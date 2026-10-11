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Gol de Cristian Bordacahar tras rebote de Diego Romero para marcar el 2-0 de Melgar vs Universitario por Liga 1 2026

El ariete del ‘dominó’ convirtió para volver a traducir la superioridad del equipo de Miguel Rondelli en el estadio Monumental

Revive la emocionante celebración del segundo gol de FBC Melgar. Cristian Bordacahar demostró su instinto goleador al insistir en la jugada y empujar el balón a la red, desatando la alegría de sus compañeros y la hinchada. - Liga 1
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Melgar ha golpeado en dos momentos justos. El elenco arequipeño viene exhibiendo un notable juego sobre el gramado del estadio Monumental ante Universitario. Cristian Bordacahar ha anotado el 2-0 a los 56 minutos. La diana llegó luego de una precisa asistencia de Nicolás Quagliata y un rebote del arquero Diego Romero.

El atacante argentino aprovechó un rebote del arquero Diego Romero tras un remate previo y definió a corta distancia. La acción se originó con la intervención de Nicolás Quagliata, quien volvió a participar de manera directa en una ofensiva del elenco dirigido por Miguel Rondelli.

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El segundo tanto llegó cuando Universitario buscaba reaccionar tras el descanso. Melgar mantuvo el control del balón y encontró espacios para profundizar por los costados. Quagliata recibió el esférico, avanzó por el sector ofensivo y habilitó a Bordacahar, que sacó un disparo ante la salida del guardameta ‘crema’.

Romero logró contener parcialmente el remate, aunque dejó el balón en el área. Bordacahar siguió la jugada, llegó antes que los defensores de Universitario y colocó la pelota en el arco para ampliar la diferencia en el marcador.

Gol de Cristian Bordacahar tras rebote de Diego Romero para marcar el 2-0 de Melgar vs Universitario por Liga 1 2026.
Gol de Cristian Bordacahar tras rebote de Diego Romero para marcar el 2-0 de Melgar vs Universitario por Liga 1 2026. Crédito: Captura L1 MAX.

La anotación fue confirmada en el minuto 55 por la transmisión oficial del encuentro. Antes, el portero de la ‘U’ había respondido con una atajada ante un lanzamiento de Walter Tandazo, pero el equipo local no logró sostener esa reacción defensiva en la siguiente aproximación del ‘dominó’.

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Melgar ya había tomado ventaja en la primera mitad con un gol de Bernardo Cuesta. El delantero argentino resolvió una acción individual ante la marca de Williams Riveros y abrió la cuenta en un partido que representaba una oportunidad para ambos clubes en la disputa por los primeros puestos del Clausura.

Con el 2-0, el equipo ‘rojinegro’ consolidó el dominio que mostró durante varios pasajes del compromiso. Universitario intentó modificar el trámite con el ingreso de Piero Quispe al inicio del segundo tiempo y, más adelante, con las entradas de Edison Flores y Lisandro Alzugaray. Sin embargo, el cuadro visitante conservó la ventaja.

Noche decisiva en el Monumental

El resultado parcial representa un golpe para Universitario de Deportes, que tenía la posibilidad de convertirse en líder del Torneo Clausura. Antes del inicio de la jornada, Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo compartían la cima con 22 puntos, mientras que la ‘U’ tenía 20 unidades.

En el minuto 38, Bernardo Cuesta recibe un pase, realiza un enganche magistral para dejar atrás al defensor y define con un remate cruzado para poner el 1-0 a favor de FBC Melgar sobre Universitario. - Liga 1

Una victoria ante Melgar habría dejado al equipo de Fabián Bustos con 23 puntos y en el primer lugar en solitario. La derrota parcial, en cambio, lo mantiene fuera de la punta y prolonga el impacto de la goleada por 4-0 que sufrió ante Deportivo Garcilaso en la fecha anterior.

Para Melgar, el triunfo momentáneo lo coloca con 21 unidades y lo acerca a los líderes. El equipo arequipeño llegó al Monumental luego de empatar 1-1 con Sport Boys y buscaba recuperar fuera de casa los puntos que dejó escapar en condición de local.

Próximos partidos de Universitario y Melgar

Universitario enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura el domingo 18 de octubre, desde las 15:30 horas de Perú. Melgar, por su parte, recibirá a Deportivo Garcilaso el sábado 17 de octubre, a las 18:00 horas.

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