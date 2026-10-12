Perú registra 392 homicidios acumulados durante el gobierno de Keiko Fujimori

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, pronuncia un discurso para anunciar la creación de un equipo de élite contra el crimen, integrado por policías y militares, en una base militar de Lima, Perú, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

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En 75 días de gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, el Perú aún no ha logrado combatir con éxito el avance de la criminalidad y la cifra de asesinatos sigue promediando cinco personas asesinadas cada día a nivel nacional. Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), solo durante la administración de la mandataria, se registraron 392 homicidios.

El analista de datos, Juan Carbajal, indicó en su cuenta oficial de X que incluso esa cifra podría ser mayor pues en el mismo periodo se ha registrado a 46 víctimas adicionales por proyectil de arma de fuego, aunque estas fueron etiquetadas como “ignoradas”, un término usado para indicar que se desconoce el motivo de la muerte de la persona.

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Armas causan la mayoría de muertes

El experto también sostuvo que “a nivel nacional, 284 de los 392 homicidios registrados han sido causados por proyectil de arma de fuego (PAF), esto es el 72.4%”, por lo que 3 de cada 4 asesinatos se produjeron por disparos a las víctimas. Otros homicidios registrados fueron causados por agresiones físicas (45) y armas blancas (38).

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En lo que respecta a los homicidios a nivel nacional, el Perú registra 1.612 asesinatos solo durante el 2026 y promedia casi 6 asesinatos cada día, según la base de datos de Sinadef. La mayoría de ellos se produjo en Lima (602), La Libertad (163), el Callao (137) y Piura (116), zonas del país con alta presencia de criminales o que se encuentran en estado de emergencia decretado por el Gobierno.

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Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y Policía

El miércoles 7 de octubre la presidenta Keiko Fujimori anunció la creación de un comando unificado que integrará a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) para enfrentar la ola de criminalidad, en el marco de una “ofensiva total” contra este flagelo.

“Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado”, afirmó durante una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cocedena), celebrada en el cuartel general del Ejército.

Fotografía de archivo de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. EFE/ Paolo Aguilar

La hija del dictador Alberto Fujimori explicó que el nuevo comando contará con un centro de control y operaciones desde el que se dirigirán las acciones contra la criminalidad. Además, informó la conformación de un grupo especial de élite integrado por policías y militares para ejecutar operaciones de búsqueda y captura.

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“Vamos a aparecer donde menos se lo imaginen para realizar operativos de búsqueda y capturas inmediatas”, señaló al detallar medidas para recuperar el control de los centros penitenciarios y aislar a los internos que continúan dirigiendo delitos desde las cárceles.

El Ejecutivo creará además una Comisión Especial de Lucha contra la Criminalidad para coordinar las acciones de distintos ministerios e instituciones, entre ellas la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y las empresas de telecomunicaciones.

La presidenta aseguró que su administración buscará acelerar la expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos y pidió al sistema de justicia actuar con “celeridad y mucha firmeza”.

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