Un devastador sismo de 6.7 sacudió Huánuco, resultando en una trágica muerte y dejando un panorama de destrucción. El conductor de una cisterna falleció al ser impactado por rocas, y decenas de viviendas sufrieron daños. | Video: Panamericana

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Un hombre murió tras el sismo de magnitud 6,7 que sacudió Huánuco la noche anterior. La víctima conducía una cisterna por el sector de Matichico, en la provincia de Ambo, cuando grandes rocas se desprendieron y cayeron sobre el vehículo.

El fallecido fue identificado como Jorge Luis Paitán Cayahua. De acuerdo con el reporte de la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) en Huánuco, el hecho ocurrió en el sector de Río Blanco.

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Paitán Cayahua sufrió una fractura expuesta en el brazo derecho y un traumatismo encefalocraneano. Recibió atención en el centro de salud y luego fue trasladado al hospital, donde iba a ser sometido a una intervención quirúrgica. Murió durante la madrugada, según informó el director de la entidad, Eric Segura Ttito.

Rocas cayeron sobre una cisterna tras el temblor en Huánuco y murió su conductor| Foto: Panamericana

El sismo dejó 17 viviendas afectadas y 36 inhabitables

La evaluación preliminar de daños estableció que el movimiento telúrico afectó 17 viviendas y dejó 36 inmuebles inhabitables en varias zonas de la región.

Las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea concentran los principales daños. En Panao, las autoridades registraron 21 viviendas inhabitables, la mayor cifra dentro del balance inicial.

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Segura Ttito informó además que la iglesia de Ambo presentó fisuras. El centro de salud de un centro poblado de Panao también sufrió daños en su infraestructura, por lo que quedó inhabilitado.

El sismo también provocó desprendimientos de rocas en la Carretera Central, lo que restringió el tránsito hacia Lima, la sierra central y la selva.

La víctima recibió atención médica luego del accidente ocurrido en el sector de Río Blanco, pero falleció durante la madrugada| Video: Panamericana

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, la vía nacional 3N registró bloqueos en dos puntos: Tomaquichua y Río Blanco. Las autoridades mantienen la evaluación de los daños y coordinan las acciones de respuesta en las zonas afectadas.

Recomendaciones ante un sismo

Mantenga la calma y ubíquese en una zona segura, lejos de ventanas, espejos, estantes y objetos que puedan caer.

Si está dentro de una vivienda, protéjase debajo de una mesa resistente o junto a una columna estructural. No use ascensores.

Aléjese de cables eléctricos, postes, muros, balcones y fachadas si se encuentra en la vía pública.

Evacúe solo cuando termine el movimiento y siga las rutas establecidas por las autoridades.

Tenga lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, botiquín, documentos, abrigo y medicamentos necesarios.

Identifique previamente las zonas seguras y puntos de reunión con su familia.

Canales de ayuda

SAMU – 106: canal gratuito para solicitar atención médica urgente, ambulancias y orientación ante personas heridas, inconscientes o con lesiones que requieren traslado. Está disponible en Huánuco y otras regiones del país. Al llamar, se debe precisar la ubicación, el número de heridos y su estado.

Bomberos – 116: destinado a reportar incendios, personas atrapadas, rescates, fugas de gas, accidentes vehiculares, derrumbes y otros eventos que requieran intervención especializada. La llamada debe incluir una referencia clara del lugar, los riesgos presentes y si hay víctimas.

Policía Nacional del Perú (PNP) – 105: atiende emergencias policiales, situaciones de inseguridad, daños a la propiedad, personas desaparecidas y pedidos de apoyo para mantener el orden o facilitar evacuaciones. La central opera las 24 horas. Para incidentes en carreteras, está disponible el número 110.