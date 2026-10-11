Golazo de Bernardo Cuesta tras enganchar y dejar en el suelo a Williams Riveros en Universitario vs Melgar por Torneo Clausura 2026

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El sábado 10 de octubre, Universitario de Deportes recibió a Melgar por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El cuadro arequipeño abrió el marcador en el cierre del primer tiempo con una definición de Bernardo Cuesta, quien enganchó ante Williams Riveros, lo dejó en el suelo y silenció el estadio Monumental de Ate.

Ocurrió a los 39 minutos. La ‘U’ había controlado el primer tiempo y generó varias ocasiones, sobre todo a través de Andy Polo, pero careció de la eficacia que sí mostró el ‘león del sur’ en una contra que terminó con el 1-0.

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Universitario quedó con la línea defensiva adelantada. Nicolás Quagliata identificó a Bernardo Cuesta, habilitado por un defensor ‘merengue’, y lo asistió al espacio. El delantero argentino aceleró con Williams Riveros a su espalda, amagó para que el paraguayo pasara de largo y definió con potencia de izquierda al primer palo.

Diego Romero cedió ese sector del arco y, pese a que se estiró, no alcanzó a desviar el balón. Cuesta marcó el primero y lo celebró con efusividad: el capitán de Melgar bailó mientras el arquero ‘crema’ y Riveros mostraban su desconcierto.

Los futbolistas del conjunto ‘characato’ se sumaron al festejo de su referente. En las tribunas, los hinchas del vigente tricampeón quedaron sorprendidos por el golpe de la visita, que planteó un escenario adverso para la ‘U’.

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Bernardo Cuesta anotó su gol número 13 ante Universitario en 29 partidos disputados entre la Liga 1, la Copa Sudamericana y la Copa de la Liga. Antes de este encuentro, el delantero llevaba cuatro tantos en el Torneo Clausura: firmó un doblete ante ADT y convirtió frente a Cusco FC y Los Chankas.

Bernardo Cuesta marcó golazo para el 1-0 de Melgar ante Universitario en duelo por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Universitario se aleja del primer lugar del Torneo Clausura

Con la derrota parcial ante Melgar, Universitario se alejaría del primer lugar del Torneo Clausura. El cuadro ‘merengue’ suma 20 puntos y quedaría a dos de los líderes, Sport Huancayo y Deportivo Garcilaso.

La ‘U’ dejaría pasar una oportunidad para alcanzar la cima, luego de que Garcilaso cayera como local ante Huancayo. Una victoria en el Monumental frente al ‘dominó’ le habría permitido escalar hasta el primer puesto del certamen.

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Por ello, Fabián Bustos deberá comunicarse con sus asistentes para dar indicaciones de cara al segundo tiempo. El técnico argentino no se encuentra en la zona técnica debido a una sanción recibida antes de su salida a Millonarios de Colombia.

En contraparte, Melgar se metería en la pelea por el Torneo Clausura si sostiene la ventaja, cuando aún restan más de cinco fechas. El equipo de Miguel Rondelli llegaría a 21 puntos, superaría a Universitario en la tabla y quedaría a una unidad de los líderes.

Así quedaría la tabla de posiciones del Torneo Clausura con el triunfo de Melgar ante Universitario por la fecha 11.

Próximo partido de Universitario

Universitario se medirá ante Alianza Atlético en la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este encuentro se jugará el domingo 18 de octubre a las 15:30 horas en el estadio Mansiche de Trujillo. Su rival llegará tras haber enfrentado a Sport Boys en condición de visitante.

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Próximo partido de Melgar

Por su parte, Melgar chocará ante Deportivo Garcilaso en la próxima jornada del campeonato peruano. Este duelo se llevará a cabo el sábado 17 de octubre a las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental de la UNSA. Su rival viene de caer 1-0 ante Sport Huancayo en condición de local.