César Astudillo tras aprobación parcial de facultades: “Vamos a seguir trabajando con las leyes que nos den”

El ministro del Interior, César Astudillo, afirmó este martes que la Policía Nacional continuará sus operativos contra el crimen organizado “con todo lo que tenemos”, en respuesta a una consulta sobre el dictamen de facultades legislativas aprobado por la Cámara de Diputados el último martes 6 de octubre.
“Vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando con todo lo que tenemos. Cuando se den las leyes, las que se den, vamos a seguir trabajando, eso ténganlo por seguro. Yo soy testigo, de hecho, todos los días, lo que se evita con las intervenciones de nuestros policías”, declaró Astudillo durante una conferencia de prensa.
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La Cámara de Diputados aprobó el 6 de octubre, con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, un dictamen que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. La votación se produjo tras una sesión de más de 12 horas, que incluyó un rechazo inicial del texto con 49 votos a favor y 73 en contra, antes de una reconsideración que permitió su aprobación posterior.
El texto final quedó acotado a 20 medidas sobre seguridad ciudadana y El Niño, frente a las 66 medidas en ocho materias que había solicitado el Gobierno de Keiko Fujimori. El dictamen contempla cambios en controles migratorios, bloqueo de comunicaciones vinculadas a actividades ilícitas y una reforma del sistema penitenciario. El documento pasa ahora al Senado, que deberá debatirlo antes del inicio del plazo de 90 días.
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“¿Qué hubiera pasado si estos criminales que hemos presentado el día de hoy no hubieran sido capturados? Quizás estuvieran cometiendo otro sicariato o otra extorsión. Y como han podido observar, como no hay una exclusividad del crimen, los criminales que se dedican a la extorsión a la vez, al sicariato a la vez, no solamente a la distribución de drogas, como lo hemos visto, sino a la fabricación de ellas. Eso antes tenían ciertas particularidades, pero ahora lo vemos en general. Vamos a seguir trabajando con las leyes que nos den", agregó el ministro César Astudillo.
El texto sustitutorio aprobado el 6 de octubre comprende 20 ítems divididos en dos materias: seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, a través de su presidenta, Giannina Avendaño Vilca, detalló los puntos ante el pleno.
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Las facultades aprobadas
El texto sustitutorio aprobado el 6 de octubre comprende 20 ítems divididos en dos materias: seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. En materia de seguridad ciudadana:
- Migración y nacionalidad
- Geolocalización e identificación de dispositivos móviles
- Penales y centros juveniles
- Responsabilidad de personas jurídicas
- Armas de fuego y explosivos
- Subsistema judicial contra la extorsión
- Identificación y bloqueo de comunicaciones ilícitas
- Fiscalización de armas
- Reforma del sistema penitenciario
- Lucha contra la extorsión, el sicariato, la criminalidad organizada y la ciberdelincuencia
En materia del fenómeno de El Niño:
- Medidas de prevención, respuesta y mitigación de desastres climáticos
- Entrega directa de ayuda humanitaria por parte del Indeci durante los primeros 15 días de la emergencia
- Apoyo al sector agrario y financiamiento a productores
- Maquinaria e infraestructura complementaria
- Agua potable y saneamiento no convencional
- Obras por impuestos
- Saneamiento predial, expropiación e interferencias
- Vivienda de interés social y bonos habitacionales
- Simplificación de procedimientos para ejecución de infraestructura
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