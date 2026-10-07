Allie Holland habla de sus primeros partidos con Alianza Lima: “Estoy muy feliz de estar aquí”

La nueva incorporación del conjunto blanquiazul habló sobre sus primeras semanas bajo las órdenes de Alejandro Schneider y la competencia por un lugar en el sexteto. (Video: Latina)

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Allison Holland viene dejando buenas sensaciones durante sus primeros partidos con Alianza Lima en la pretemporada. La atacante estadounidense es una de las nuevas incorporaciones del vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley y ya tuvo la oportunidad de disputar distintos encuentros de preparación antes del inicio de la campaña oficial.

Luego de la victoria por 3-2 sobre Regatas Lima en la ‘Noche Regatas 2026’, Holland habló con Latina y destacó la adaptación que viene teniendo junto a sus nuevas compañeras. La norteamericana resaltó el profesionalismo que encontró dentro del plantel y aseguró sentirse cómoda desde su llegada al conjunto ‘íntimo’.

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“Me siento muy bien aquí con mis compañeras, todas son profesionales, todas son organizadas y estoy muy feliz de estar en Alianza. Obviamente necesitamos adaptarnos con las nuevas compañeras, pero nos sentimos bien”, señaló la jugadora.

La atacante estadounidense afronta su primera experiencia con Alianza Lima y se encuentra en pleno proceso de adaptación al grupo. Al igual que las demás incorporaciones, viene aprovechando los amistosos de pretemporada para conocer el sistema de juego y adquirir mayor entendimiento con sus compañeras.

El duelo frente a Regatas fue una nueva oportunidad para que Holland sumara minutos y continuara afianzándose dentro del equipo dirigido por Alejandro Schneider. El conjunto ‘blanquiazul’ logró imponerse en cinco sets con parciales de 23-25, 25-13, 16-25, 25-17 y 15-9.

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Allison Holland viene siendo figura de Alianza Lima en la pretemporada. Crédito: Prensa AL

Más allá del resultado, estos encuentros le permiten al comando técnico evaluar las diferentes alternativas que tendrá para afrontar una temporada en la que Alianza Lima buscará defender el título nacional.

La competencia entre las extranjeras

Uno de los aspectos que también llamó la atención durante el amistoso fue la presencia de las cuatro jugadoras extranjeras de Alianza Lima en cancha. Holland consideró que la regla que permite contar con cuatro foráneas representaría un aporte para elevar el nivel de la competencia en el campeonato.

“Jugar con cuatro extranjeras es una regla buena para la liga peruana, hace poner más arriba el nivel. Pero sí es una competencia con todas las extranjeras. Igual todos son profesionales y todos los días estamos en competición”, explicó.

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La presencia de varias jugadoras foráneas también genera una competencia interna por conseguir un lugar dentro del sexteto titular. Para Holland, esta situación forma parte de la dinámica habitual de un plantel profesional y puede ayudar a que cada integrante mantenga un alto nivel durante los entrenamientos.

El club 'blanquiazul' confirmó la incorporación de la central norteamericana para pelear por el tetracampeonato nacional. (Video: Prensa AL)

Alianza Lima se prepara para la nueva temporada

El cuadro ‘blanquiazul’ afrontará la nueva temporada como tricampeón vigente de la Liga Peruana de Vóley, con el objetivo de volver a pelear por el título y asumir también nuevos desafíos internacionales, como el Mundial de Clubes y el Sudamericano del próximo año. Para ello, la institución mantuvo buena parte de su base y reforzó algunas posiciones, entre ellas con la llegada de Holland.

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Los encuentros de preparación le han permitido a Alejandro Schneider ensayar distintas variantes, evaluar a sus jugadoras y definir las mejores alternativas de cara al debut oficial. En ese proceso, la lucha por un lugar en el sexteto titular también empieza a tomar protagonismo dentro del grupo.

Holland, por su parte, atraviesa sus primeras semanas con la camiseta blanquiazul. La atacante estadounidense continúa conociendo a sus compañeras, adaptándose a la propuesta del entrenador y sumando minutos en los partidos de preparación.

Con el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/27 cada vez más cerca, la nueva incorporación de Alianza Lima ya empieza a dejar buenas sensaciones en su adaptación. Holland se muestra cómoda dentro del grupo y asume con entusiasmo el desafío de ganarse un espacio en un conjunto que volverá a tener la mira puesta en los principales objetivos de la temporada.

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