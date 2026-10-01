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Santiago González, enfocado en dos frentes con Sporting Cristal: “A pensar en la final de la Copa de la Liga y el Torneo Clausura 2026”

El ‘Santi’ ha compartido su análisis de la exitosa llave de las semifinales y se ha mostrado muy cauto de cara a la disputa por el título: “Hay que dar lo mejor de nosotros”

Santiago González descolló en las semifinales de la Copa de la Liga 2026 ante ADT. - Crédito: Sporting Cristal
Santiago González descolló en las semifinales de la Copa de la Liga 2026 ante ADT. - Crédito: Sporting Cristal
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Sporting Cristal se ha clasificado a la final de la Copa de la Liga 2026, luego de arrollar sin piedad a ADT, en el desquite desarrollado en el estadio Alberto Gallardo. Fue un 6-0 global, con participación activa de Santiago González, quien se apuntó con un doblete en la llave.

Al término del duelo, que acabó siendo un trámite para los ‘cerveceros’, el ‘Mágico’ tomó la palabra para valorar lo hecho por sus compañeros y compartir la mirada que existe para disputar por los frentes actuales en la temporada.

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Santiago González, felicidad plena en el Rímac. - Crédito: Sporting Cristal
Santiago González, felicidad plena en el Rímac. - Crédito: Sporting Cristal

“Sabíamos la clase de partido que jugábamos. Era una semifinal. Habíamos sacado ventaja de visita, ahora de local nos impusimos, creo que hicimos nuestro juego, el equipo jugó muy bien. Ahora a pensar en la final y en el torneo que seguimos arriba. Seguir luchando por los objetivos que tenemos”, sostuvo.

Consultado sobre el factor clave para que Sporting Cristal recuperase el rumbo en un momento decisivo, el argentino indicó que “la fortaleza es que estamos teniendo la pelota. Mantuvimos muy bien la posesión de balón. Estamos teniendo paciencia en la parte ofensiva”.

El delantero volvió a marcar y terminó siendo la figura del encuentro en el Gallardo - Crédito: América.

Finalmente, González habló de la preparación del equipo para la final de la Copa Caliente: “Sabemos que Alianza Atlético sacó un poco de ventaja, pero sabemos que los dos son rivales muy difíciles. Esperamos el partido de vuelta y ver quién nos toca en la final y preparar ese partido para dar lo mejor de nosotros”.

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De momento, Cristal parte como favorito para coronarse campeón de la Copa de la Liga; además, ha demostrado una enorme recuperación en las últimas semanas, lo que lo ha llevado a ser un animador del Clausura 2026.

Agustín Álvarez Wallace ejerciendo marca férrea ante ADT. - Crédito: ITEA
Agustín Álvarez Wallace ejerciendo marca férrea ante ADT. - Crédito: ITEA

Cristal gusta y golea

Sporting Cristal cumplió con la revancha de las semifinales de la Copa de la Liga 2026. Llegaba con una ligera, pero importante ventaja sobre Asociación Deportiva Tarma después de asaltar su recinto por la cuota mínima gracias a una anotación de Gabriel Santana.

Jugando en su guarida, los ‘celestes’ ofrecieron una exhibición atronadora de fútbol al golear 5-0 a los tarmeños, que poco o nada pudieron hacer contra un rival que presentó una oncena alternativa, aunque sostenida con algunos referentes que se agigantaron en el Rímac.

El cuadro rimense aplastó 5-0 en la vuelta y clasificó a la final del torneo - Crédito: Bicolor .

De inicio, Cristal salió con mucha intensidad y agresividad, ejerciendo una presión alta que contrarrestaba los pocos acercamientos de ADT. La lata terminó por abrirse a los 18′ minutos con un notable disparo al primer poste de Carlos Solís.

Minutos después, los de Víctor Rivera tiraron de rebeldía y se asomaron a la portería defendida por el relevo César Bautista con un saque de falta peligroso de Juan Lucumí que pasó muy cerca. El aumento de la ventaja demoró, pero llegó en el momento ideal.

Sporting Cristal vs ADT.
Sporting Cristal vs ADT: partido en el Gallardo por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026 - Crédito: X.

En tiempo de reposición, ADT cometió una mala salida que fue capitalizada por los locales. Santiago González, acaso el diferencial del lance, se sirvió de un pase y sacó un remate de media distancia desde la frontal del área para establecer el 3-0 global.

Para el complemento, el entrenador Roberto Mosquera oxigenó un poco su oncena con algunos cambios, entre ellos el ingreso de un Hernán Barcos que fue más que notable en el tramo final al brindar dos asistencias para los goles de Leandro Sosa y Catriel Cabellos. La diana final fue firmada por el ‘Santi’, quien registró su doblete en una tarde más que eléctrica.

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