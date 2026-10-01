Fabián Bustos reivindica a tres futbolistas de Universitario en su conferencia de presentación: “Me han llevado a lugares importantes”

Fabián Bustos asume la dirección de Universitario de Deportes tras una sucesión de debacles en la parcela técnica en el 2026. - Crédito: Difusión

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Como era de esperarse, Fabián Bustos congregó un importante números de comunicadores en la sala de prensa del estadio Monumental por su retorno a Universitario de Deportes, sucediendo en la zona técnica a Héctor Cúper. Preguntas varias surgieron, pero a una le dedicó especial atención.

Al argentino se le cuestionó por la valoración personal hacia Aldo Corzo, Edison Flores y Andy Polo, tres pilares fundamentales de la época moderna de la ‘U’, que bajo su conducción alcanzaron un rendimiento pletórico, aunque en la actualidad están muy por debajo de sus capacidades.

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Fabián Bustos fue presentado como nuevo DT de Universitario para el resto de la temporada y todo el curso 2027. Crédito: X Universitario.

Sin mayores rodeos, Bustos ofreció una respuesta positiva por cada uno, aunque hubo un tenor especial por Corzo: “Nombraste tres líderes, tres jugadores fundamentales en la historia del club. Aldo es el capitán histórico de la institución”.

“Obviamente ha tenido menos minutos, porque la competencia está brava y sus compañeros están muy bien. Él es un líder, estoy seguro, sin haber hablado, que estará empujando para querer jugar y apoyar”, sumó Fabián.

El entrenador argentino ha sacado pecho por la jerarquía de los pilares del tricampeonato. | VIDEO: L1MAX

Sobre Polo y Flores, Bustos ha destacado los galones de ambos al tiempo que ha ponderado la conexión existente, la cual podría influir para que recuperen su mejor versión en los últimos siete partidos que sobran del Torneo Clausura 2026.

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“Andy y el ‘Oreja’ son dos capitanes también con una historia enorme en el club que desde chico fueron formados acá, campeones U20 de Libertadores y tricampeones. Son jugadores que aprecio mucho y que me han llevado a lugar importantes. Confío y creo en su capacidad”.

Andy Polo arrancando por un costado ante el marcaje de Maxloren Castro. - Crédito: Difusión

Eso sí, el nuevo responsable técnico de Universitario de Deportes ha advertido que por más lazos particulares que surjan entre él y sus referentes, la meritocracia se impondrá al momento de confeccionar el plantel titular del año.

“Obviamente no porque tengan estas cosas van a ser indiscutibles titulares, pero estoy seguro que estarán a la par para conseguir el objetivo. Potenciar jugadores como ellos son estrellas y han aprendido mucho. Tienen mucha afinidad con el club y seguramente querrán conseguir el objetivo máximo y único”, cerró.

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El estratega argentino no oculta su ilusión por coronarse tetracampeón en Ate. | VIDEO: L1MAX

Experiencia asegurada

Fabián Bustos atesora una importante trayectoria en Universitario de Deportes. En su primer periplo salió campeón nacional, configurando un bicampeonato y en un año histórico para la institución: el centenario. De ahí que su nombre tome una dimensión distinta por los rincones del Monumental.

Ante un contexto convulso, sobre todo por la falta de un libreto de juego compacto en Ate, los estamentos del club optaron por cortar el proceso de Héctor Cúper y encomendarle los destinos del plantel al arquitecto de la estrella 28.

Fabián Bustos ha regresado a Universitario de Deportes, tras más de un año alejado de la institución. - Crédito: Difusión

“Quién no va a querer volver a un club tan importante, tan organizado, tan exitoso, el más grande del Perú y que nos abrió las puertas nuevamente. No había mucho que pensar, desde que se da la posibilidad uno comienza a soñar. Nos motiva el club, las formas del club, como está organizado, cada cosa en su lugar y eso nos ayuda a tomar una decisión rápido”, declaró.

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Con Bustos nuevamente en Campo Mar, se espera que el equipo recupere orden en defensa, músculo en el mediocampo y voracidad en ataque.