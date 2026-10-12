‘Mondonguito’ reaparece internado en UCI y agradece visita de Cachay: “Hierba mala nunca muere”

El humorista Cachay acompaña a su colega Mondonguito en el centro médico donde permanece internado en la unidad de cuidados intensivos.

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Lorenzo Zubiate, conocido como ‘Mondonguito’, recibió la visita de José Luis Cachay Ramos en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Cayetano Heredia, donde permanece internado por complicaciones pulmonares. El encuentro dejó un mensaje de apoyo entre dos referentes del humor ambulante.

Cachay llegó al centro de salud para acompañar a su colega y desmentir los rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta muerte del comediante. El artista afirmó que ‘Mondonguito’ continúa bajo atención médica y pidió evitar la difusión de información falsa.

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“Hay gente que dice que ‘Mondongo’ ha fallecido y quiero decirles a esas malas personas que mi compadre Mondonguito está vivo”, expresó Cachay durante su visita.

El cómico conocido como Cachay realiza una visita al humorista Mondonguito en una habitación de hospital, donde permanece recostado en una cama con asistencia respiratoria. Durante la grabación, Cachay se dirige a la cámara para solicitar apoyo económico para el artista y desmentir versiones sobre su presunto fallecimiento, mientras Mondonguito agradece la compañía.

Pese a su delicado estado de salud, Lorenzo Zubiate conservó la chispa que lo caracteriza sobre los escenarios. Tras conocer las versiones sobre su fallecimiento, el cómico respondió con humor: “Hierba mala nunca muere”.

La frase provocó reacciones entre quienes estaban presentes en la habitación. ‘Mondonguito’ continúa bajo vigilancia por sus problemas respiratorios, una situación que ha generado preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores.

Durante el encuentro, Cachay también cuestionó la falta de respaldo para los artistas cómicos ante cuadros de salud complejos. El humorista recordó la trayectoria de su amigo y su participación en uno de los espacios televisivos que dio visibilidad a figuras de la comicidad popular.

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“‘Mondonguito’ es leyenda del humor, segundo puesto en Trampolín a la Fama, junto a ‘Tripita’. ¿Cómo puede ser posible que no haya un seguro de vida para nosotros los cómicos?”, manifestó Cachay.

El comediante Cachay visita al humorista Mondonguito durante su permanencia en un centro de salud.

Las palabras emocionaron a ‘Mondonguito’, quien no pudo contener las lágrimas. Su colega buscó calmarlo y le expresó su respaldo durante esta etapa de recuperación.

“Tranquilo papito lindo. Apoyémonos de verdad”, le dijo Cachay. El comediante agradeció el gesto desde su cama en cuidados intensivos: “Gracias por visitarme”.

En conversación con Trome, Cachay señaló que conocía algunos de los problemas de salud que afectaban a Lorenzo Zubiate. Según contó, el artista comentaba que tenía molestias estomacales y recordó que fumó durante muchos años.

“Sabía que tenía unos problemas estomacales pues siempre lo comentaba, y lo otro es que él ha fumado mucho, apagaba y prendía los cigarros, y quizás eso le ha afectado los pulmones; pues me comentan que tiene fibrosis pulmonar”, declaró al diario.

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El comediante Cachay visita a su colega Mondonguito mientras este se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos.

A pesar de la preocupación por su diagnóstico, Cachay confió en que el cómico podrá recuperarse. “Sé que es un hombre fuerte, un luchador y va a salir adelante, que va a superar sus males pulmonares y lo veremos nuevamente haciendo reír al público”, sostuvo.

Las personas que deseen colaborar con el artista pueden realizar un aporte directo mediante Yape o Plin al 945223846, número habilitado para recibir apoyo para Mondonguito durante su recuperación.

¿Por qué Mondonguito está internado?

La hija del comediante, Patricia Zubiate, informó que su padre permanece aislado en el hospital Cayetano Heredia debido a sus complicaciones respiratorias. Explicó que recibe oxígeno y nebulizaciones de forma constante como parte de su tratamiento.

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Los especialistas le realizaron una tomografía para conocer el alcance de su condición pulmonar. Con esos resultados, los médicos podrán determinar el tratamiento que deberá seguir y evaluar su evolución.

Lorenzo Zubiate, conocido como ‘Mondonguito’, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Cayetano Heredia.

Según explicó su familia, Lorenzo Zubiate padece fibrosis pulmonar, una enfermedad que provoca cicatrices en el tejido de los pulmones. Esa alteración dificulta el paso de oxígeno hacia la sangre y puede generar falta de aire.

En algunos casos, quienes tienen esta enfermedad requieren oxígeno suplementario para mantener una respiración adecuada. La condición de ‘Mondonguito’ obliga a que permanezca bajo control médico en cuidados intensivos.

El humorista ha recibido mensajes de respaldo de colegas y seguidores, atentos a las novedades sobre su salud. La visita de Cachay se sumó a esas muestras de apoyo mientras continúa su recuperación.

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