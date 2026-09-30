Perú

Resultados Gana Diario: todos los números ganadores de este 29 de setiembre del 2026

Esta lotería peruana realiza un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Conozca si fue el afortunado ganador del premio mayor

Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo. (Infobae/Jovani Pérez)
Gana Diario realiza un sorteo diario, de lunes a domingo. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Como cada martes la Tinka anunció los resultados del más reciente sorteo de Gana Diario. Verifique si consiguió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: martes 29 de setiembre de 2026

PUBLICIDAD

Número del sorteo: 4719

Resultados: 17,01,04,13,32

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario celebra un sorteo a diario, de lunes a domingo.

Los resultados se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

PUBLICIDAD

Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada martes, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?

El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:

Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.

Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.

Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.

Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.

Temas Relacionados

Gana DiarioResultados Lotería Gana Diario HoyLoterías de Perúperu-noticiasperu-loteriasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Magaly Medina se pronuncia por caso Jefferson Farfán: “Todos tenemos derechos constitucionales. Tú no eres el dueño del PJ”

La conductora aseguró que pagó una reparación civil de S/350 mil y realizó el servicio comunitario establecido en su sentencia. Además, denunció una supuesta ‘cacería de brujas’ en su contra

Magaly Medina se pronuncia por caso Jefferson Farfán: “Todos tenemos derechos constitucionales. Tú no eres el dueño del PJ”

Magaly Medina defiende a Lima Norte y cuestiona a Maritere Braschi: “Los mejores ‘telos’ están por allá, ni en Las Vegas”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó la respuesta de Maritere Braschi sobre los lugares para una primera cita, pero también resaltó la oferta gastronómica, los centros comerciales, espacios campestres y hoteles de Lima Norte

Magaly Medina defiende a Lima Norte y cuestiona a Maritere Braschi: “Los mejores ‘telos’ están por allá, ni en Las Vegas”

Andoas, Loreto, registra un sismo de magnitud 5.2

El país se ubica en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona en donde suceden el 80% de los temblores más fuertes del mundo

Andoas, Loreto, registra un sismo de magnitud 5.2

Kábala del martes 29 de septiembre: ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Kábala del martes 29 de septiembre: ganadores del último sorteo

Ian Escuza ganó su contrato en la UFC pese al desacuerdo de Dana White: “Sean Shelby te defendió con firmeza detrás de escena”

El presidente de la compañía aseguró que el combate del peruano debió declararse como un “no contest” por un rodillazo ilegal. Sin embargo, la intercepción de uno de los directivos fue crucial para que el deportista nacional se una a la promotora

Ian Escuza ganó su contrato en la UFC pese al desacuerdo de Dana White: “Sean Shelby te defendió con firmeza detrás de escena”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

¿Cómo marcar correctamente la cédula de votación en las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

¿No puedes votar este domingo 4 de octubre en las ERM 2026? Así puedes tramitar la dispensa y evitar la multa

López Aliaga tilda de “mezquino” al Gobierno de Fujimori y advierte con usar su “arma poderosa” si frena tren Lima-Chosica

Jorge Nieto frena a Keiko Fujimori: “En lugar de amenazar (al Congreso), gobierne. El crimen sigue”

Pedido de facultades: Fujimorismo pide censurar a diputada de JP que preside la Comisión de Constitución

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina se pronuncia por caso Jefferson Farfán: “Todos tenemos derechos constitucionales. Tú no eres el dueño del PJ”

Magaly Medina se pronuncia por caso Jefferson Farfán: “Todos tenemos derechos constitucionales. Tú no eres el dueño del PJ”

Magaly Medina defiende a Lima Norte y cuestiona a Maritere Braschi: “Los mejores ‘telos’ están por allá, ni en Las Vegas”

Yahaira Plasencia revela qué la llevó a conciliar con Magaly Medina: “Es un buen mensaje para la sociedad”

Magaly Medina y su contudente mensaje luego de la sentencia a favor de ‘Cuto’ Guadalupe: “La dueña del circo”

Amy Gutiérrez anuncia su primer concierto en el Gran Teatro Nacional: fecha, entradas y repertorio

DEPORTES

Ian Escuza ganó su contrato en la UFC pese al desacuerdo de Dana White: “Sean Shelby te defendió con firmeza detrás de escena”

Ian Escuza ganó su contrato en la UFC pese al desacuerdo de Dana White: “Sean Shelby te defendió con firmeza detrás de escena”

Un peruano más a la UFC: notable performance de Ian Escuza para finalizar al italiano Luca Borando e impresionar a Dana White

Así quedaron los ‘play-offs’ del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: Alianza Lima y Universitario esperan en semifinales

El sentido mensaje de Hernán Barcos para lo que resta del Torneo Clausura: “Vamos a pelear hasta el final por el título”

Partidos de hoy, martes 29 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo