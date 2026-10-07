Campaña de salud gratis para este sábado 10 de octubre: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La campaña también incluirá servicios de oftalmología, odontología y dermatología para atender distintas necesidades preventivas - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

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Los vecinos del Cercado de Lima podrán acceder a una jornada de atención médica gratuita este sábado 10 de octubre, como parte de una campaña organizada por la Municipalidad de Lima. La actividad se desarrollará desde las 9 a. m. hasta la 1 p. m. en el Parque 9 de Diciembre, ubicado en el jirón Juan Crespo y Castilla 2584, en el asentamiento humano Mirones Bajo, a la altura de la cuadra 24 de la avenida Morales Duárez.

La iniciativa busca acercar diferentes servicios a la población y facilitar el acceso a evaluaciones preventivas sin costo. Durante la jornada, los asistentes podrán recibir orientación de profesionales de distintas especialidades, además de acceder a controles destinados a identificar posibles factores de riesgo y atender necesidades relacionadas con el cuidado integral.

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La campaña contempla una oferta variada para niños, jóvenes y adultos. Entre las prestaciones se encuentran consultas médicas, inmunizaciones, análisis clínicos y evaluaciones especializadas. Para quienes requieran pruebas de glucosa o colesterol, se recomienda considerar que estas atenciones de laboratorio se realizarán en ayunas.

Las pruebas de glucosa y colesterol estarán disponibles en el área de laboratorio, pero los asistentes deberán acudir en ayunas - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Qué servicios gratuitos se ofrecerán?

Medicina general: evaluación del estado de salud y orientación ante síntomas o molestias frecuentes.

Vacunas regulares: aplicación de inmunizaciones contempladas dentro de los esquemas correspondientes, de acuerdo con la disponibilidad.

Pediatría: atención dirigida a menores, con descarte de anemia para identificar posibles alteraciones relacionadas con la nutrición.

Laboratorio: toma de muestras para medir glucosa y colesterol. Los pacientes deberán acudir en ayunas para estas pruebas.

Nutrición: asesoría sobre alimentación y recomendaciones orientadas a mantener hábitos saludables.

Oftalmología: evaluación de la salud visual para detectar posibles dificultades relacionadas con la visión.

Odontología: revisión de la salud bucal y orientación para prevenir problemas que afecten dientes y encías.

Dermatología: valoración de afecciones de la piel y recomendaciones para su cuidado.

Atención veterinaria: servicio destinado a mascotas, con orientación para promover su bienestar y cuidado responsable.

Servicios sociales: información y orientación sobre alternativas de apoyo disponibles para los vecinos.

Este tipo de campañas permite que los ciudadanos tengan un primer acercamiento a diferentes especialidades sin necesidad de trasladarse a establecimientos alejados de sus zonas de residencia. Asimismo, los controles preventivos pueden contribuir a identificar oportunamente algunas condiciones que requieren seguimiento profesional.

En el caso de los análisis de laboratorio, resulta importante recordar la indicación de asistir en ayunas, debido a que las pruebas de glucosa y colesterol pueden requerir esta condición para obtener resultados adecuados. Los pacientes también pueden aprovechar su visita para recibir orientación sobre alimentación, salud bucal, cuidado de la piel y prevención de enfermedades.

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¿Por qué son importantes los chequeos médicos gratis?

Permiten detectar de manera temprana enfermedades o factores de riesgo que podrían no presentar síntomas evidentes.

Facilitan el acceso a evaluaciones básicas para personas que tienen dificultades económicas para acudir a un establecimiento de salud.

Ayudan a identificar alteraciones en la presión arterial, glucosa, peso y otros indicadores relacionados con el estado general del organismo.

Brindan orientación sobre hábitos saludables, alimentación, actividad física y prevención de enfermedades.

Contribuyen a que las personas conozcan mejor su estado de salud y reciban recomendaciones oportunas.

Estas jornadas también acercan los servicios sanitarios a la comunidad y promueven una cultura de prevención.