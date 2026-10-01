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Gol de Santiago Gonzáles tras capitalizar error en salida de ADT vs Sporting Cristal por semifinal vuelta de la Copa de la Liga 2026

El atacante argentino de 27 años recibió de Michael Hoyos y ensayó un derechazo para anotar el 2-0 del equipo de Roberto Mosquera. Los ’celestes’ se imponen por 3-0 en el global y se encaminan a la final del certamen

El delantero aumentó el marcador para los 'celestes' ante los tarmeños - Crédito: América.
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Sporting Cristal tiene pie y medio en la final de la Copa de la Liga 2026. El conjunto ’rimense’ ha ampliado su diferencia frente a ADT gracias a un tanto de Santiago Gonzáles. El luminoso del Alberto Gallardo exhibe 2-0, pero el parcial está 3-0 y, salvo una catástrofe deportiva, los de Roberto Mosquera definirán el trofeo ante Sport Boys o Alianza Atlético (los ’churres’ lideran la serie 5-2).

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