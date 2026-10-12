Perú

‘Las guerreras Kpop 2′ llegará al cine antes que a Netflix: ¿dónde ver la primera película en Perú?

La segunda parte de la película animada se prepara con un estreno diferente, en medio de su gran éxito alrededor del mundo

Tres personajes femeninos de animación vestidose con trajes blancos y dorados avanzan tomados de la mano sobre un fondo morado
Tres personajes de la película animada KPop Demon Hunters caminan tomadas de la mano con trajes blancos y detalles dorados. Las Guerreras K-pop (Foto: Netflix)
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Las guerreras Kpop 2 tendrá un estreno amplio en salas de cine antes de su llegada a Netflix, una decisión que modifica la estrategia habitual de la plataforma para sus producciones originales. Mientras avanza el desarrollo de la secuela, los seguidores peruanos pueden ver la primera película de forma oficial a través del catálogo de Netflix.

La cinta, conocida en su título internacional como KPop Demon Hunters, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la plataforma. Su primera entrega se estrenó el 20 de junio de 2025 y alcanzó 325,1 millones de visualizaciones durante sus primeros 90 días, según los datos difundidos por Netflix. La cifra luego superó los 500 millones de reproducciones globales.

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La historia sigue a Rumi, Mira y Zoey, integrantes del grupo ficticio HUNTR/X. Fuera de los escenarios, las tres artistas enfrentan amenazas sobrenaturales mientras protegen a sus seguidores. La película fue producida junto con Sony Pictures Animation y contó con la dirección de Maggie Kang y Chris Appelhans.

Las guerreras Kpop - película de Netflix
Las guerreras Kpop - película de Netflix (Sony Pictures)

Netflix llevará la secuela a las salas antes de estrenarla en su plataforma

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, confirmó que la segunda película tendrá una distribución cinematográfica amplia antes de incorporarse al servicio de streaming. El anuncio representa un cambio para una compañía que durante años concentró sus lanzamientos originales en su plataforma.

La decisión se relaciona con el desempeño de la versión sing-along de la primera entrega, que invitaba al público a cantar los temas de la película durante las funciones. Esa edición recaudó USD 24,3 millones en Estados Unidos en cinco días no consecutivos de exhibición, de acuerdo con cifras citadas por medios especializados.

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Por el momento, Netflix no informó una fecha de estreno para Las guerreras Kpop 2 ni confirmó en qué mercados se proyectará primero. La producción se encuentra en una etapa inicial y sus responsables, Maggie Kang y Chris Appelhans, volverán a dirigir y escribir la continuación.

Las guerreras k-pop
"Las guerreras k-pop", película de Sony Pictures Animations (Netflix)

Reportes previos indicaron que la secuela podría llegar en 2029, aunque ese calendario aún no fue confirmado de manera oficial. El proceso de animación suele extenderse durante varios años, sobre todo en proyectos que incluyen diseño de personajes, escenas musicales y producción de nuevas canciones.

Dónde ver Las guerreras Kpop en Perú

En Perú, la primera película está disponible de forma legal en Netflix. Los usuarios pueden encontrarla al escribir “Las guerreras Kpop” en el buscador de la aplicación o del sitio web. Si no aparece con ese nombre, también es posible buscarla como KPop Demon Hunters.

Para comprobar si una cuenta tiene disponible el doblaje al español latino, se debe ingresar a la ficha de la película y revisar las opciones de audio y subtítulos antes de iniciar la reproducción. La disponibilidad de idiomas puede cambiar según el país, el dispositivo utilizado y la configuración del perfil.

Captura de pantalla de la aplicación de Netflix con la ficha de la película Las guerreras k-pop y cinco personajes animados en un escenario
La plataforma Netflix presenta la ficha del largometraje de animación Las guerreras k-pop, dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans.

Netflix también ofrece una edición para cantar, con las letras de las canciones en pantalla. Esa versión incluye los temas interpretados por HUNTR/X y los Saja Boys, las dos agrupaciones ficticias que forman parte de la trama.

La plataforma recomienda utilizar sus aplicaciones oficiales en televisores inteligentes, celulares, tabletas, consolas o computadoras. También es posible enviar el contenido desde un teléfono a un dispositivo compatible, siempre que ambos equipos estén conectados a la misma red WiFi.

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