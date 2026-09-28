Jairo Vélez reveló el contundente mensaje de Mano Menezes al plantel de Perú tras derrota ante Estados Unidos: “Tenemos que seguir fuertes”

Jairo Vélez confesó el contundente mensaje de Mano Menezes al plantel de Perú tras derrota ante Estados Unidos.

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La selección peruana perdió 4-1 ante Estados Unidos en Orlando durante su primera prueba de este parón FIFA. El resultado, además de su amplitud, abrió una polémica por el penal cobrado para los locales: según la delegación de la ‘bicolor’, la infracción se produjo fuera del área.

Jairo Vélez consideró que esa decisión marcó el desarrollo del encuentro y explicó que el equipo perdió orden después de la sanción. También reveló el mensaje que Mano Menezes transmitió al plantel tras el partido.

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Para el volante de Alianza Lima, la ‘blanquirroja’ tuvo una reacción negativa después de la jugada que derivó en el penal. “Era un resultado que no esperábamos. Creo que el penal nos descontroló un poquito”, declaró para Bicolor+.

El oriundo de Ecuador admitió que no pretendía usar el arbitraje como explicación total de la derrota, pero que la situación le generó desconciertos al combinado patrio. “El árbitro también, no hay excusa, pero creo que sí nos ayudó a descontrolar un poco y a partir de ahí el equipo dejó más espacios para el rival”, acotó.

Jairo Vélez no fue el jugador diferencial de Perú ante Estados Unidos. Estuvo bien marcado y no pudo crea juego. - créditos: FPF

Ahí fue cuando Jairo Vélez dio a conocer el firme mensaje de Mano Menezes luego de la abultada caída. “Dijo que tenemos que seguir fuertes. Ahora tenemos una revancha y toca pensar en eso”, contó sobre el próximo encuentro contra México el martes 29 de setiembre.

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Piero Magallanes valoró su debut oficial con la selección peruana

Por otro lado, Piero Magallanes tuvo su estreno oficial con la selección peruana en Orlando. Más allá de la derrota, el futbolista destacó la oportunidad personal, aunque admitió los errores arbitrales. “Feliz por el debut. Creo que el equipo hizo un gran partido. Las fallas del árbitro creo que nos condicionaron un poco, pero feliz por haber debutado”, acotó.

El atacante de Sport Huancayo también contó qué le dijo Mano Menezes luego de su actuación. “Que estaba bien el tema de la marca y un poco de indicaciones igual que el grupo. Pero muy contento por la forma cómo me han recibido”, precisó.

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El volante nacional y Piero Magallanes hablaron de la caída de la 'blanquirroja' ante los estadounidenses en amistoso FIFA. (Video: Bicolor+)

Mano Menezes sobre la derrota de Perú ante Estados Unidos

Mano Menezes dividió el amistoso en dos momentos y ubicó el penal como el punto de quiebre. Para el técnico, la selección peruana ofreció una imagen más equilibrada antes de esa acción, pero luego perdió la estructura que había mantenido en el campo. “Podemos dividir el partido en dos partes bien claras, la primera que fue hasta el penal y la segunda después de eso”, planteó.

“Creo que hicimos un buen primer tiempo, más equilibrado, más entero como equipo”, sostuvo el DT brasileño, quien remarcó que el conjunto nacional había logrado competir con mayor consistencia durante ese tramo.

Menezes reconoció que el inicio de la segunda parte presentó dificultades para controlar a Estados Unidos. Pese a ello, afirmó que la ‘bicolor’ todavía conservaba su disposición táctica antes de la jugada cuestionada. “Empezamos el segundo con un poco más de dificultades para contener al adversario pero el equipo se mantuvo hasta ahí organizado. A partir del penal nos desorganizamos”, señaló.

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Un resumen imperdible con las jugadas más destacadas y los goles que marcaron la derrota de Perú ante Estados Unidos por amistoso FIFA | América TV

El veterano entrenador evitó reducir el análisis a la polémica arbitral. En esa línea, remarcó que sus dirigidos deben aprender a sostenerse en ese tipo de escenarios. “Puede ser injusticia, puede ser duro, pero tenemos que saber enfrentar momentos como esos porque pasan en el fútbol como ocurrió hoy (el sábado)”, manifestó.

Finalmente, Mano Menezes también apuntó a una diferencia física con otros equipos como un aspecto que condiciona a la selección peruana. “Hay mucha diferencia de los otros equipos hacia nosotros, principalmente en cuestión de fuerza física”, concluyó.