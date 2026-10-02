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Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas regresan a la competencia: figuran en el cuadro principal del Challenger 75 de Santa Cruz

Los tenistas nacionales rendirán en el Bolivia Open, una parada habitual en la gira sudamericana para el último tramo de la temporada

Gonzalo Bueno se reintegra al circuito luego de un mes sin competencia; Varillas tuvo una semana de descanso tras Buenos Aires.
Gonzalo Bueno se reintegra al circuito luego de un mes sin competencia; Varillas tuvo una semana de descanso tras Buenos Aires. Crédito: Difusión.
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Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas figuran entre los inscritos para el cuadro principal del Challenger 75 de Santa Cruz, torneo que comenzará el 12 de octubre en Bolivia. Los peruanos aparecen como séptimo y octavo preclasificados, respectivamente, en la lista inicial publicada del torneo boliviano.

El Bolivia Open repartirá puntos para el ranking de la ATP y abrirá un tramo sudamericano de torneos Challenger. La fase de clasificación está anunciada desde el 8 de octubre, mientras que el cuadro principal se desarrollará entre el 12 y el 18. Bueno y Varillas llegan con recorridos distintos, aunque ambos tendrán en Bolivia una oportunidad para sumar partidos.

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El trujillano no juega desde el 8 de septiembre, cuando disputó su último encuentro en la Copa Sevilla de España. Tras vencer en su debut al español Carlos Sánchez Jover, el tenista trujillano no se presentó a los octavos de final frente a Jaume Munar por molestias en la zona baja de la espalda.

El comunicado de Challenger de Sevilla tras el retiro de Gonzalo Bueno.
El comunicado de Challenger de Sevilla tras el retiro de Gonzalo Bueno.

El problema físico también condicionó su presencia en la serie de Copa Davis que Perú disputó contra Paraguay el 18 y el 19 de septiembre. Aunque integró la convocatoria, no fue programado en ninguno de los cinco partidos. Después, desistió de los Challenger de Buenos Aires y Curitiba. Santa Cruz asoma ahora como el punto de retorno.

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El calendario de octubre permitirá observar si Bueno dejó atrás la molestia que interrumpió su gira europea y sudamericana. Su última baja prolongó un período cercano a un mes sin competencia oficial. El peruano buscará recuperar ritmo en un torneo de categoría Challenger 75, un nivel que otorga 75 puntos al campeón y reúne a jugadores que persiguen ascender en la clasificación mundial.

Varillas llega a Santa Cruz luego de una secuencia que reforzó su posición en el equipo peruano. El limeño de 30 años fue elegido como segundo singlista ante Paraguay y venció a Adolfo Daniel Vallejo por 5-7, 7-6 y 6-3 en la primera jornada. Al día siguiente, superó a Hernando Escurra por 6-2 y 6-4, resultado que aseguró la victoria peruana por 3-2 y el pase a los Qualifiers de 2027.

Juan Pablo Varillas liquidó la serie ante Paraguay y le dio el pase a la 'bicolor' a la siguiente etapa del torneo. (Video: Davis Cup)

Varillas, otra vez entre los 200 mejores del ranking, compitió en Buenos Aires y alcanzó los cuartos de final. En su estreno remontó frente al argentino Tomás Farjat y luego derrotó al boliviano Murkel Dellien. Su recorrido terminó ante el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo, quien se impuso por 6-2 y 6-4. El peruano decidió no jugar en Curitiba para descansar.

Los tenistas confirmados en el Bolivia Open

  1. Gustavo Heide (Brasil) — #120 ATP
  2. Francisco Comesaña (Argentina) — #126 ATP
  3. Hugo Dellien (Bolivia) — #129 ATP
  4. Thiago Seyboth Wild (Brasil) — #138 ATP
  5. Felipe Meligeni Alves (Brasil) — PR #162 ATP
  6. Juan Carlos Prado Ángelo (Bolivia) — #164 ATP
  7. Gonzalo Bueno (Perú) — #175 ATP
  8. Juan Pablo Varillas (Perú) — #196 ATP
  9. Lautaro Midón (Argentina) — #197 ATP
  10. Facundo Mena (Argentina) — #220 ATP
  11. João Lucas Reis da Silva (Brasil) — #224 ATP
  12. Guido Iván Justo (Argentina) — #233 ATP
  13. Alex Barrena (Argentina) — #240 ATP
  14. Matheus Pucinelli de Almeida (Brasil) — #251 ATP
  15. Rodrigo Pacheco Méndez (México) — #261 ATP
  16. Franco Roncadelli (Uruguay) — #264 ATP
  17. Genaro Alberto Olivieri (Argentina) — #274 ATP
  18. Nick Hardt (República Dominicana) — #275 ATP
  19. Juan Bautista Torres (Argentina) — #277 ATP
  20. Juan Manuel La Serna (Argentina) — #280 ATP
  21. Pedro Boscardin Dias (Brasil) — #284 ATP
Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas figuran en el cuadro principal del Challenger 75 de Santa Cruz.
Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas figuran en el cuadro principal del Challenger 75 de Santa Cruz. Crédito: Bolivia Open.

¿Cuándo será el Challenger de Lima?

A diferencia de otras temporadas, Lima contará con un solo certamen Challenger en 2026. La capital peruana tuvo tres torneos de ese circuito en 2025, pero este año concentrará la actividad profesional de la categoría en noviembre. El Challenger 75 Igma Open se disputará del 9 al 15 de noviembre en el Club Terrazas Miraflores.

El campeón defensor es el chileno Tomás Barrios Vera. Bueno y Varillas podrían integrar esa competencia, de acuerdo con su planificación y posición en las listas de ingreso. Tras Lima, el circuito prevé escalas en Montevideo, Florianópolis, Temuco y Bogotá antes del cierre de la temporada.

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