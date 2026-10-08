Teófilo Cubillas fue distinguido en Porto: recibió el Dragão de Ouro - Carreira por su prodigiosa trayectoria en el club portugués

Teófilo Cubillas recibió galardón Dragão de Ouro - Carreira. - Crédito: FC Porto

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Teófilo Cubillas suma una nueva distinción en Porto, aunque la más reciente premia su impecable trayectoria durante el tiempo que vistió la camiseta del club portugués entre los años 1974-1977. La noche del último miércoles (07.10.2026) fue condecorado con el premio Dragão de Ouro - Carreira.

El emotivo acontecimiento se dio en el marco de la 39° edición de la Gala de los Dragões de Ouro del FC Porto, que tuvo lugar en el Super Bock Arena. Durante la jornada se entregaron premios varios al desempeño de distintos intérpretes vinculados con la entidad lusa.

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Teófilo Cubillas junto a su estatua en el Museo del FC Porto. - Crédito: @FCPorto

Al momento que se mencionó su nombre como el merecedor del galardón, Teófilo Cubillas, vestido con un atuendo formal, se levantó de su asiento y se encaminó al escenario, mientras los presentes lo recibieron con fuertes aplausos y una sonora ovación toda vez que una producción audiovisual daba contexto a su triunfo.

Una vez arriba del proscenio, la leyenda de la selección peruana recibió su Dragão de Ouro de manos del presidente del Porto. Embargado de la emoción, se dirigió hacia el centro para tomar la palabra y compartir su felicidad.

“Es un tremendo placer tener presencia con la gran cantidad de ‘portistas’, quienes han llegado para congraciarse con todos los éxitos ganados por el equipo. Palabras especiales para el presidente, porque todo es producto de lo que hace y realiza. Nada se presenta solo, todo viene acompañado de la directiva, el otro equipo”, partió diciendo.

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“Soy un agradecido, porque fui invitado para tener presencia y se lo hice saber a mi hijo, quien nació en este país y en Porto. Me siento agradecido por el gran gesto que han tenido para conmigo. Deseo que Porto siga manteniéndose en los lugares en que ahora se encuentra. Lo mejor para ustedes”, cerró Cubillas.

Teófilo Cubillas visitando el Museo FC Porto. - Crédito: @FCPorto

Ídolo indiscutible

Al realizar un paso en falso hacia el Basilea, al que no pudo adaptarse por las inclemencias climatológicas de Suiza, Teófilo Cubillas puso en marcha un plan de salida. Por aquel entonces, distintos clubes europeos querían hacerse de sus servicios, pero ninguno se acercaba a las exigencias de Ruedi Reisdorf, empresario dueño de su ficha.

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A finales de 1973, el FC Porto presentó una oferta formal para adquirir la carta pase del referente máximo de la selección peruana. La operación logró cerrarse y el ‘Nene’ se transformó en el flamante refuerzo del equipo portugués.

No bien llegó al Estadio das Antas, Cubillas fue recibido por todo lo alto y se le hizo entrega de la camiseta ‘10’, la cual honró y respetó hasta finales de 1977. Durante ese tiempo, cautivó a los espectadores con su magia, talento y habilidad en el área.

Aunque el peruano no pudo levantar la Primeria Liga, quedando subcampeón en dos oportunidades, pudo rehacerse al coronarse campeón de la Copa de Portugal en su último año dentro de la institución.

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Teófilo Cubillas ganó una Copa de Portugal con Porto. - Crédito: Difusión

En materia estadística, Teófilo Cubillas dejó números impresionantes para la época: disputó 110 partidos y marcó 66 goles; además, puede presumir de haber llevado la cinta de capitán en reiteradas ocasiones.

Aunque lleva varias décadas retirado, su figura se mantiene imborrable en la historia del FC Porto, cuyos hinchas no dejan de celebrar la imagen del ‘Nene’ cada vez que se le recuerda.