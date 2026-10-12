Ana Gabriel regresa al Perú para cantar en Arena 1: cuándo será su concierto y dónde comprar las entradas

La cantante mexicana se presentará en Arena 1 de San Miguel con un repertorio que incluirá temas como “Simplemente amigos”, “Quién como tú” y “Ay amor”.

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La cantante mexicana Ana Gabriel volverá a Lima con su gira “Claro de Luna Tour 2027”. La presentación se realizará en Arena 1, en el distrito de San Miguel, y marcará un nuevo encuentro de la artista con el público peruano.

El anuncio forma parte de la ruta internacional que la intérprete tiene programada para 2027. Ana Gabriel comunicó en septiembre de 2026, mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, que el tour recorrerá distintos escenarios entre febrero y diciembre del próximo año.

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La artista llegará al Perú con un repertorio que incluye canciones que se mantienen entre las más reconocidas de su trayectoria, como “Simplemente amigos”, “Quién como tú”, “Luna”, “Ay amor” y “Es el amor quien llega”.

¿Cuándo será el concierto de Ana Gabriel?

El concierto de Ana Gabriel está previsto para el miércoles 21 de abril de 2027 en Arena 1, recinto ubicado en San Miguel. La producción estará a cargo de F&M Entertainment.

La fecha se suma a la agenda de espectáculos internacionales que tendrá Lima durante 2027. La cantante mexicana volverá con una gira titulada “Claro de Luna”, denominación que remite a uno de los temas que integran su repertorio.

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¿Cuándo y dónde comprar las entradas?

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster. La preventa exclusiva para clientes con tarjetas BBVA será el 15 y 16 de octubre de 2026, mientras que la venta general comenzará el 17 de octubre. Hasta el momento, no se han informado los precios ni la distribución de sectores para el show.

La artista, cuyo nombre real es María Guadalupe Araujo Yong, mantiene una relación sostenida con el público peruano, donde sus baladas y temas de música popular han tenido presencia en radios, reuniones familiares y espacios de karaoke durante varias décadas.

El regreso de la intérprete permitirá repasar parte de un catálogo que atraviesa distintas etapas de la música latinoamericana. Entre las canciones que suelen concentrar la atención del público se encuentran “Simplemente amigos”, “Quién como tú”, “Ay amor”, “Luna” y “Es el amor quien llega”.

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Estas composiciones forman parte de una discografía que combina balada romántica, ranchera, pop y música regional mexicana. A lo largo de su carrera, Ana Gabriel desarrolló una forma de interpretación reconocible por su registro vocal y por letras centradas en relaciones afectivas, rupturas y despedidas.

Ana Gabriel volverá a Lima el 21 de abril de 2027 como parte de su gira “Claro de Luna Tour”.

“Claro de Luna Tour 2027” recorrerá los principales momentos de más de cinco décadas de trayectoria, de acuerdo con la información difundida sobre el espectáculo. El concierto en Lima permitirá al público escuchar en vivo canciones que se mantienen vigentes dentro de su repertorio.

Ana Gabriel nació en Guamúchil, en el estado mexicano de Sinaloa, y comenzó su trayectoria artística en la década de 1970. Con el tiempo, consolidó una carrera que trascendió las fronteras de México y la ubicó entre las figuras de mayor presencia en la música en español.

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Su repertorio cuenta con canciones que han alcanzado a públicos de distintas generaciones. Ese vínculo explica la expectativa que suele acompañar sus visitas al país, en las que sus seguidores esperan escuchar los temas que marcaron diversos momentos de su carrera.

Treinta álbumes y seis números uno en Billboard

La trayectoria de Ana Gabriel incluye más de 30 álbumes publicados y presencia en los rankings de Billboard. Según la información entregada por la producción, la cantante logró posicionar 20 canciones dentro del Top 10 de la lista Hot Latin Songs, de las cuales seis alcanzaron el primer lugar.

La intérprete también recibió 13 Premios Lo Nuestro, entre ellos el Premio a la Excelencia en 2006. A lo largo de su carrera acumuló certificaciones de Platino, Doble Platino y Diamante, además de nominaciones a los Premios Grammy y Latin Grammy.

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Ana Gabriel ha mantenido una carrera de más de 50 años, con un repertorio que incluye éxitos de amplia difusión en América Latina. Su figura también se asocia a una presencia escénica que prioriza la interpretación en directo y el contacto con el público.

Para Lima, la presentación está confirmada para abril. El concierto reunirá a seguidores de la artista en Arena 1, donde volverán a escucharse canciones como “Simplemente amigos”, “Quién como tú” y “Ay amor”.

Ana Gabriel regresa a Lima para reencontrarse con su público. EFE/Alberto Valdés