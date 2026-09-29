A qué hora juega Brasil vs Australia HOY: segundo amistoso entre selecciones por fecha FIFA 2026

El duelo entre los Socceroos y la Canarinha arranca este martes 29 de septiembre a las 07:00 horas de Brasil, con Vinícius Jr., Raphinha y Rayan como tridente ofensivo visitante y Australia buscando su primera victoria histórica ante el pentacampeón

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Brasil y Australia se vuelven a ver las caras hoy, martes 29 de septiembre, en el Suncorp Stadium de Brisbane, apenas cuatro días después de que ambas selecciones empataran 1-1 en Townsville en el primero de los dos amistosos pactados para la Fecha FIFA de septiembre de 2026.

El partido marcará el cierre de la serie entre ambas escuadras, con el conjunto oceánico actuando como local y la Canarinha buscando su primera victoria bajo la conducción de Carlo Ancelotti en esta ventana internacional. Los australianos, por su parte, apuntan a cerrar la doble fecha con un resultado positivo ante uno de los combinados más reconocidos del planeta.

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A qué hora juega Brasil vs Australia, segundo amistoso por fecha FIFA 2026

El duelo entre la Canarinha y los Socceroos se jugará en el Suncorp Stadium de Brisbane. Disney+ transmitirá el encuentro para Sudamérica, con inicio programado para las 05:00 en Perú. (AFP)

El puntapié inicial está fijado para las 07:00 horas de Brasil en el Suncorp Stadium, recinto con capacidad para 52.500 espectadores ubicado en Brisbane. Para el resto de los países, los horarios se distribuyen de la siguiente manera: 04:00 horas en el centro de México, 05:00 horas en Argentina, Colombia y Perú, y 12:00 horas en España (CEST).

En cuanto a la transmisión, Disney+ tiene los derechos del partido para todos los países de Sudamérica. En México, la señal encargada será ESPN México. En España, ninguna cadena ni plataforma de streaming cuenta con los derechos de forma legal para este amistoso, por lo que el encuentro no podrá seguirse por televisión en territorio español.

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Las estadísticas e incidencias del partido estarán disponibles en tiempo real a través de plataformas especializadas en seguimiento deportivo.

Qué pasó en el primer partido

Australia estuvo cerca de vencer por primera vez a Brasil tras adelantarse con un tiro libre de Nestory Irankunda. Sin embargo, Rayan apareció sobre el final y rescató el empate para la Canarinha. (AFP)

El primer choque entre ambas selecciones, disputado el viernes 25 de septiembre en Townsville, dejó un empate 1-1 que sorprendió por el nivel exhibido por los Socceroos. Nestory Irankunda abrió el marcador para Australia con un tiro libre cuando faltaban aproximadamente 20 minutos para el final del tiempo reglamentario. Brasil, que no logró reaccionar durante el tramo final del partido, consiguió el empate recién en el tiempo agregado mediante un cabezazo de Rayan tras un servicio de Raphinha.

El resultado dejó en evidencia la capacidad de Australia para competir de igual a igual ante la Canarinha y para sacar rédito de las situaciones de pelota parada. Los locales incluso estuvieron cerca de llevarse los tres puntos antes de que el conjunto visitante encontrara la igualdad sobre la bocina.

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Los antecedentes históricos entre ambas selecciones muestran una clara ventaja brasileña: la Canarinha acumula dos victorias —un 4-0 en 2017 y un 6-0 en 2013— frente a un solo empate, el del pasado 25 de septiembre. Australia todavía no logró imponerse en ningún enfrentamiento oficial ante Brasil.

Alineaciones probables y bajas confirmadas

Brasil afrontará el amistoso con las bajas de João Pedro y Wesley, mientras Australia no contará con Mohamed Toure. Ancelotti aprovecharía el partido para continuar evaluando futbolistas. (AFP)

Para este segundo amistoso, Tony Popović mantendría el esquema 3-4-2-1 con el que Australia salió al campo en Townsville. Patrick Beach ocuparía el arco, mientras que Jackson Irvine sería una de las piezas centrales en la mitad de la cancha. Tete Yengi e Irankunda volverían a aparecer como referencias en ataque. La única baja confirmada del conjunto australiano es Mohamed Toure.

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Del lado brasileño, Ancelotti planea realizar varios cambios con el objetivo de continuar evaluando futbolistas durante esta concentración. El técnico italiano apostaría por un esquema 4-3-3, con Vinícius Jr., Raphinha y Rayan formando el tridente ofensivo desde el inicio. Bruno Guimarães encabezaría la línea de mediocampo, acompañado por Danilo Santos y Gabriel Bontempo. Las bajas de Brasil son João Pedro y Wesley.

Una vez concluida la doble fecha ante Australia, la Canarinha se trasladará hasta Calcuta para enfrentarse a India en el tercer y último compromiso de esta ventana de selecciones. Australia, en tanto, afina su preparación de cara a la Copa Asia de 2027, mientras que Brasil tiene más margen antes de su próximo desafío de envergadura, la Copa América de 2028.

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