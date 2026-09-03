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Un nuevo entrenador chileno se suma a la Liga Femenina peruana: Daniel Carrasco toma la riendas de Sporting Cristal

El estratega de 42 años toma el mando en la escuadra ’celeste’ luego de la salida de Vivian Ayres. Con su designación, los tres conjuntos más relevantes del torneo local son dirigidos por adiestradores del país ’sureño’

Daniel Carrasco es nuevo entrenador de Sporting Cristal femenino por todo el Torneo Clausura 2026.
Daniel Carrasco es nuevo entrenador de Sporting Cristal femenino por todo el Torneo Clausura 2026. Crédito: Instagram Daniel Carrasco.
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Sporting Cristal oficializó la llegada de Daniel Carrasco como su nuevo entrenador para el fútbol femenino, en reemplazo de Vivian Ayres. El técnico chileno, de 42 años, asumirá el cargo hasta el final de la temporada de la Liga Femenina 2026 y buscará devolverle al equipo ’celeste’ la pelea por el título del Torneo Clausura.

El club ’rimense’ confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “¡Bienvenido al Rímac, Daniel! Es el nuevo director técnico de nuestro equipo femenino y asumirá el cargo hasta el final de temporada. ¡Muchos éxitos en este nuevo desafío!”, escribió la cuenta oficial de Sporting Cristal. La presentación formal de Carrasco ante los medios está prevista para este viernes 4 de septiembre.

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El proceso de Vivian Ayres en el club terminó tras la derrota por 2-0 ante Atlético Andahuaylas, disputada como local por la sexta fecha del Torneo Clausura. El club emitió un comunicado en el que anunció haber “dado por finalizada la etapa de la profesora Vivian Ayres como entrenadora del equipo femenino de nuestra institución” y agradeció su “profesionalismo y compromiso” durante su gestión.

La propia entrenadora se despidió en redes sociales: “Hoy cierro una etapa muy importante de mi vida profesional. Me voy agradecida por todo lo vivido, por cada aprendizaje, cada alegría y también por los momentos difíciles que me hicieron crecer”.

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Daniel Carrasco fue anunciado como director técnico de Sporting Cristal.
Daniel Carrasco fue anunciado como director técnico de Sporting Cristal. Crédito: RRSS Sporting Cristal femenino.

Tras su salida, Ricardo Cueto quedó a cargo del plantel de manera interina y dirigió la caída por 2-0 ante FC Killas en la séptima fecha, resultado que aceleró la búsqueda de un reemplazo definitivo y desembocó en el nombramiento de Carrasco.

El nuevo entrenador ’bajopontino’ llega tras dirigir a Universidad de Concepción de Chile, club del que se despidió a dos fechas del final de la temporada. Antes de ese proceso, Carrasco fue durante dos años asistente técnico de José Letelier en Alianza Lima, etapa en la que el equipo peruano se consagró bicampeón nacional.

Su vínculo con Letelier se remonta a 2015, cuando se integró al cuerpo técnico de la selección chilena femenina absoluta, donde permaneció hasta 2023. En ese período, la ’Roja’ alcanzó el tercer lugar histórico en la Copa América de futsal de 2015, el subcampeonato en la Copa América 2018 y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, además de disputar un Mundial.

Antes de esa etapa, Carrasco había dirigido a la selección de Chile de futsal entre 2011 y 2013 y tuvo su primera experiencia como entrenador principal de un club en 2014, al frente de Santiago Morning femenino en la Primera División chilena.

Daniel Carrasco fue parte del comando técnico de José Letelier durante el último bicampeonato del club.
Daniel Carrasco fue parte del comando técnico de José Letelier durante el último bicampeonato del club. Crédito: Instagram Daniel Carrasco.

Los técnicos chilenos en los tres grandes

Con la designación de Carrasco, los tres equipos más relevantes del torneo local quedan bajo la conducción de entrenadores chilenos. José Letelier dirige a Alianza Lima, vigente bicampeón de la Liga Femenina, un cargo que ejerce desde 2024 y que compartió con el propio Carrasco como su asistente hasta el año pasado.

Carlos Véliz está al mando de Universitario, ganador del Torneo Apertura 2026. Daniel Carrasco se suma ahora a esa lista al frente de Sporting Cristal, en un mapa técnico donde los tres primeros puestos de la clasificación acumulada están dirigidos por entrenadores del país sureño.

Cómo marcha Sporting Cristal en el Torneo Clausura

En la tabla del Torneo Clausura, Sporting Cristal ocupa el segundo lugar con 15 puntos tras siete fechas disputadas, tres unidades por detrás de Alianza Lima, que lidera con 21. El equipo ’celeste’ registra una diferencia de gol de +12 en esta fase del campeonato y se ubica por delante de Atlético Andahuaylas, tercero con 14 puntos, y de Universitario, cuarto con 13.

Tabla del Torneo Clausura de la Liga Femenina peruana 2026.
Tabla del Torneo Clausura de la Liga Femenina peruana 2026. Crédito: Instagram Liga Femenina Perú.

En la tabla acumulada, que combina los resultados del Apertura y el Clausura, Sporting Cristal se ubica en la cuarta posición con 36 puntos en 17 partidos y una diferencia de gol de +33, detrás de Universitario (41 puntos), Alianza Lima (41 puntos) y Atlético Andahuaylas (39 puntos). Con Carrasco al mando, el club buscará recortar diferencias en las fechas que restan del certamen.

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