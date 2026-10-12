Cómo elegir el vino correcto: cinco claves de los sommeliers expertos del Expovino

Una colección de copas de vino tinto, blanco y espumoso se dispone sobre una mesa de madera junto a una botella, un sacacorchos y corchos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pensar primero en el momento de consumo, antes que en la etiqueta o la variedad, puede simplificar una de las decisiones más frecuentes a la hora de organizar una comida, una reunión o preparar un obsequio. Los sommeliers de Wong compartieron cinco recomendaciones para escoger vino según cada ocasión, en el marco de la temporada Expovino Wong 2026, que incorpora nuevas etiquetas, degustaciones y experiencias de maridaje.

Según los especialistas, no existen reglas absolutas en la materia: una cena, una reunión entre amigos o un regalo pueden requerir opciones distintas, y los gustos personales de quienes compartirán la botella también influyen en la elección final. A partir de esa premisa, los sommeliers de Wong elaboraron una guía con criterios prácticos para orientar la compra en cada contexto.

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El Expovino se realizará del 15 al 17 de octubre en La Pelousse del Jockey Club. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tipo de plato define el vino en una comida

La primera recomendación de los especialistas apunta a observar la intensidad del plato antes de elegir la botella. Las comidas frescas o de sabores suaves suelen combinar mejor con vinos blancos o ligeros, mientras que las preparaciones con sabores más marcados encuentran un mejor acompañamiento en vinos tintos o de mayor cuerpo.

Este criterio funciona como punto de partida para quienes no tienen experiencia previa en maridaje, dado que reduce la cantidad de variables a considerar. La relación entre la intensidad del plato y la del vino continúa siendo, según los sommeliers consultados, el parámetro más sencillo de aplicar en cualquier mesa.

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El Expovino se realizará del 15 al 17 de octubre en La Pelousse del Jockey Club. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versatilidad es clave quando se comparte con varias personas

En una reunión social, donde la botella se comparte entre invitados con gustos diversos, los especialistas recomiendan optar por vinos versátiles, capaces de acompañar distintos piqueos o preparaciones sin imponerse sobre ellas. Entre las opciones sugeridas figuran el Sauvignon Blanc, el rosé, el Merlot y los espumantes.

Cuando se prevé servir más de una botella, los sommeliers aconsejan ofrecer al mismo tiempo un vino blanco y uno tinto, lo cual amplía las alternativas disponibles para los invitados. Esta estrategia reduce el riesgo de que alguna persona quede sin una opción a su gusto, un factor que cobra relevancia en reuniones numerosas o con comensales poco conocidos entre sí.

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El momento del brindis orienta la elección en las celebraciones

Para las celebraciones, el factor determinante es el momento en que se consumirá el vino durante el evento. Los espumantes suelen asociarse con ocasiones especiales por su frescura y sus burbujas, aunque los especialistas aclaran que no constituyen la única alternativa disponible para este tipo de encuentros.

El Expovino se realizará del 15 al 17 de octubre en La Pelousse del Jockey Club. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión, según los sommeliers de Wong, debe considerar si el vino acompañará únicamente el brindis, un aperitivo, o toda la comida. Esta distinción permite ajustar tanto el estilo como la cantidad de botellas necesarias, de manera que el servicio responda a la dinámica real del evento.

Conocer los gustos del destinatario facilita elegir un regalo

Cuando el vino se destina a un obsequio, los especialistas sugieren identificar primero si la persona prefiere tintos, blancos o espumantes, dato que simplifica considerablemente la búsqueda. En caso de desconocer esa preferencia, una alternativa es optar por un estilo versátil o solicitar orientación en el punto de venta, a partir de la ocasión para la que se entregará el regalo.

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Esta recomendación cobra particular relevancia en fechas con alta demanda de obsequios, cuando la presión del tiempo suele dificultar una elección informada. Los sommeliers remarcan que consultar sobre el contexto de la entrega, más que sobre la marca en sí, ayuda a acertar con mayor frecuencia.

El Expovino se realizará del 15 al 17 de octubre en La Pelousse del Jockey Club. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salir de lo conocido amplía las posibilidades de consumo

La quinta recomendación invita a explorar variedades de uva, regiones o estilos distintos a los habituales como forma de descubrir nuevas preferencias. Esta práctica, según los especialistas, no requiere conocimientos previos avanzados y puede aplicarse de manera progresiva en distintas compras.

En ese sentido, los sommeliers destacan la existencia de vinos sin alcohol o con bajo contenido alcohólico, que amplían las alternativas para diferentes momentos de consumo. Esta categoría se suma a la oferta tradicional y responde a una demanda creciente entre consumidores que buscan opciones con menor graduación.

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El Expovino se realizará del 15 al 17 de octubre en La Pelousse del Jockey Club

Expovino suma 69 nuevas etiquetas

La temporada Expovino Wong se desarrolla en todas las tiendas de la cadena con degustaciones, nuevas etiquetas, promociones y experiencias vinculadas al mundo del vino. Para esta edición se incorporan 69 nuevos productos, junto con alternativas sin alcohol o bajas en alcohol y una mayor presencia de destilados peruanos.

Entre los principales hitos de la temporada figura la tradicional Cata a Ciegas, con la participación de especialistas nacionales e internacionales, y el evento central Expovino Wong 2026, que se realizará del 15 al 17 de octubre en La Pelousse del Jockey Club, en Lima. El encuentro reunirá a más de 160 stands y 148 bodegas provenientes de nueve países, con masterclasses, catas, maridajes y propuestas gastronómicas de restaurantes como Maido, Tori, Entremigas, Pánguche, Wong Bistró y El Hornero.

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