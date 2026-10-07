Perú

César Astudillo tras aprobación parcial de facultades: “Vamos a seguir trabajando con las leyes que nos den”

El ministro del Interior aseguró que la labor de la Policía contra el crimen continuará sin importar el resultado final de la negociación entre el Ejecutivo y el Congreso

Ministro del Interior, César Astudillo, en conferencia de prensa.
Ministro del Interior, César Astudillo, en conferencia de prensa.
Guardar

El ministro del Interior, César Astudillo, afirmó este martes que la Policía Nacional continuará sus operativos contra el crimen organizado “con todo lo que tenemos”, en respuesta a una consulta sobre el dictamen de facultades legislativas aprobado por la Cámara de Diputados el último martes 6 de octubre.

“Vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando con todo lo que tenemos. Cuando se den las leyes, las que se den, vamos a seguir trabajando, eso ténganlo por seguro. Yo soy testigo, de hecho, todos los días, lo que se evita con las intervenciones de nuestros policías”, declaró Astudillo durante una conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

La Cámara de Diputados aprobó el 6 de octubre, con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, un dictamen que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. La votación se produjo tras una sesión de más de 12 horas, que incluyó un rechazo inicial del texto con 49 votos a favor y 73 en contra, antes de una reconsideración que permitió su aprobación posterior.

El texto final quedó acotado a 20 medidas sobre seguridad ciudadana y El Niño, frente a las 66 medidas en ocho materias que había solicitado el Gobierno de Keiko Fujimori. El dictamen contempla cambios en controles migratorios, bloqueo de comunicaciones vinculadas a actividades ilícitas y una reforma del sistema penitenciario. El documento pasa ahora al Senado, que deberá debatirlo antes del inicio del plazo de 90 días.

PUBLICIDAD

Una pantalla de votación muestra una lista de legisladores y un resultado de 66 votos a favor, 33 en contra y 24 en abstención
Un tablero del Congreso de Perú registra 66 votos a favor para delegar facultades legislativas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño.

“¿Qué hubiera pasado si estos criminales que hemos presentado el día de hoy no hubieran sido capturados? Quizás estuvieran cometiendo otro sicariato o otra extorsión. Y como han podido observar, como no hay una exclusividad del crimen, los criminales que se dedican a la extorsión a la vez, al sicariato a la vez, no solamente a la distribución de drogas, como lo hemos visto, sino a la fabricación de ellas. Eso antes tenían ciertas particularidades, pero ahora lo vemos en general. Vamos a seguir trabajando con las leyes que nos den", agregó el ministro César Astudillo.

El texto sustitutorio aprobado el 6 de octubre comprende 20 ítems divididos en dos materias: seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, a través de su presidenta, Giannina Avendaño Vilca, detalló los puntos ante el pleno.

Vista panorámica del hemiciclo del Congreso de Perú con legisladores sentados en sus escaños y una bandera nacional al fondo
El pleno del Congreso de la República del Perú debate durante la sesión en la que se rechazó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo sobre seguridad y el fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)

Las facultades aprobadas

El texto sustitutorio aprobado el 6 de octubre comprende 20 ítems divididos en dos materias: seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. En materia de seguridad ciudadana:

  • Migración y nacionalidad
  • Geolocalización e identificación de dispositivos móviles
  • Penales y centros juveniles
  • Responsabilidad de personas jurídicas
  • Armas de fuego y explosivos
  • Subsistema judicial contra la extorsión
  • Identificación y bloqueo de comunicaciones ilícitas
  • Fiscalización de armas
  • Reforma del sistema penitenciario
  • Lucha contra la extorsión, el sicariato, la criminalidad organizada y la ciberdelincuencia

En materia del fenómeno de El Niño:

  • Medidas de prevención, respuesta y mitigación de desastres climáticos
  • Entrega directa de ayuda humanitaria por parte del Indeci durante los primeros 15 días de la emergencia
  • Apoyo al sector agrario y financiamiento a productores
  • Maquinaria e infraestructura complementaria
  • Agua potable y saneamiento no convencional
  • Obras por impuestos
  • Saneamiento predial, expropiación e interferencias
  • Vivienda de interés social y bonos habitacionales
  • Simplificación de procedimientos para ejecución de infraestructura

