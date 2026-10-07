El Centro Histórico de Lima se ilumina esta noche de morado por BTS y el Señor de los Milagros

El Centro Histórico de Lima mantendrá iluminación morada en sus espacios públicos durante octubre por el Señor de los Milagros y la llegada de BTS. (Municipalidad de Lima)

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El Centro Histórico de Lima se ilumina de morado desde las 18:30 para acompañar las celebraciones por el Señor de los Milagros y la llegada de BTS a la capital peruana. La Municipalidad de Lima informó que más de 15.000 flores moradas y luces LED vestirán de ese color sus principales espacios durante todo octubre.

La medida abarca zonas emblemáticas del centro de la ciudad, donde la iluminación morada ya puede observarse en edificios y espacios públicos. La iniciativa coincide con las actividades por octubre, mes vinculado a la devoción al Señor de los Milagros, y con los tres conciertos que la agrupación surcoreana ofrecerá en Lima.

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La publicación de la Municipalidad de Lima difundió imágenes de la fachada iluminada de uno de los edificios del Centro Histórico y precisó que la intervención cromática se mantendrá durante el mes. El anuncio fue acompañado por el mensaje: “Desde las 6:30 p. m., el Centro Histórico se ilumina de morado para acompañar las celebraciones del Señor de los Milagros y la llegada de BTS”.

BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio San Marcos

La presencia de BTS en Lima concentra la atención de miles de seguidores que esperan los espectáculos programados para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Suga, Jungkook, V, Jimin, J-Hope, Jin y RM ya se encuentran en territorio peruano para las presentaciones que forman parte del BTS World Tour Arirang. La gira marca el retorno del grupo a los escenarios con sus siete integrantes.

La llegada de los artistas al aeropuerto internacional Jorge Chávez quedó registrada en un video que circuló en redes sociales durante la tarde. Antes de su arribo, el club de fans BTS Perú pidió a la comunidad no acudir ni al terminal aéreo ni al hotel donde se hospedarán los integrantes, con el objetivo de resguardar su privacidad y seguridad.

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De acuerdo con la información difundida para los conciertos, el registro de los asistentes con acceso al soundcheck se realizará hasta las 14:00. Las puertas para el sector Campo abrirán a las 16:00, mientras que el ingreso a Tribunas comenzará a las 17:00. El inicio de cada presentación está previsto para las 20:00, aunque los horarios pueden variar por motivos de fuerza mayor.

La empresa encargada del evento también sugirió que quienes tengan entradas para Tribuna Norte eviten llegar antes de las 16:00. Además, recomendó revisar con anticipación las vías de acceso al recinto universitario.

La Municipalidad de Lima anunció desvíos en los alrededores del estadio

La llegada de BTS al Estadio San Marcos también motivó un plan de desvíos vehiculares en las zonas cercanas al recinto. La Municipalidad de Lima informó que las restricciones se aplicarán los miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre.

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El horario de los desvíos será de 10:00 hasta las 2:00 del día siguiente. El mapa difundido por la comuna identifica cierres en tramos de las avenidas Venezuela, Universitaria y Amézaga, además de rutas alternativas para los vehículos que circulen de norte a sur, de sur a norte, de oeste a este y de este a oeste.

Entre las vías señaladas como alternativas figuran las avenidas Óscar R. Benavides, San José, Elmer Faucett, De los Precursores, La Mar, Mariano Cornejo, Arica, Luis Braille y Tingo María. El plan incluye indicaciones para los conductores con destino al Callao y al centro de Lima.

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Una calle de Surco llevará temporalmente el nombre de Avenida BTS

Las actividades vinculadas con la llegada del grupo también se extenderán a Santiago de Surco, donde la calle Sacramento adoptará de manera temporal el nombre de Avenida BTS entre el 5 y el 11 de octubre.

La intervención forma parte de ROAD TO 7, una iniciativa impulsada por BTS Perú Fan Club en coordinación con la Municipalidad de Santiago de Surco. La propuesta reúne actividades culturales, turísticas, artísticas y de impacto ambiental antes, durante y después de los conciertos.

La vía se encuentra en la zona de la avenida Las Nazarenas, cuadra 8, identificada por los organizadores como la estación Surco dentro de la ruta denominada Lima The City. El recorrido busca distribuir puntos de encuentro para los seguidores del grupo en distintos sectores de la capital.

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Durante esa semana, los asistentes podrán encontrar referencias a BTS fuera del Estadio San Marcos, mientras el Centro Histórico mantendrá la iluminación morada anunciada por la Municipalidad de Lima para octubre.