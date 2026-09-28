Daniela Darcourt oficializa relación con cantante de Zaperoko, y él la llena de elogios: “Lo sencilla que es, su aura”

Daniela Darcourt y Juan Labarca aparecieron juntos en ‘El Reventonazo’, donde fueron presentados como pareja y recordaron cómo se conocieron. El cantante de Zaperoko contó qué fue lo que más llamó su atención de la salsera. Captura: El Reventonazo.

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Daniela Darcourt y Juan Labarca, cantante de Zaperoko del Callao, decidieron dejar atrás las especulaciones y mostrarse juntos públicamente como pareja. Ambos protagonizaron un romántico momento durante su participación en ‘El Reventonazo’, espacio conducido por Ernesto Pimentel, donde no solo hablaron sobre cómo se conocieron, sino que también compartieron una interpretación musical que terminó por confirmar la cercanía que ya había despertado rumores en los últimos meses.

La aparición de la pareja se produjo mientras Daniela Darcourt conversaba en el programa sobre algunos de sus gustos personales. La intérprete de ‘Señor Mentira’ contó que disfruta especialmente de la playa, el mar y las olas, aunque hizo una precisión sobre las altas temperaturas: pese a su afición por estos espacios, el calor no se encuentra precisamente entre sus cosas favoritas.

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Daniela Darcourt confirma romance con cantante de Zaperoko: “Tiene un ángel, algo”. Captura: América TV.

El comentario fue aprovechado por Ernesto Pimentel, quien decidió llevar la conversación hacia un terreno más personal. Con una pregunta que tomó por sorpresa a la cantante, el conductor hizo una referencia directa a su situación sentimental y lanzó: “¿Cómo que no te gusta el calor si el segundo nombre de tu novio es calor?”.

La reacción de Daniela no pasó desapercibida. La salsera manifestó su sorpresa y aseguró que desconocía cuál era el segundo nombre de su pareja. La conversación cambió rápidamente cuando Pimentel anunció la presencia de Juan, y lo presentó ante el público como el novio de la cantante.

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Daniela Darcourt confirma romance con cantante de Zaperoko: “Tiene un ángel, algo”. Captura: América TV.

Daniela Darcourt y Juan Labarca aparecen juntos como pareja

Con la llegada del músico al set, quedó expuesta ante las cámaras la relación que durante semanas había generado comentarios y especulaciones. Labarca se mostró cercano a Daniela y ambos compartieron un momento que evidenció la confianza que mantienen actualmente.

La conversación también permitió conocer algunos detalles sobre el inicio de su vínculo. Juan recordó que cuando conoció a la salsera las circunstancias no fueron precisamente las de un romance inmediato. De hecho, contó que en aquel primer encuentro ni siquiera llegaron a intercambiar sus números telefónicos.

Daniela Darcourt confirma romance con cantante de Zaperoko: “Tiene un ángel, algo”. Captura: América TV.

El detalle llamó la atención porque permitió conocer una faceta diferente de la historia de la pareja. Aunque ambos terminaron acercándose, su primer encuentro no estuvo marcado por una comunicación constante ni por un intercambio inmediato de contactos.

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Pimentel aprovechó entonces la presencia del cantante para preguntarle directamente qué fue lo que más le gustó de Daniela. La pregunta fue formulada de manera cercana por el conductor, quien quiso conocer qué había encontrado Labarca en la reconocida intérprete de salsa. “¿Y qué es lo que más te gusta de mi hijita?”, preguntó la ‘Chola Chabuca’.

La respuesta de Juan Labarca estuvo centrada en la personalidad de la artista y no en su trayectoria musical o en su exposición pública. El integrante de Zaperoko destacó especialmente la sencillez que encontró en ella y la manera en que percibe su personalidad. “Lo sencilla que es, su aura, tiene un ángel, algo”, respondió el músico.

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Daniela Darcourt confirma romance con cantante de Zaperoko: “Tiene un ángel, algo”. Captura: América TV.

La historia detrás de ‘Siempre seré’

La música también tuvo un papel importante durante la aparición de la pareja. Juan Labarca interpretó ‘Siempre seré’, una canción vinculada precisamente al momento en que ambos se conocieron.

Según se contó durante el programa, el cantante interpretó este tema durante una boda en la que coincidió con Daniela. Aquel momento musical quedó asociado al inicio de su historia y posteriormente fue recordado en televisión frente al público.

Daniela Darcourt confirma romance con cantante de Zaperoko: “Tiene un ángel, algo”. Captura: América TV.

La situación tomó un giro todavía más especial cuando Daniela Darcourt se sumó a la interpretación. La cantante acompañó algunas partes de la canción y ambos compartieron el escenario mientras interpretaban el tema.

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Al finalizar, los dos se mostraron sonrientes y también visiblemente nerviosos ante la atención que generó el momento. La escena terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su participación en ‘El Reventonazo’, especialmente porque permitió ver a la pareja compartiendo una canción relacionada con el inicio de su historia.

Daniela Darcourt confirma romance con cantante de Zaperoko: “Tiene un ángel, algo”. Captura: América TV.

Los rumores sobre Daniela Darcourt y Juan Labarca comenzaron meses atrás

La confirmación televisiva se produjo después de que Daniela Darcourt y Juan Labarca ya fueran vinculados sentimentalmente en anteriores ocasiones. Las primeras imágenes que alimentaron las especulaciones fueron difundidas en julio por el programa ‘Magaly TV, la firme’.

En aquella oportunidad, el espacio mostró registros de ambos cuando salían de una clínica. En las imágenes, Labarca aparece junto a Daniela y tiene un gesto de atención con la cantante al abrirle la puerta del vehículo.

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El registro también mostró un momento de cercanía entre ambos antes de que Daniela subiera al automóvil. El cantante se acercó a ella y le dio un pequeño beso, una escena que generó comentarios sobre la naturaleza del vínculo que mantenían en ese momento.

Daniela Darcourt confirma romance con cantante de Zaperoko: “Tiene un ángel, algo”. Captura: América TV.

Aunque aquellas imágenes despertaron especulaciones sobre un posible romance, la aparición de ambos en ‘El Reventonazo’ permitió mostrar públicamente la relación. La presentación de Juan Labarca como novio de Daniela Darcourt marcó así un nuevo capítulo en una historia que hasta entonces había sido observada principalmente a partir de imágenes y rumores.

Ahora, la pareja decidió mostrarse junta frente a las cámaras y compartir algunos detalles de su historia. La conversación permitió conocer que el vínculo no surgió necesariamente de un intercambio inmediato de números o de un acercamiento planificado, sino que fue desarrollándose después de aquel primer encuentro.

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Daniela Darcourt confirma romance con cantante de Zaperoko: “Tiene un ángel, algo”. Captura: América TV.