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Carlos Desio justificó su decisión de no usar titulares en semifinal ante Alianza Atlético: “Yo banco a mis jugadores”

El técnico de Sport Boys explicó las razones que llevaron a presentar un equipo alterno en el duelo de ida y habló sobre el complicado panorama que afronta su plantel de cara a la revancha en Sullana

El entrenador de Sport Boys explicó el contexto que atraviesa su plantel y se refirió a las opciones de revertir la serie. (Video: Entre Bolas)
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Sport Boys sufrió un duro golpe en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026. El conjunto ‘rosado’ cayó 5-2 ante Alianza Atlético en el estadio Miguel Grau del Callao y quedó con una desventaja de tres goles de cara a la revancha. Tras el encuentro, Carlos Desio explicó las razones que lo llevaron a presentar un equipo alterno pese a la trascendencia del choque.

El técnico argentino reconoció que su equipo comenzó bien el partido, pero perdió el control después del empate y terminó siendo superado por el conjunto sullanense. Para Desio, uno de los principales problemas estuvo en la dificultad para ganar las disputas y sostener el juego en la mitad de la cancha.

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No quería regalar el primer tiempo ni nada. Yo creo que el primer tiempo empezamos bien. Después de ese error que cometimos, ellos empezaron a jugar mejor que nosotros. Nosotros nos caímos, no empezamos a encontrar el medio. Perdimos las pelotas divididas, perdimos los duelos y las segundas pelotas. Ellos estaban bien parados y no le creábamos daño”, analizó

Sport Boys logró adelantarse rápidamente y llegó a ponerse 2-3 antes del descanso, pero Alianza Atlético terminó imponiendo condiciones durante buena parte del compromiso. En el complemento, el cuadro visitante amplió nuevamente la diferencia hasta sellar el 5-2 definitivo.

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Carlos Desio es el técnico actual de Sport Boys.
Carlos Desio es el técnico actual de Sport Boys. Crédito: Prensa SBA

Su decisión de no poner titulares

Carlos Desio también se refirió a la decisión de darle minutos a futbolistas que venían teniendo menos participación. Según explicó, la planificación para esta semifinal estuvo condicionada por las convocatorias, lesiones y sobrecargas que atraviesa el plantel chalaco.

Esta copa la habían empezado los jugadores que no tenían minutos, y les seguimos dando esos minutos. Pero también está el otro factor. Jugadores como Emilio Saba y Oslimg Mora en la selección; Carlos Zambrano sale contra Melgar con una lesión grande; Melián también está jugando y lo tenemos que parar porque juega con un desgarro. Tenemos mucha sobrecarga en los otros jugadores y se siente mucho eso”, justificó.

El técnico reconoció que esa falta de ritmo terminó influyendo en el rendimiento mostrado frente a Alianza Atlético. Sin embargo, dejó claro que mantiene su respaldo hacia los futbolistas que tuvieron la oportunidad de disputar la semifinal.

“Estos jugadores, lamentablemente hoy pecaron en esa parte, de a lo mejor de no tener el ritmo que venían trayendo los otros y se cometió por ahí ese resultado. Pero yo banco mucho a mis jugadores. Lamentablemente los resultados están, este golpe y esta cachetada, sobre todas las cosas, nos tiene que despertar, que nosotros no nos podemos relajar”, agregó.

¿Sport Boys puede remontar el 5-2 en Piura?

Con una desventaja de tres goles, Sport Boys tendrá que buscar una remontada en el partido de vuelta para mantener sus opciones de alcanzar la final de la Copa de la Liga. El encuentro se disputará el martes 6 de octubre desde las 3:00 p. m., con Alianza Atlético como local. Desio reconoció que la diferencia es amplia, aunque sostuvo que su equipo viajará con la intención de intentar revertir la serie.

“Los partidos hay que jugarlos. Nosotros vamos a ir allá con la idea de tratar de remontar el partido. Obviamente que la diferencia es grande, uno es realista en ese aspecto, pero siempre está la ilusión de poder revertir. Esperemos hacer un mejor partido allá, sobre todas las cosas, pero lamentablemente fue un resultado abultado, que no nos esperábamos”, indicó.

Alianza Atlético de Sullana mostró su poder ofensivo en una increíble victoria por 5-2 ante Sport Boys. El partido estuvo lleno de acción, con un doblete de Muñoz que se consagró como la figura del encuentro. No te pierdas los mejores momentos | América TV

El entrenador también fue consultado sobre si utilizará a sus habituales titulares en la revancha. Desio explicó que todavía dependerá de la disponibilidad de sus futbolistas y volvió a mencionar la sobrecarga física que afecta al plantel.

Se va a utilizar los jugadores que tengamos disponibilidad. Estamos con mucha sobrecarga con los jugadores lesionados. Hoy tuve que llevar dos jugadores que vienen siendo titular al banco con mucha sobrecarga. Hoy se sintió mucho el Chino (Jostin Alarcón) con esa sobrecarga que viene trayendo jugando titular”, señaló.

Finalmente, Desio dejó en claro que la intención es pelear por la clasificación sin descuidar los otros desafíos del club en lo que resta de la temporada.

“Este partido lo tenemos que tratar de dar vuelta, obviamente con una mixtura de los jugadores que tenemos, porque después a los cinco días volvemos a jugar con Sullana por el Clausura, que también le estamos dando importancia. Duele mucho perder de la manera que perdimos, porque es un resultado abultado, pero no somos que está en esa diferencia. Tenemos que entender que no nos podemos relajar”, sentenció.

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