Alejandra Baigorria cuestionó que Said Palao revelara su sueldo en televisión: “No fue lo correcto y tienen razón”

Alejandra Baigorria declara sobre los comentarios emitidos por Said Palao respecto a sus ingresos en un programa de televisión.

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Alejandra Baigorria cuestionó la decisión de Said Palao de mostrar documentos sobre sus ingresos en televisión para responder a quienes lo señalaron como mantenido por su esposa. La empresaria sostuvo que entiende el malestar que acumuló su pareja, aunque admitió que la exposición de sus datos económicos no fue la manera adecuada de enfrentar los comentarios.

A su llegada a Lima, Alejandra Baigorria fue consultada por las cámaras de Arriba mi gente sobre la controversia que involucró a Said Palao tras el viaje que realizaron a Japón. El integrante de Esto es Guerra difundió boletas de pago por su participación en el reality y documentos vinculados con campañas como imagen de marcas.

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Palao también mostró un comprobante de la compra de una cartera de lujo que le entregó a Baigorria por su cumpleaños. La decisión generó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron que revelara información relacionada con sus finanzas personales para responder a las críticas.

A su llegada de Japón, Alejandra Baigorria responde a las preguntas de un reportero sobre los comentarios generados tras las declaraciones de Said Palao. Durante la entrevista, la empresaria reflexiona sobre la exposición pública de temas personales en televisión y las reacciones suscitadas en redes sociales.

La empresaria precisó que no participó en la decisión de su esposo de hacer públicos esos documentos. Según explicó, Palao suele mantenerse al margen de las polémicas, a diferencia de ella, que acostumbra responder de forma directa cuando surgen cuestionamientos sobre su vida personal.

“Lo que pasa es que yo lo entiendo y ahí yo no tuve nada que ver, porque si ustedes saben, yo siempre soy la que hablo, la que dice, pero Said nunca ha dicho nada”, señaló Baigorria ante el programa matutino.

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La empresaria consideró que las críticas constantes terminaron por afectar a Palao. “Pero hay un momento en que cansa, se cansa, pues, es normal y de repente no fue lo correcto y tienen razón”, declaró al reconocer que la respuesta de su pareja generó un efecto distinto al que esperaba.

Alejandra Baigorria posa junto a su pareja Said Palao durante la celebración de su cumpleaños en un restaurante.

Baigorria añadió que ambos deberán asumir las consecuencias de esa exposición pública. “Todos pisamos el palo, todos caemos y llegamos a un punto, pues, de desesperación en lo que uno ya no la pasa tan bien. Pero bueno, son cosas, errores que uno hace y vamos a tener que asumir las consecuencias y ya está”, manifestó.

La polémica surgió luego de que Palao decidiera acreditar sus ingresos ante los mensajes que circularon en redes sociales. En esos comentarios, algunos usuarios cuestionaban su situación económica y sugerían que Alejandra Baigorria asumía los gastos principales de la relación.

Said Palao se arrepintió de exponer su sueldo en TV

Tras regresar de Japón, Said Palao conversó con Amor y Fuego sobre las repercusiones de haber mostrado sus comprobantes de pago. Aunque evitó profundizar en el tema, señaló que la situación le generó consecuencias dentro de su trabajo.

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“No puedo declarar, en serio. Ya con lo último, el descuento ha sido grande”, indicó el integrante de Esto es Guerra ante las cámaras del programa. Palao no detalló a qué descuento se refería ni precisó si tuvo relación con su remuneración en el reality.

El esposo de Baigorria había decidido presentar los documentos para responder a quienes lo calificaban de mantenido. En ese momento, sostuvo que sus ingresos procedían de la televisión y de acuerdos comerciales con distintas marcas.

Said Palao da declaraciones sobre la difusión de documentos referidos a sus ingresos financieros. El chico reality se arrepiente de haber expuesto su información personal para negar ser mantenido por su esposa

Días después, el competidor admitió que no calculó el alcance de su decisión. “Nunca debí mandar nada, no sabía que iba a generar tanto revuelo”, afirmó al ser consultado por la controversia.

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La declaración marcó un cambio respecto de su primera reacción, cuando optó por exhibir parte de su información económica. Baigorria, por su parte, sostuvo que comprende el cansancio de su esposo, pero coincidió en que revelar esos documentos fue un error.