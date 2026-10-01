Gol de Santiago Gonzáles tras capitalizar error en salida de ADT vs Sporting Cristal por semifinal vuelta de la Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal tiene pie y medio en la final de la Copa de la Liga 2026. El conjunto ’ rimense ’ ha ampliado su diferencia frente a ADT gracias a un tanto de Santiago Gonzáles. El luminoso del Alberto Gallardo exhibe 2-0, pero el parcial está 3-0 y, salvo una catástrofe deportiva, los de Roberto Mosquera definirán el trofeo ante Sport Boys o Alianza Atlético (los ’churres’ lideran la serie 5-2).

Más Noticias

Sporting Cristal 2-0 ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026 El equipo de Roberto Mosquera viene ganando a los tarmeños con goles de Michael Hoyos y Santiago González. Con este resultado parcial, los rimenses están en la final del certamen. Sigue las incidencias del encuentro

Fabián Bustos reivindica a tres futbolistas de Universitario en su conferencia de presentación: “Me han llevado a lugares importantes” El artífice de la estrella 28, que llegó en el año del centenario de la institución, ha valorado la presencia de tres pilares, que actualmente no atraviesan su mejor estado de momento

Gol de Michael Hoyos tras sutil remate en Sporting Cristal vs ADT por semifinal vuelta de la Copa de la Liga 2026 El delantero argentino apareció tras una gran acción de balón parado y, con una certera definición, abrió el marcador en el estadio Alberto Gallardo frente al cuadro tarmeño

Dónde ver Sporting Cristal vs ADT HOY: canal tv online del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026 El cuadro ‘rimense’ afrontará la revancha con una ligera ventaja, luego del tanto de Gabriel Santana en Tarma. Conoce cómo sintonizar el decisivo encuentro en el estadio Alberto Gallardo