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Perú vs Venezuela: día y hora confirmada del amistoso previo al Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Hoy, miércoles 30 de septiembre, la ‘blanquirroja’ se medirá con la ‘vinotinto’ de cara a su participación en el torneo internacional en busca de su boleto para el Mundial de la categoría. Conoce todos los detalles

Perú se enfrentará a Venezuela en amistoso. (Puro vóley)
Perú se enfrentará a Venezuela en amistoso. (Puro vóley)
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La selección peruana sub 19 competirá en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, que se disputará en Maracaibo, Venezuela, con el objetivo de conseguir la clasificación al Mundial de la categoría. La fase de grupos se desarrollará entre el 7 y el 9 de octubre y obligará a cada equipo a jugar tres partidos en tres días antes de la instancia decisiva.

La ‘blanquirroja’ integrará el Grupo A junto con Chile, Venezuela y Uruguay. El equipo dirigido por Martín Escudero se alista para asumir su nuevo reto y para llegar de la mejor manera tendrá un duelo amistoso frente la ‘vinotinto’ antes de su participación internacional.

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Perú vs Venezuela: día y hora confirmada del amistoso

La Selección Peruana U19 enfrentará hoy a Venezuela en un amistoso de preparación para el Campeonato Sudamericano de Vóley de la categoría. El partido se jugará hoy, miércoles 30 de septiembre, desde las 17.00, hora de Perú.

El encuentro se disputará en el Gimnasio Antonio Borjas Romero de la Universidad del Zulia, en Maracaibo. La hora local de inicio será a las 18.00 horas. La entrada será gratuita. La transmisión del compromiso todavía no fue confirmada.

Perú jugará con Venezuela amistoso previo al Sudamericano Sub 19 de vóley. (Dosis de voleibol)
Perú jugará con Venezuela amistoso previo al Sudamericano Sub 19 de vóley. (Dosis de voleibol)

Fixture de Perú en el Sudamericano Sub 19 de Vóley

La fase de grupos del Sudamericano Sub 19 se jugará en el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte. Perú iniciará su participación el martes 7 de octubre ante Chile.

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Luego, la selección dirigida por Martín Escudero enfrentará a Venezuela, anfitrión del torneo. El conjunto nacional cerrará su calendario de la etapa inicial frente a Uruguay.

  • Perú vs Chile (7 de octubre, 17:00 horas de Perú)
  • Perú vs Venezuela (8 de octubre, 19:00 horas de Perú)
  • Perú vs Uruguay (9 de octubre, 15:00 horas de Perú)
Fixture de la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano Sub 19.
Fixture de la selección peruana de vóley en el Campeonato Sudamericano Sub 19. Crédito: Instagram Dosis de Voleibol.

Las convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 19

Martín Escudero definió la lista de 14 jugadoras que representarán a Perú en el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley. La convocatoria incluye a Nahir Cueva, Kiara Lazo, Tamara Galdós, Ana Marcela Manrique y Vannia Adrianzén.

Las cinco jugadoras cuentan con experiencia en una competencia mundialista y aparecen entre las alternativas del plantel para el torneo regional. El certamen entregará tres plazas para la Copa del Mundo Sub 19 de 2027. La selección peruana intentará conseguir uno de esos cupos con la delegación elegida por el entrenador nacional.

- Antonella Tello

- Brenda Quiroz

- Camila Alfaro

- Camila Monge

- Catalina Romero

- Galilea Fuentes

- Grace Zuita

- Kayra Ruíz

- Kiara Lazo

- Marcela Manrique

- Nahir Cueva

- Nicole Ayala

- Tamara Galdós

- Vannia Adrianzén

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)
Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (FPV)

Canal TV para ver el Sudamericano Sub 19 de vóley

El Sudamericano Sub 19 de Vóley se transmitirá por YouTube a través del canal VOLEY ZONE TV, de acuerdo con la organización del certamen que se disputará en Maracaibo, estado venezolano de Zulia. La señal digital emitirá los partidos de la competencia clasificatoria, programada entre el 7 y el 11 de octubre.

En Perú, todavía no existe una confirmación sobre una eventual transmisión por Latina Televisión. El canal suele emitir en señal abierta los encuentros de las selecciones nacionales de vóley.

Infobae Perú seguirá la campaña del equipo dirigido por Martín Escudero con información previa, el minuto a minuto, declaraciones, resultados y la tabla de posiciones. El medio también mantendrá una cobertura de la participación peruana durante el torneo regional.

Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (Dosis de Voleibol)
Lista de convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026. (Dosis de Voleibol)

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