú en el Mundial Sub 17, por lo que este reconocimiento con una generación mayor representa otro paso importante en su crecimiento deportivo.

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Su elección como la mejor en su posición refleja el rendimiento que mostró durante la competencia en Venezuela, donde compartió equipo con jugadoras de mayor edad. Pese a su juventud, Manrique consiguió hacerse un lugar en el campeonato y terminó entre las voleibolistas más reconocidas del certamen. Su evolución también genera expectativas de cara a los próximos retos internacionales de la selección peruana.

Por su parte, Catalina Romero fue distinguida como la segunda mejor central del Sudamericano. La jugadora nacional también integró el equipo ideal del torneo, que reunió a las deportistas más destacadas de las selecciones participantes. De esta manera, Perú consiguió dos premios individuales en una competencia que terminó con Argentina como campeona y la ‘bicolor’ en el segundo lugar.

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Marcela Manrique fue elegida como la mejor armadora y Catalina Romero recibió el premio a la segunda mejor central del Sudamericano Sub 19 de Vóley. Crédito: FPV

El ‘Dream Team’ del Sudamericano Sub 19

La premiación también reconoció a representantes de Argentina, Brasil y Venezuela. La argentina Sofía Baldo fue elegida como la primera mejor punta y, además, recibió el premio a la jugadora más valiosa del campeonato (MVP). Su compatriota Catalina Borrero obtuvo la distinción como segunda mejor punta, mientras que Emma Oldani fue reconocida como la mejor opuesta.

Brasil también tuvo presencia entre las premiadas gracias a Karina Lima, elegida como primera mejor central. En tanto, la venezolana Ihara Arias recibió el reconocimiento como mejor líbero del torneo. Así quedó conformado el grupo de jugadoras que sobresalieron durante el campeonato disputado en Maracaibo.

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Las premiaciones individuales:

<b>- 1era mejor punta: </b>Sofia Baldo (Argentina)

<b>- 2da mejor punta: </b>Catalina Borrero (Argentina)

<b>- 1era mejor central: </b>Karina Lima (Brasil)

<b>- 2da mejor central: </b>Catalina Romero (Perú)

<b>- Mejor armadora: </b>Marcela Manrique (Perú)

<b>- Mejor opuesta:</b> Emma Oldani (Argentina)

<b>- Mejor Libero: </b>Ihara Arias (Venezuela)

<b>- MVP: </b>Sofía Baldo (Argentina)

Todas las jugadoras premiadas del Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 con Catalina Romero y Marcela Manrique como protagonistas. Crédito: CSV

Perú se prepara para el Mundial Sub 19 de 2027

Los reconocimientos individuales se suman a la campaña que permitió a la selección peruana quedarse con la medalla de plata y asegurar su clasificación al Mundial Sub 19 de Vóley 2027. El equipo dirigido por Martín Escudero alcanzó la final después de protagonizar uno de los resultados más importantes de su recorrido: la victoria por 3-2 ante Brasil en semifinales.

Aunque Perú no pudo superar a Argentina en la definición por el título, su participación dejó dos jugadoras dentro del equipo ideal y la clasificación a la próxima cita mundialista. Ahora, el conjunto nacional tendrá el desafío de continuar su preparación para competir ante las mejores selecciones de la categoría.

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Para Manrique, el premio como mejor armadora adquiere un valor especial por su corta edad y por el recorrido que viene construyendo entre las selecciones menores. A sus 14 años, la voleibolista suma una nueva distinción internacional y una experiencia que puede resultar importante en su desarrollo. Junto con Romero, forma parte de una generación que buscará representar al país en el Mundial del próximo año.