Papa León XIV pone a prueba a los restaurantes de Lima ante la llegada de visitantes

Agenda oficial del papa León XIV a menos de dos meses de sus visita| Foto: Vatican News/Promperu

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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) inició capacitaciones para restaurantes de Lima ante la visita apostólica del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre. El programa apunta a negocios situados en las zonas que concentrarán visitantes y busca reforzar la atención, la manipulación de alimentos, los costos y la presentación de los establecimientos.

La intervención abarca al canal HORECA: restaurantes, cafeterías, huariques, bodegas, tiendas, carretillas, vehículos gastronómicos autorizados, cantinas, bares de barrio y emolienteros de Lima Centro.

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Mincetur organiza la actividad junto con el Ministerio de la Producción y el Centro de Formación en Turismo (Cenfotur). Las sesiones se desarrollarán en cuatro módulos hasta el 26 de octubre.

Los participantes recibirán herramientas sobre atención al cliente, exhibición comercial, empaque, etiquetado, redes sociales y fidelización. La formación también incluye costos, precios y rentabilidad, además de pautas para el almacenamiento, el manejo de residuos y las buenas prácticas de manipulación de alimentos. Cenfotur dictará tres módulos, mientras Produce asumirá el contenido económico.

Personal de gobiernos subnacionales participará en el seguimiento, la verificación y la réplica de los conocimientos impartidos. Según Mincetur, la intervención busca mejorar las condiciones de calidad y seguridad en el expendio de alimentos y sostener capacidades que permanezcan después de la visita. Durante octubre también habrá capacitaciones en Lambayeque, Cusco y Ucayali.

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Visita del papa León XIV movilizaría a 3,1 millones de personas

La capacitación se relaciona con la llegada del pontífice, que concentrará actividad en los sectores de turismo, transporte, hospedaje, gastronomía y comercio. Las estimaciones preliminares del ministerio señalan que la gira podría movilizar 3,1 millones de visitantes en el país. Cerca de la mitad de esa afluencia se proyecta para Lima, donde se prepara parte de la oferta de servicios.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, indicó a EFE que se prevé la llegada de unos 250.000 turistas internacionales. El cálculo oficial añade alrededor de 550.000 desplazamientos internos hacia las ciudades incluidas en el recorrido. “La llegada del santo padre es un gran respaldo a la imagen de nuestro país. Perú va a estar en el ojo del mundo durante toda la visita”, afirmó.

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El Gobierno anunció además La Ruta de León, un recorrido turístico que reunirá lugares donde Robert Prevost desarrolló parte de su trayectoria pastoral antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica. El papa, nacido en Chicago, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Su trabajo en la Diócesis de Chiclayo antecedió a su convocatoria al Vaticano por el papa Francisco.

El flujo previsto ha llevado a entidades públicas y empresas a preparar servicios para los días centrales de la visita. Mincetur calcula un gasto turístico superior a S/ 300 millones, según información compartida con Infobae Perú.

La cifra considera alojamiento, restaurantes, transporte de pasajeros, agencias de viajes, comercio y otras actividades. Para la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, la proyección supera un millón de asistentes.

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Los negocios capacitados integran una red de atención que recibirá parte de esa demanda en Lima. El programa no se limita a la venta de alimentos: incorpora orden en la exhibición, información al consumidor y cálculo de precios para cada negocio.