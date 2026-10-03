Perú

Examen San Marcos 2027-I: conoce cuáles son los puntajes mínimos por área

El examen de admisión se desarrollará en cuatro jornadas, programadas para el 17, 18, 24 y 25 de octubre según el área académica

Medicina Humana tendrá una jornada exclusiva el domingo 25 de octubre y ofrecerá 54 vacantes en esta convocatoria - Créditos: UNMSM.
Medicina Humana tendrá una jornada exclusiva el domingo 25 de octubre y ofrecerá 54 vacantes en esta convocatoria - Créditos: UNMSM.
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se prepara para recibir a miles de postulantes que buscan obtener una de las 2.581 vacantes disponibles para el examen de admisión 2027-I. La evaluación se realizará en la Ciudad Universitaria durante cuatro jornadas de octubre, distribuidas de acuerdo con el área académica correspondiente a cada carrera profesional.

Quienes todavía no hayan completado el registro tienen una última oportunidad para hacerlo. La casa de estudios estableció el viernes 9 de octubre como fecha límite para culminar el trámite dentro del periodo destinado a los rezagados. Esta etapa comenzó el 28 de septiembre y permite participar a quienes no pudieron inscribirse en las fechas asignadas según la letra inicial de su primer apellido.

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El proceso contempla 82 escuelas profesionales y está dirigido a los estudiantes que durante 2026 cursan el quinto año de educación secundaria. También pueden participar los egresados de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA), siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la universidad.

Admisión UNMSM 2026 II: así inicia el proceso de examen de la segunda fecha| San Marcos
Los postulantes que aún no completaron su registro tienen hasta el viernes 9 de octubre para inscribirse durante el periodo de rezagados - Créditos: UNMSM.

¿Cuántos puntos se necesitan para ingresar?

La UNMSM estableció puntajes mínimos diferentes de acuerdo con el área a la que pertenece cada carrera. Los postulantes a Ciencias de la Salud e Ingeniería deberán alcanzar al menos 900 puntos para superar el umbral establecido para esas especialidades.

En Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y de la Gestión, además de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, el puntaje mínimo será de 700. Para las secciones de facultad y filiales, la exigencia será de 600 puntos.

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Estos valores corresponden a los mínimos fijados para el proceso y deben ser considerados por quienes se preparan para la evaluación, junto con las demás condiciones establecidas por la universidad.

Fechas de examen por área

La prueba de ingreso se desarrollará durante dos fines de semana y tendrá una distribución específica según las áreas académicas. Los aspirantes deberán acudir en la fecha que corresponda a la especialidad seleccionada durante su inscripción.

El sábado 17 de octubre rendirán la evaluación quienes postulen a las áreas de Ciencias Económicas y de la Gestión (D), así como Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (E). Un día después, el domingo 18, será el turno de Ciencias Básicas (B) e Ingeniería (C).

Examen de admisión San Marcos 2025-I-peru-10 de septiembre
El puntaje mínimo para las áreas de Ciencias de la Salud e Ingeniería será de 900 puntos en el proceso de admisión 2027-I - Créditos: Andina/UNMSM.

La siguiente jornada está programada para el sábado 24 de octubre, cuando serán evaluados los aspirantes de Ciencias de la Salud (A). Sin embargo, Medicina Humana tendrá una fecha exclusiva: sus postulantes deberán rendir la prueba el domingo 25 de octubre.

De esta manera, las fechas quedan organizadas en cuatro jornadas para evitar la concentración de todos los aspirantes en una sola evaluación y distribuirlos según la clasificación académica de cada especialidad.

Carreras con más vacantes

La oferta comprende 2.581 plazas distribuidas entre 82 escuelas profesionales. Algunas de las especialidades concentran una cantidad importante de cupos dentro de esta convocatoria.

Contabilidad y Derecho cuentan con 90 vacantes cada una, mientras que Administración dispone de 83. Economía ofrece 77 plazas. Por su parte, Ingeniería Industrial y Administración de Turismo tienen 67 vacantes cada una.

Medicina Humana cuenta con 54 plazas para esta convocatoria. En tanto, Gestión Tributaria y Auditoría Empresarial y del Sector Público disponen de 50 vacantes cada una.

Los interesados que todavía no hayan formalizado su participación deberán completar el procedimiento antes del 9 de octubre. Después de esa fecha, concluirá el periodo de rezagados para el examen de admisión 2027-I.

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