Temas Relacionados

César AstudilloMinisterio del InteriorFacultades legislativasperu-politica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Vicepresidente Luis Galarreta espera que el Senado “mejore la propuesta” de delegación de facultades aprobada por Diputados

El también presidente del Consejo de Ministros afirmó que la Cámara de Diputados dejó fuera instrumentos que el Gobierno considera indispensables, ya no solo seguridad y atención al Fenómeno El Niño, sino también “modernizar el Estado”

Vicepresidente Luis Galarreta espera que el Senado “mejore la propuesta” de delegación de facultades aprobada por Diputados

Melgar sorprende antes de enfrentar a Universitario: refuerza su área deportiva con un campeón de la Copa Sudamericana

El club arequipeño anunció la incorporación de Matías Sarue como nuevo Director Deportivo, luego de su paso por Lanús y otros equipos de Sudamérica

Melgar sorprende antes de enfrentar a Universitario: refuerza su área deportiva con un campeón de la Copa Sudamericana

Caos a horas del concierto de BTS en Lima: revendedores de colas desatan molestias de los fanáticos

A las afueras del Estadio San Marcos, las seguidoras ya se encuentran a la espera de ingresar al recinto para este primer concierto

Caos a horas del concierto de BTS en Lima: revendedores de colas desatan molestias de los fanáticos

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 6 de octubre en el Estadio San Marcos

BTS ya está en Perú y hoy, 7 de octubre, inicia su esperado concierto en Lima. Revisa aquí las últimas noticias, horarios de ingreso, accesos, recomendaciones, setlist, transporte, novedades y todos los detalles de los shows que ofrecerán en el Estadio San Marcos

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 6 de octubre en el Estadio San Marcos

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 7 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó un sismo de magnitud 3,3 registrado la noche del 6 de octubre a 13 kilómetros al sur de Chupaca, en Junín. El movimiento tuvo una profundidad de 11 kilómetros y alcanzó una intensidad II en esa localidad

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del miércoles 7 de octubre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vicepresidente Luis Galarreta espera que el Senado “mejore la propuesta” de delegación de facultades aprobada por Diputados

Vicepresidente Luis Galarreta espera que el Senado “mejore la propuesta” de delegación de facultades aprobada por Diputados

Facultades en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño: Estas son las 20 submaterias aprobadas por la Cámara de Diputados

Cámara de Diputados aprobó otorgar facultades legislativas a gobierno de Keiko Fujimori en seguridad y Fenómeno El Niño

Partido de César Acuña se resiste a morir y anuncia que hará “todos los esfuerzos” para lograr reinscripción

El jefe del GEIN pide al gobierno de Keiko Fujimori agilizar un posible trasplante de médula en el extranjero

ENTRETENIMIENTO

Caos a horas del concierto de BTS en Lima: revendedores de colas desatan molestias de los fanáticos

Caos a horas del concierto de BTS en Lima: revendedores de colas desatan molestias de los fanáticos

BTS en Lima EN VIVO: últimas noticias, setlist y todo lo que debes saber del concierto de hoy miércoles 6 de octubre en el Estadio San Marcos

Buses gratuitos para el final de los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos: rutas y paraderos disponibles

Entradas liberadas para BTS se agotaron en horas y tendrán 3 conciertos sold out en Lima

BTS en Lima: asistentes con entradas Soundcheck ya ingresan al Estadio San Marcos

DEPORTES

Melgar sorprende antes de enfrentar a Universitario: refuerza su área deportiva con un campeón de la Copa Sudamericana

Melgar sorprende antes de enfrentar a Universitario: refuerza su área deportiva con un campeón de la Copa Sudamericana

Circolo presenta a su plantel HOY: horario, canal TV y rival del amistoso por la Noche Circolense 2026

Eddie Fleischman critica a Agustín Lozano y pide su salida tras malos resultados de Perú: “Destruyó e ignoró lo logrado con Ricardo Gareca”

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Diego Rebagliati fulminó a Perú tras derrota con Colombia por fecha FIFA: “Está lejísimo de ser una selección mundialista”