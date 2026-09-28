Chofer muere calcinado tras ataque contra su minivan mientras dormía en Los Olivos

Un conductor de transporte público falleció trágicamente luego de que presuntos extorsionadores incendiaran su vehículo mientras él descansaba en su interior. El terrible suceso ocurrió en el distrito de Los Olivos, Lima.| Video: Latina Noticias

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Esta madrugada, un conductor de transporte colectivo murió calcinado dentro de una minivan que fue incendiada en distrito de Los Olivos, en la zona de la Primera de Pro, cerca de la Panamericana Norte. Testigos afirmaron que tres personas atacaron la unidad, donde la víctima descansaba antes de iniciar su jornada.

El hecho ocurrió entre las 3:30 y las 4:00 de la mañana, según reporte de Latina Noticias. La víctima estaba en los asientos posteriores del vehículo, que cubría la ruta entre Pro y Alipio, en el sur de Lima.

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Según la versión de un testigo, los atacantes llegaron en un vehículo negro con lunas polarizadas. “Se bajaron tres personas, apedrearon el carro y tiraron una molotov”, relató.

Chofer murió tras incendio de una minivan en Los Olivos, según testigos| Foto: Latina Noticias

Asimismo, señalaron que los agresores se dirigieron a la parte posterior de la minivan. Allí habrían roto una luna, rociado combustible y prendido fuego al vehículo.

Las llamas se extendieron en pocos minutos por el interior de la unidad. Otros transportistas intentaron apagar el incendio, pero no lograron controlar el fuego a tiempo.

Un testigo señaló que la minivan era una de varias unidades que permanecían estacionadas durante la madrugada en ese punto.

Familiares señalaron que la víctima pagaba cupos

La identidad de la víctima aún no ha sido revelada. Según información de la Policía, se trataría de un ciudadano venezolano que trabajaba como conductor de transporte colectivo desde hacía cerca de cinco años.

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Familiares de la víctima indicaron fuera de cámaras que el conductor pagaba cupos. Transportistas de la misma ruta aseguraron que el cobro asciende a S/ 40 semanales desde inicios de año.

Muere un chofer tras ataque incendiario contra una minivan en Los Olivos| Foto: América Noticias

También precisaron que algunos conductores pagan S/ 48 por semana cuando incluyen a trabajadores que captan pasajeros en los paraderos. De acuerdo con esos testimonios, detrás de los cobros estaría una banda conocida como ‘Los Mexicanos’.

Horas después del crimen, los sicarios enviaron un video que registraría el momento del ataque contra el chofer. En el material, los autores se atribuyeron el hecho en nombre de esa organización criminal y amenazaron a otros transportistas con nuevas agresiones si no realizan los pagos exigidos.

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Canales de ayuda ante emergencias

Policía Nacional del Perú (PNP): La línea 105 permite alertar sobre delitos, agresiones, disparos, amenazas o cualquier situación que requiera intervención policial. Al llamar, se recomienda informar la dirección exacta, referencias del lugar, características de los involucrados y si hay personas heridas o agresores cerca.

Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU): El número 106 está destinado a emergencias médicas que requieren ambulancia o atención prehospitalaria, como quemaduras, accidentes, lesiones graves o problemas de salud repentinos. Es necesario indicar el estado del paciente, la cantidad de afectados, la ubicación y un número de contacto.

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú: La central 116 atiende incendios, rescates, fugas de gas, accidentes de tránsito y otras emergencias que impliquen riesgo para las personas o los inmuebles. Quienes llamen deben precisar el punto del incidente y advertir si hay personas atrapadas o expuestas al fuego.