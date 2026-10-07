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Coki Gonzales explotó contra Mano Menezes por ausencia de Renato Tapia en Perú tras la gira norteamericana: “No nos huev...s”

El periodista deportivo fue duro con el DT por no convocar al ‘capitán del futuro’ y aseguró que es necesario en la ‘blanquirroja’ luego de los malos resultados en la fecha FIFA

Coki Gonzales explotó contra Mano Menezes por ausencia de Renato Tapia en Perú tras la gira norteamericana
Coki Gonzales explotó contra Mano Menezes por ausencia de Renato Tapia en Perú tras la gira norteamericana
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La selección peruana perdió contra Colombia en Miami y cerró su gira en Norteamérica con un balance negativo: tres caídas y un empate fue el saldo en la fecha FIFA. Mano Menezes y los jugadores son punto de críticas debido al mal momento futbolístico de la ‘blanquirroja’ que sigue sin levantarse de cara a las Eliminatorias 2030.

El presente del combinado nacional no mejora, y Coki Gonzales no dudó en explotar contra el Mano Menezes por no convocar a Renato Tapia. El DT decidió no llamarlo y lo dejó afuera de su proceso desde que tomó el mando de la ‘bicolor’.

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“Defendemos con el bloque bajísimo y me van a decir que en esta selección Tapia no es importante. Me van a decir: ¿No tiene que ser Noriega el central de Perú y Tapia jugar en el medio? Tapia y Yotún tienen que ser nuestro volante, entonces, nuevamente. Después de una, dos, tres eliminatorias, seguimos con eso porque no hay recambio", apuntó el periodista en su programa ‘Están pasando cosas’.

El periodista arremetió contra el DT de la 'blanquirroja' después de la gira en Norteamérica. (Están pasando cosas)

El comunicador evidenció que el motivo del estratega brasileño para no considerar al ‘capitán del futuro’ no es real: “Wilder Cartagena tiene 32 años; es mayor que Tapia, Mano Menezes. Si hablas de edad, no nos tanguees, no nos huevees tampoco, porque los datos de los sprinters nos estás hueveando. No te creemos lo de Tapia, nadie te lo cree”.

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Además, Gonzales aprovechó para mandar indirecta a Agustín Lozano, presidente de la FPF: “Entonces, te quejas con razón de que te ponen cuatro partidos cuando tú querías tres; tienes razón. Argumenta y explica que físicamente el peruano no está; tienes razón. Pero no nos huevees con lo de Renato Tapia, pues. No nos quieras ver la cara de Agustines, porque tenemos cara de Agustines, pero no somos huevones”.

La 'bicolor' cayó 2-0 en Miami frente a los 'cafeteros', quienes jugaron con un hombre más tras expulsión de Miguel Araujo - Crédito: Bicolor .

La inesperada decisión de Mano Menezes en Perú

Perú prolongará la etapa de pruebas durante los amistosos que quedan en 2026, pese a las críticas surgidas tras la derrota frente a Colombia en Miami. Mano Menezes utilizará esos encuentros para observar alternativas antes de establecer una base con miras a las Eliminatorias 2030.

El periodista Paul Pérez informó que el proceso de evaluación se mantendrá hasta noviembre. Según explicó en el programa de YouTube Modo Fútbol, el cuerpo técnico todavía busca futbolistas que puedan incorporarse a la propuesta de la selección.

“A mí me han dicho que las pruebas continúan hasta noviembre, va a seguir buscando nombres”, indicó Pérez en Modo Fútbol.

El periodista Paul Pérez contó una información sobre la postura del DT brasileño en la 'bicolor' luego de los cuatro amistosos. (Video: Modo Fútbol / Linkeados)

La decisión implica que la ‘blanquirroja’ afrontará el resto de sus compromisos del año sin una estructura definitiva. Menezes pretende revisar desempeños individuales y ampliar el número de opciones disponibles para los próximos desafíos oficiales.

“A partir del próximo año ya tiene planificado empezar a consolidar un 11 pensando en las competencias oficiales”, añadió.

El combinado nacional cerró su recorrido por Norteamérica sin una victoria y con cuestionamientos sobre varios aspectos de su funcionamiento. Ahora, el comando técnico buscará aprovechar los partidos restantes para definir qué jugadores pueden sostenerse dentro de la idea que pretende implementar.

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