BTS en Lima: guía para quienes irán a su primer concierto o acompañan a una fanática del grupo

Los miembros de la banda surcoreana BTS aparecen en primer plano sobre la vista aérea de un estadio deportivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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BTS ofrecerá tres conciertos en Lima el miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos. El grupo surcoreano llegará con un espectáculo que reunirá a seguidores de distintas edades, entre fanáticas que esperan su regreso y personas que asistirán por primera vez al K-pop.

Para quienes acompañen a una integrante de ARMY o no conozcan la trayectoria de la banda, algunos términos pueden resultar desconocidos. Esta guía explica quiénes son los siete miembros, qué significan BTS y ARMY, para qué sirve un lightstick y cuáles son los accesos y horarios previstos para las fechas en Lima.

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Quiénes son RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook

BTS es un grupo surcoreano de siete integrantes que debutó en junio de 2013 bajo el sello Big Hit Music. La formación está integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

RM, cuyo nombre real es Kim Nam-joon, es el líder del grupo y participa en la composición de sus canciones. Jin, Kim Seok-jin, es el integrante de mayor edad. SUGA, Min Yoon-gi, también publica música solista bajo el nombre Agust D y trabaja como productor.

Aún hay fans de BTS que buscan entradas para el concierto, y los revendedores previeron esto al comprar entradas en su momento. - Crédito AFP

j-hope, Jung Ho-seok, combina labores de rap, baile y composición. Jimin, Park Ji-min; V, Kim Tae-hyung; y Jung Kook, Jeon Jung-kook, integran la línea vocal del grupo, aunque los siete intervienen en las coreografías y en distintas partes de las canciones.

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Cada miembro desarrolló además proyectos individuales, con álbumes, sencillos y colaboraciones. En el escenario, BTS alterna temas grupales con canciones solistas, videos y segmentos de diálogo con el público.

Qué significa BTS

Las siglas BTS provienen de Bangtan Sonyeondan, una expresión en coreano que suele traducirse como “Boy Scouts a prueba de balas”. El nombre se vinculó desde el inicio con la idea de enfrentar presiones y prejuicios que afectan a los jóvenes.

En 2017, el grupo incorporó la expresión en inglés Beyond the Scene para su comunicación internacional. Aun así, Bangtan Sonyeondan se mantiene como el significado original de las iniciales.

Los miembros del grupo BTS posan juntos sobre una imagen del Estadio San Marcos iluminado durante un concierto en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los seguidores también llaman al grupo Bangtan, una forma abreviada de su nombre coreano. Por eso, es habitual que durante el concierto se escuchen referencias a “los Bangtan”.

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Qué significa ARMY

ARMY es el nombre oficial de la comunidad de seguidores de BTS. Se trata de un acrónimo en inglés de Adorable Representative M.C. for Youth, expresión que se traduce de forma aproximada como “representante adorable de la juventud”.

La denominación también plantea una relación simbólica con el nombre del grupo: si BTS alude a una protección frente a las presiones externas, ARMY representa a la comunidad que acompaña a sus integrantes.

Durante las canciones, una parte del público suele seguir los fanchants, cantos coordinados que incluyen los nombres de los miembros o frases preparadas para determinados versos. Nadie está obligado a conocerlos: quienes asistan por primera vez pueden seguir la música, mirar las pantallas y respetar la experiencia de los demás.

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Integrantes del club de fans de Jimin, PJmusas, posan al aire libre con camisetas negras, artículos temáticos del cantante y la bandera de Perú. (Paula Arias)

Qué es un lightstick

El lightstick es una barra de luz oficial que los seguidores llevan a los conciertos. En el caso de BTS, recibe el nombre de Army Bomb y tiene una esfera transparente sobre un mango negro.

Las versiones recientes del dispositivo pueden conectarse por Bluetooth a una aplicación y al sistema del concierto. Esa sincronización permite que las luces cambien de color y formen secuencias coordinadas en distintos sectores del estadio.

No es necesario contar con un lightstick para ingresar ni para disfrutar el espectáculo. Quienes lleven uno deben revisar las indicaciones de la organización sobre modelos admitidos, baterías y opciones de sincronización antes de salir de casa.

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Army Bomb es el lightstick que usan las fans de BTS durante el concierto del grupo surcoreano. (Foto: Weverse)

Qué debes saber antes del concierto

Los tres shows de BTS en Lima se realizarán en el Estadio San Marcos, en Cercado de Lima. La puerta de ingreso dependerá del sector indicado en cada entrada, por lo que conviene identificarla antes de llegar al recinto.

El público de Campo A deberá ingresar por la puerta 1, con acceso desde la avenida Venezuela. Para Campo C, la entrada asignada será la puerta 3, por la avenida Universitaria. Quienes tengan boletos para Campo B deberán dirigirse a la puerta 8, en el lado de la avenida Óscar R. Benavides, antes llamada avenida Colonial.

Las tribunas Occidente, Norte y Sur tendrán acceso por las puertas 5 y 6, en la avenida Amézaga. La organización recomendó utilizar solamente el ingreso asignado a cada localidad y seguir las instrucciones del personal de seguridad.

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Plan de ingreso para el concierto de BTS en San Marcos

Plan de salida para el concierto de BTS en San Marcos

El registro para las personas con acceso al soundcheck estará habilitado hasta las 14:00. Las puertas para el público de campo abrirán a las 16:00 y el ingreso a tribunas comenzará a las 17:00. El inicio de los conciertos está previsto para las 20:00.

Al término de cada presentación, las puertas 1, 3, 5 y 8 estarán habilitadas para la salida. Las rutas previstas conectan con las avenidas Venezuela, Universitaria, Amézaga, Ramón Herrera y Óscar R. Benavides.

Los números de emergencia que siempre debes tener a la mano

Ante robos, agresiones o hechos que requieran intervención policial, se puede llamar a la Policía Nacional del Perú al 105. Para incendios, rescates, fugas de gas y accidentes de tránsito, el número de los Bomberos es el 116.

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Las emergencias médicas que requieran ambulancia o atención prehospitalaria se atienden a través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), en el 106. Las ambulancias de EsSalud en Lima responden en el 117.

La central de Serenazgo de Lima atiende en el (01) 318-5050. También pueden resultar útiles el 113 de Infosalud, el 115 de Defensa Civil y el (01) 266-0481 de la Cruz Roja Peruana. Al llamar, se debe precisar el punto exacto del incidente y si hay personas heridas.