Cinco beneficios de una Central 911 para responder mejor ante una emergencia

Operadores del sistema de emergencias 911 en República Dominicana atienden llamadas y monitorean pantallas en un centro de operaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ante un accidente de tránsito, una emergencia médica, un incendio o un hecho de inseguridad, cada minuto cuenta. Para la persona que necesita ayuda, lo relevante no es determinar qué institución debe intervenir, sino poder comunicarse de forma rápida para recibir una respuesta oportuna. En ese escenario surge uno de los aportes centrales de una Central Única de Emergencias 911: la posibilidad de integrar a distintas instituciones bajo una misma plataforma de coordinación.

Contar con un número único es apenas el primer paso de este modelo. El verdadero valor de una central de este tipo radica en la capacidad de reunir a policías, bomberos, servicios médicos y otras entidades para compartir información y coordinar recursos de manera más rápida y eficiente. Más allá de concentrar y despachar las llamadas según su nivel de criticidad, el sistema permite que la coordinación entre organismos ocurra detrás de la llamada y no recaiga sobre el ciudadano.

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La lógica detrás de este esquema es sencilla en su planteamiento, aunque exige una infraestructura tecnológica considerable para funcionar. Un incidente puede registrarse una única vez y compartirse de inmediato con los organismos que deben intervenir, en lugar de que cada institución reciba, valide y traslade por separado los mismos datos. Esa diferencia, que puede parecer administrativa, tiene consecuencias directas sobre los tiempos de respuesta.

A partir de este modelo, es posible identificar cinco beneficios que un sistema integrado de emergencias aporta a las ciudades que lo adoptan. El primero de ellos tiene que ver con la simplificación del contacto inicial: frente a una emergencia, el ciudadano no necesita recordar distintos números telefónicos ni decidir si debe llamar primero a la Policía, luego a los Bomberos o a un servicio médico. Una sola llamada permite registrar el incidente y activar la participación de las instituciones necesarias.

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Agentes de la Policía Nacional atienden llamadas de emergencia mientras monitorean cámaras de videovigilancia de las calles en la Central 105. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coordinación entre instituciones reduce las comunicaciones duplicadas

Una emergencia puede requerir la intervención simultánea de distintos organismos, y ahí radica el segundo beneficio del modelo. Una Central 911 permite que las entidades involucradas compartan información y trabajen sobre una misma visión del incidente, lo cual reduce la necesidad de múltiples comunicaciones entre sistemas separados que, de otro modo, deberían coordinarse entre sí de forma manual.

El sistema también facilita el monitoreo en tiempo real y la trazabilidad del incidente, porque mantiene un registro detallado y consolidado de las comunicaciones y acciones realizadas durante la atención, tanto entre el ciudadano y la central como entre las distintas entidades que participan en la emergencia. Ese registro permite dar seguimiento a la evolución del caso y mantener actualizados a los organismos involucrados sobre las acciones que se llevan a cabo, un dato con valor adicional para procesos posteriores de evaluación o entrenamiento.

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La centralización de la información acelera la respuesta operativa

El tercer beneficio se vincula de manera directa con la velocidad de reacción. Centralizar la información permite reducir pasos en el proceso de atención y evitar la duplicación de esfuerzos entre instituciones que, en un esquema fragmentado, deberían repetir tareas similares de verificación y traslado de datos.

En lugar de recibir, validar y trasladar la misma información entre distintas dependencias, el incidente se registra una sola vez y se comparte con los organismos que deben intervenir. Esa mecánica facilita una respuesta más coordinada y reduce el margen de error que suele aparecer cuando varias entidades procesan por separado los mismos datos sobre un mismo hecho.

