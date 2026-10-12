Perú

La PNP investiga balacera contra un adolescente de 15 años tras un partido de la Liga 1 en el Callao

La víctima caminaba con un grupo al salir del estadio Miguel Grau cuando dos encapuchados abrieron fuego en la avenida Santa Marina Norte, según detalló la Policía Nacional

Un adolescente de 15 años recibió tres disparos en la avenida Santa Marina Norte tras el partido entre Sport Boys y Alianza Atlético.
Un adolescente de 15 años recibió tres disparos en la avenida Santa Marina Norte tras el partido entre Sport Boys y Alianza Atlético. (Flash Callao)
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Un adolescente de 15 años recibió tres impactos de bala tras el partido entre Sport Boys y Alianza Atlético en el estadio Miguel Grau. El ataque ocurrió en la avenida Santa Marina Norte, en el Callao, cuando el menor se retiraba de la zona junto a otras personas, según la información policial.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, donde recibió atención médica luego del ataque armado. Las circunstancias que rodearon el hecho aún son materia de investigación.

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Según se conoció por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el adolescente caminaba con un grupo después de abandonar el estadio cuando dos sujetos encapuchados se aproximaron desde la dirección opuesta. Los desconocidos abrieron fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

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El menor de edad herido fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

Dos encapuchados

Los proyectiles alcanzaron al menor en tres ocasiones. Tras los disparos, los atacantes escaparon y realizaron tiros al aire, presuntamente para impedir que alguien intentara seguirlos.

El hecho se registró a pocos metros de la Institución Educativa República de Venezuela. En esa zona, los agentes de la Policía Nacional hallaron cerca de 15 casquillos de bala, que formarán parte de las diligencias para determinar cómo ocurrió el ataque.

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La balacera tuvo lugar poco después del encuentro de Liga 1 entre Sport Boys y Alianza Atlético. El adolescente había asistido al partido en el estadio Miguel Grau antes de resultar herido en Santa Marina Norte.

Secuencia del ataque

La Policía recaba información para establecer la secuencia de los hechos e identificar a los responsables. Los investigadores buscan precisar si el ataque estuvo dirigido contra el adolescente o contra el grupo con el que se desplazaba tras salir del estadio.

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Efectivos de la Policía Nacional hallaron cerca de 15 casquillos de bala en las inmediaciones de la Institución Educativa República de Venezuela.

Se informó que, de acuerdo con una versión preliminar, el menor pertenecería al barrio de Puerto Nuevo. El medio también señaló que una de las primeras hipótesis plantea que el adolescente pudo haber sido seguido desde su salida del recinto deportivo.

Esa posibilidad no cuenta con confirmación de las autoridades. La investigación policial continúa para esclarecer si existió un seguimiento previo, cuál fue el recorrido de los agresores y qué motivó los disparos.

Los peritos de Criminalística concluyeron las diligencias en el lugar y la Policía liberó la zona. La recopilación de pruebas incluye los casquillos encontrados en las inmediaciones de la institución educativa.

Trasladado al hospital

El menor, de 15 años, fue llevado al Hospital Daniel Alcides Carrión después de recibir los tres disparos. No se difundieron más detalles sobre su estado de salud ni sobre las zonas del cuerpo en las que fue alcanzado por los proyectiles.

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La investigación policial busca precisar si los agresores apuntaron directamente contra el menor o contra todo el grupo que lo acompañaba.

La PNP mantiene las investigaciones para identificar a los dos sujetos encapuchados que, según las versiones iniciales, se acercaron al grupo en sentido contrario antes de disparar. Tampoco se informó si existen testigos que hayan reconocido a los atacantes o cámaras de seguridad que puedan aportar información sobre su escape.

El ataque ocurrió en una zona cercana al estadio Miguel Grau, escenario del partido entre Sport Boys y Alianza Atlético. Las autoridades deberán determinar si el adolescente era el objetivo de los atacantes o si los disparos se produjeron en otra circunstancia.

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