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DT del Burnley instaura la calma al desvelar que Oliver Sonne se encuentra en buen tramo de forma: “Tuvo una sesión de entrenamiento completa”

El seleccionado peruano abandonó la concentración de la ‘bicolor’ a puertas del cierre de la gira norteamericana por precaución por un problema físico que impedía el 100% de su rendimiento

Nick Hayen ha asegurado que Oliver Sonne no presenta dolencia alguna, tras su expedición con Perú. - Crédito: Burnley
Nick Hayen ha asegurado que Oliver Sonne no presenta dolencia alguna, tras su expedición con Perú. - Crédito: Burnley
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Abandonada la concentración de la selección peruana, que duró cerca de tres semanas por una extensa gira por Norteamérica, cuyos resultados han sido más que desmoralizadores, Oliver Sonne puso rumbo de regreso al Burnley para ponerse bajo observación del área de sanidad.

Aunque el nuevo lateral derecho nacional sumó dos titularidades en los ensayos de Mano Menezes —en los cuales dejó un rendimiento inquietante— lo hizo con ciertas limitaciones físicas debido a que arrastraba un problema en su estado de momento. A fin de que no surgieran mayores complicaciones, se llegó a un acuerdo para liberarlo.

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Oliver Sonne fue desafectado de la convocatoria de Perú y no jugará ante Colombia.
Oliver Sonne fue desafectado de la convocatoria de Perú y no jugará ante Colombia. Crédito: FPF

Reintegrado a la disciplina británica, Sonne pasó por el departamento médico para someterse a una evaluación, a fin de detectar una lesión mayor que supusiera una recaída. Sin embargo, los exámenes arrojaron que el futbolista, de 25 años, goza de un buen tramo de forma.

Con ese informe a la mano, el entrenador Nick Hayen habló de la presencia de Oliver Sonne en sus planes, aunque lo hizo de una manera muy concisa: “Ha vuelto; entreno hoy. Tuvo una sesión de entrenamiento completa”.

El seleccionador nacional aclaró que el lateral derecho "no tiene lesión" | VIDEO: L1MAX

En tal sentido, el Burnley cuenta con la disponibilidad del ‘Vikingo’ para encarar el enfrentamiento contra el Watford, por la novena jornada de la Championship 2026/27. Claro está que por su activa participación con Perú tendrá posibilidades de ser titular, aunque la palabra final es de Nick Hayen.

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Sonne participó como titular en dos duelos de fogueo en la ventana de selecciones última: frente a Estados Unidos y Canadá; en ambos tuvo implicancia directa en goles, lo que llevó a que sea foco de críticas y cuestionamientos. Entremedias, sumó minutos finales del empate contra México.

Oliver Sonne compite por un sitio en la selección peruana. - Crédito: AFP
Oliver Sonne compite por un sitio en la selección peruana. - Crédito: AFP

Crisis profunda

El Burnley experimenta un presente complicado por un arranque esperpéntico. En ocho fechas disputadas, el bloque liderado por Nick Hayen ha sido incapaz de ganar, mostrando además una preocupante fragilidad en la zona defensiva.

En cuatro presentaciones sacó empates —ante West Ham, Middlesbrough, Wrexham y Derby County— y en las otras cuatro cosechó caídas, siendo una de ellas una dolorosa goleada infligida por el Norwich City. Producto de esa mala racha, los ‘clarets’ aparecen en la última plaza de la clasificación, con riesgo de caer a la tercera categoría.

Al peruano le quemaron el rostro con una bengala. | VIDEO: Paul Wilkins

A pesar del sombrío panorama, Nick Hayen confía en la recuperación inmediata: “Una vez más, y lo repito, vieron que estuvimos cerca, pero solo necesitamos esa victoria para cambiarlo”.

Queríamos hacerlo antes del parón internacional, pero este será un buen momento para trabajar en muchas cosas y mostrar una imagen totalmente nueva después de ese parón”, sumó el entrenador.

Oliver Sonne ha retornado a los 'clarets' después de culminar su cesión con Sparta Praga. - Crédito: Burnley
Oliver Sonne ha retornado a los 'clarets' después de culminar su cesión con Sparta Praga. - Crédito: Burnley

Hayen asumió la dirección técnica del Burnley sobre la marcha de la pretemporada y a partir de entonces ha tenido una serie de infortunios que han impedido que el equipo agarre viada. Pese a esos problemas, el líder belga no se siente preocupado.

Sé que siempre es un desafío, así que eso no es otra sorpresa para mí. Lo cierto es que no hemos obtenido los resultados que esperábamos y eso es algo que tenemos que cambiar. Estoy totalmente dispuesto a luchar por ello de nuevo”, cerró Nick.

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