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Agentes de la Policía Nacional del Perú utilizan tabletas y equipos de comunicación en un moderno centro de monitoreo, con pantallas de vigilancia al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología aplicada mejora la movilización de recursos disponibles

El cuarto beneficio depende en gran medida de las herramientas tecnológicas que soportan la operación. La integración de geolocalización, mapas digitales, videovigilancia, inteligencia artificial (IA), software especializado para emergencias y sistemas de despacho asistido por computadora (conocidos por su sigla en inglés, CAD) permite conocer con precisión dónde ocurre una emergencia, visualizar los recursos disponibles e identificar qué unidades se encuentran más próximas al lugar.

Contar con esa información facilita la toma de decisiones y una mejor coordinación de la respuesta en el terreno. En un accidente de tránsito, por ejemplo, la plataforma puede identificar la ubicación exacta del incidente, revisar las cámaras cercanas y determinar simultáneamente cuáles son las unidades policiales, las ambulancias y los equipos de emergencia más próximos, sin que cada institución deba hacer esa evaluación por su cuenta.

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El ciudadano atraviesa un proceso más simple durante la emergencia

El quinto beneficio está orientado directamente a la experiencia de quien solicita ayuda. En momentos críticos, una persona no debería tener que realizar varias llamadas, repetir la misma información o averiguar qué institución debe atenderla. En un sistema integrado, esa coordinación ocurre de manera interna, lo cual simplifica el proceso y reduce la incertidumbre para quien necesita asistencia.

La tecnología cumple un papel determinante para que esta integración sea posible. Los Centros de Comando y Control conectan comunicaciones, sistemas de despacho, geolocalización y monitoreo en tiempo real, y permiten que las instituciones involucradas accedan a información compartida y coordinen sus acciones sin depender de llamadas cruzadas entre dependencias.

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Una persona monitorea un sismo en Perú a través de una aplicación móvil que muestra su epicentro y magnitud, junto a un kit de emergencia con mochila, botiquín y suministros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú avanza hacia un modelo de atención integrada de emergencias

En América Latina existen experiencias de sistemas integrados de emergencias que permiten articular a distintas instituciones y trabajar con información compartida. El objetivo de estos esquemas es que policías, bomberos, servicios médicos y otros organismos puedan coordinar sus recursos desde una visión común del incidente, en lugar de operar de manera aislada frente a un mismo hecho.

Perú también avanza hacia este modelo. Actualmente se desarrolla el Sistema de Atención y Gestión de Emergencias (SAGE), una plataforma tecnológica que servirá de base para la futura Central Única de Emergencias 911 y que busca integrar de manera progresiva la atención de distintas instituciones bajo una misma estructura de coordinación. Más allá de la tecnología empleada, el objetivo final del proyecto es que las instituciones puedan compartir información, coordinar sus recursos y actuar de forma articulada cuando una persona necesita ayuda.

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Dos escenarios muestran la diferencia entre atender por separado o de forma integrada

La diferencia entre ambos modelos se observa con claridad en casos concretos. En un accidente de tránsito sin sistema integrado, una persona llama a la Policía, otra intenta comunicarse con una ambulancia y un tercer testigo contacta a los Bomberos si detecta riesgo de derrame de combustible. Cada institución recibe la información por separado, debe verificar la ubicación y coordinar con otros organismos cuando identifica que se requiere apoyo adicional, lo que multiplica los pasos necesarios antes de que la ayuda llegue al lugar.

Con una Central Única de Emergencias, en cambio, un solo testigo llama al 911 y el operador identifica de inmediato el tipo de incidente. La información se registra una vez y se comparte de manera simultánea con los organismos correspondientes: mientras una ambulancia atiende a los heridos, la Policía asegura la zona y gestiona el tránsito, y los Bomberos se incorporan al mismo caso si existe un riesgo adicional. La diferencia no radica únicamente en contar con un número único, sino en que la información llegue a todos los actores necesarios al mismo tiempo, lo cual reduce los pasos requeridos para movilizar los recursos disponibles.

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Porque contar con un único número simplifica el acceso a los servicios de emergencia, pero el verdadero valor del 911 está en todo lo que ocurre después de la llamada.