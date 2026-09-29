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Argentina vs Bolivia, EN VIVO: horario y dónde ver en México el amistoso de la Fecha FIFA

La Albiceleste afrontará su primer compromiso de esta Fecha FIFA con la mira puesta en sus próximos desafíos internacionales

Escudos de la Asociación del Fútbol Argentino y la Federación Boliviana de Fútbol con las letras VS entre ambos sobre un campo de césped.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Selección Argentina comenzará su actividad en esta Fecha FIFA con un partido amistoso frente a Bolivia, como parte de una gira que marcará el cierre de una etapa para el combinado dirigido por Lionel Scaloni.

Aunque estos encuentros forman parte de la gira de despedida de Lionel Messi, el delantero argentino no disputará el partido ante Bolivia, ya que el cuerpo técnico decidió reservarlo para el último compromiso de esta Fecha FIFA.

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¿Cuándo juega Argentina vs Bolivia?

(REUTERS/Agustin Marcarian)
(REUTERS/Agustin Marcarian)

El partido amistoso entre Argentina y Bolivia se disputará el miércoles 30 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro tendrá como escenario el Estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, donde la Albiceleste afrontará el primero de sus tres amistosos de esta ventana internacional.

Ambas selecciones llegan con el objetivo de afinar su propuesta futbolística de cara a sus próximos compromisos oficiales.

La Argentina buscará ofrecer un buen espectáculo después de terminar como subcampeona del Mundial 2026, mientras que Bolivia intentará plantar cara mediante su solidez defensiva y buscará sorprender al conjunto sudamericano.

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¿Por qué no juega Messi contra Bolivia?

Así será la camiseta especial que usará la selección argentina en la despedida de Lionel Messi

Lionel Messi no estará disponible para el encuentro ante Bolivia debido a una decisión de planificación de Lionel Scaloni.

El técnico argentino decidió reservar al capitán para el cierre de la gira, por lo que tampoco disputará el siguiente amistoso ante Burkina Faso.

El regreso de Messi con la Albiceleste está programado para el 6 de octubre de 2026, cuando Argentina enfrente a Benín en el Estadio Monumental.

Ese encuentro será el único de esta Fecha FIFA que disputará el delantero argentino con su selección.

¿Dónde ver Argentina vs Bolivia en México?

Los aficionados en México podrán seguir el amistoso entre Argentina y Bolivia a través de ViX Premium, plataforma de streaming que tendrá la transmisión del encuentro.

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