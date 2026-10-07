César Astudillo tras aprobación parcial de facultades: “Vamos a seguir trabajando con las leyes que nos den”

Ministro del Interior, César Astudillo, en conferencia de prensa.

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El ministro del Interior, César Astudillo, afirmó este martes que la Policía Nacional continuará sus operativos contra el crimen organizado “con todo lo que tenemos”, en respuesta a una consulta sobre el dictamen de facultades legislativas aprobado por la Cámara de Diputados el último martes 6 de octubre.

“Vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando con todo lo que tenemos. Cuando se den las leyes, las que se den, vamos a seguir trabajando, eso ténganlo por seguro. Yo soy testigo, de hecho, todos los días, lo que se evita con las intervenciones de nuestros policías”, declaró Astudillo durante una conferencia de prensa.

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La Cámara de Diputados aprobó el 6 de octubre, con 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones, un dictamen que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. La votación se produjo tras una sesión de más de 12 horas, que incluyó un rechazo inicial del texto con 49 votos a favor y 73 en contra, antes de una reconsideración que permitió su aprobación posterior.

El texto final quedó acotado a 20 medidas sobre seguridad ciudadana y El Niño, frente a las 66 medidas en ocho materias que había solicitado el Gobierno de Keiko Fujimori. El dictamen contempla cambios en controles migratorios, bloqueo de comunicaciones vinculadas a actividades ilícitas y una reforma del sistema penitenciario. El documento pasa ahora al Senado, que deberá debatirlo antes del inicio del plazo de 90 días.

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Un tablero del Congreso de Perú registra 66 votos a favor para delegar facultades legislativas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño.

“¿Qué hubiera pasado si estos criminales que hemos presentado el día de hoy no hubieran sido capturados? Quizás estuvieran cometiendo otro sicariato o otra extorsión. Y como han podido observar, como no hay una exclusividad del crimen, los criminales que se dedican a la extorsión a la vez, al sicariato a la vez, no solamente a la distribución de drogas, como lo hemos visto, sino a la fabricación de ellas. Eso antes tenían ciertas particularidades, pero ahora lo vemos en general. Vamos a seguir trabajando con las leyes que nos den", agregó el ministro César Astudillo.

El texto sustitutorio aprobado el 6 de octubre comprende 20 ítems divididos en dos materias: seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, a través de su presidenta, Giannina Avendaño Vilca, detalló los puntos ante el pleno.

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El pleno del Congreso de la República del Perú debate durante la sesión en la que se rechazó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo sobre seguridad y el fenómeno El Niño. (Foto: Congreso)

Las facultades aprobadas

El texto sustitutorio aprobado el 6 de octubre comprende 20 ítems divididos en dos materias: seguridad ciudadana y fenómeno de El Niño. En materia de seguridad ciudadana:

Migración y nacionalidad

Geolocalización e identificación de dispositivos móviles

Penales y centros juveniles

Responsabilidad de personas jurídicas

Armas de fuego y explosivos

Subsistema judicial contra la extorsión

Identificación y bloqueo de comunicaciones ilícitas

Fiscalización de armas

Reforma del sistema penitenciario

Lucha contra la extorsión, el sicariato, la criminalidad organizada y la ciberdelincuencia

En materia del fenómeno de El Niño:

Medidas de prevención, respuesta y mitigación de desastres climáticos

Entrega directa de ayuda humanitaria por parte del Indeci durante los primeros 15 días de la emergencia

Apoyo al sector agrario y financiamiento a productores

Maquinaria e infraestructura complementaria

Agua potable y saneamiento no convencional

Obras por impuestos

Saneamiento predial, expropiación e interferencias

Vivienda de interés social y bonos habitacionales

Simplificación de procedimientos para ejecución de infraestructura