La lapidaria comparación de la Liga 1 con otras de Latinoamérica que expone la falta del recambio generacional en la selección peruana

La lapidaria comparativa de la Liga 1 con otras de Latinoamérica que expone la falta del recambio generacional en la selección peruana. - créditos: FPF

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La selección peruana mostró una triste imagen tras la gira en Norteamérica, en la que cerró con tres derrotas y apenas un empate. La campaña abrió cuestionamientos al trabajo del técnico Mano Menezes y exhibió la complicada realidad del balompié nacional, marcada por una limitada aparición de futbolistas jóvenes en la máxima competencia local.

Bajo esa premisa, se conoció que la Liga 1 ocupa el último puesto entre los torneos de Sudamérica y México en el promedio de jugadores sub 23 elegibles para representar a la selección de su país que los clubes incluyen en sus formaciones iniciales.

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La estadística del CIES Football Observatory señala que los equipos peruanos alinean una media de 0,77 jugadores sub 23 aptos para la ‘bicolor’ por partido. Ese promedio ubica a la Liga 1 en el décimo lugar de una tabla de 10 campeonato, quedando por debajo del Brasileirao, la Liga MX y de otras siete ligas sudamericanas incluidas en la comparativa.

El entrenador de la selección peruana comparte sus conclusiones tras la gira por Norteamérica que acabó con tres derrotas y un empate. (Video: Movistar Deportes)

La clasificación está encabezada por la Liga AUF de Uruguay, con 2,34 jóvenes elegibles por alineación. La Copa de Primera de Paraguay aparece segunda con 1,95 y la Liga FUTVE de Venezuela se sitúa tercera con 1,84.

La Liga Profesional Argentina tiene una media de 1,75 futbolistas en esa condición. La Dimayor de Colombia alcanza 1,41, mientras que la Liga de Primera de Chile registra 1,32 y la LigaPro de Ecuador llega a 1,20.

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La Liga MX de México presenta un promedio de 1,17 jugadores sub 23 por once inicial. El Brasileirao de Brasil ocupa el noveno puesto con 1,10, una cifra superior a la que registra el campeonato peruano.

La Liga 1 está última en un ránking de las ligas que más jugadores sub 23 aportan a sus respectivas selecciones nacionales. - créditos: CIES Football Observatory

Maxloren Castro, el jugador peruano mejor valorado y su comparativa con otros sudamericanos

Maxloren Castro es el jugador peruano mejor valorado dentro de otra medición difundida por el CIES Football Observatory. El futbolista de Sporting Cristal ocupa el décimo puesto de una lista de valores de transferencia estimados para jóvenes de Sudamérica, sin Argentina ni Brasil.

La valoración estimada del mediocampista asciende a 4,23 millones de euros. Castro es el único peruano incluido entre los 10 primeros de una nómina dominada por jugadores de Uruguay, Colombia, Paraguay, Ecuador y Chile.

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El uruguayo Matías Arezo, de Peñarol, lidera el ranking con un valor de 9,56 millones de euros. El colombiano Juan Rengifo, de Atlético Nacional, aparece en el segundo lugar con 7,08 millones. El paraguayo Eduardo Delmás, de Olimpia de Asunción, ocupa la tercera ubicación con 6,23 millones. El colombiano Josen Escobar, de América de Cali, figura cuarto con 5,66 millones.

El ecuatoriano Emerson Pata, de Independiente del Valle, se coloca quinto con cinco millones. La clasificación continúa con el chileno Felipe Faúndez, de O’Higgins, cuyo valor está estimado en 4,86 millones.

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El también chileno Leandro Hernández, de Colo Colo, figura séptimo con 4,81 millones. El ecuatoriano Matías Perelló, de Independiente del Valle, alcanza 4,75 millones y el colombiano Halam Loboa, de DIM, aparece noveno con 4,70 millones.

La estadística que coloca a Maxloren Castro como el jugador peruano mejor valorado y su comparativa con otros sudamericanos. - créditos: CIES Football Observatory

Los jugadores sub 23 que Mano Menezes hizo debutar en la selección peruana

Mano Menezes hizo debutar a cuatro jugadores sub 23 en la selección peruana: Matías Zegarra, Adrián Quiroz, Bassco Soyer y Piero Magallanes.

Los estrenos abrieron un espacio para que el comando técnico observe alternativas dentro del plantel absoluto. La presencia de estos futbolistas también responde a la necesidad de incorporar nombres nuevos en un equipo que busca reconstruirse tras sus últimos resultados.

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El reto para los cuatro jugadores no termina con la primera aparición internacional. Cada uno necesita trasladar esa oportunidad a una participación sostenida en sus clubes para ganar rodaje y competir por futuras convocatorias.

La última posición de la Liga 1 en este indicador revela que la renovación no depende solo de los llamados del entrenador brasileño. Los clubes tienen un papel directo, porque son quienes definen las alineaciones y conceden continuidad a los futbolistas jóvenes.