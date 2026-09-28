Perú Deportes

Dónde ver Venezuela vs Japón HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘vinotinto’ buscará imponerse en Hiroshima contra el siempre peligroso elenco nipón, que viene de superar a Uruguay. Conoce los detalles del encuentro

Dónde ver Venezuela vs Japón por amistoso FIFA 2026.
Dónde ver Venezuela vs Japón por amistoso FIFA 2026.
Guardar

Venezuela y Japón se enfrentarán hoy, lunes 28 de setiembre, en el estadio Edion Peace Wing Hiroshima, en un partido válido por la Kirin Challenge Cup 2026. El encuentro reunirá a dos selecciones que llegan con ritmos distintos: los locales vienen de jugar hace pocos días y los sudamericanos no compite desde junio.

La ‘vinotinto’ tendrá en esta ocasión su primera presentación desde el 9 de junio. En aquel encuentro, el equipo de Oswaldo Vizcarrondo venció 2-0 a Irak con goles de Cristian Cásseres Jr. y Jesús Ramírez. Justamente, el elenco ‘llanero’ cerró esa ventana con un saldo irregular. Anteriormente perdió 2-1 contra Turquía, igualó sin goles con Uzbekistán y cayó en la definición por penales, además de imponerse 4-1 a Trinidad y Tobago.

PUBLICIDAD

La principal novedad en la convocatoria venezolana es la ausencia de Telasco Segovia. El mediocampista del Inter Miami fue desafectado por una lesión muscular en el cuádriceps derecho que sufrió antes de sumarse a la concentración. Sin embargo, desde la FVF no convocaron a un sustituto. El plantel quedó integrado por 33 futbolistas y comenzó a trabajar en Hiroshima durante la semana.

Dónde ver Venezuela vs Japón, amistoso por fecha FIFA 2026

Las selecciones de Venezuela y Japón se enfrentarán en el estadio Edion Peace Wing Hiroshima en un amistoso FIFA. El partido será transmitido por Televen en suelo ‘llanero’, en tanto que en territorio ‘nipón’ estará disponible por Nippon TV y TVer.

PUBLICIDAD

Oswaldo Vizcarrondo es el actual entrenador de Venezuela.
Oswaldo Vizcarrondo, exjugador y actual entrenador de Venezuela. - créditos: Difusión

Por su parte, la selección de Japón afrontará el compromiso luego de vencer 3-1 a Uruguay el 24 de setiembre. Kuryu Matsuki, Kento Shiogai y Ayase Ueda marcaron en un triunfo que abrió la preparación del equipo dirigido por Hajime Moriyasu rumbo a la Copa Asiática de Arabia Saudita 2027.

La actuación ante el conjunto ‘charrúa’ permitió a la escuadra nipón probar variantes en ataque y conseguir una victoria ante un potente rival sudamericano que estrenó a Diego Forlán como entrenador. El cuadro local tendrá poco margen de recuperación, aunque llegará a Hiroshima con el impulso de ese resultado y el hecho de contar con toda su hinchada en las tribunas.

Venezuela vs Japón: posibles alineaciones

Venezuela: José Contreras, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Luís Balbo, Marco Libra, Yangel Herrera, Cristian Cásseres Jr., David Martínez, Gleiker Mendoza y Jesús Ramírez. DT: Oswaldo Vizcarrondo

Japón: Tomoki Hayakawa, Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito, Kuryu Matsuki, Kaishu Sano, Kodai Sano, Keito Nakamura, Ritsu Doan, Yuito Suzuki y Daizen Maeda. DT: Hajime Moriyasu

Horarios del Venezuela vs Japón, amistoso por fecha FIFA 2026

El Venezuela vs Japón se jugará desde las 05:25 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. El encuentro comenzará a las 06:25 horas en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami).

En Brasil, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, el duelo iniciará a las 07:25 horas. En México será a las 04:25 horas; en España, a las 12:25 horas; y en Japón, a las 19:25 horas.

Historial de enfrentamientos

Venezuela y Japón se han visto las caras en cinco ocasiones a lo largo de la historia del fútbol internacional. Y el balance general es parejo para los dos equipos con un triunfo para cada uno y tres empates.

El último enfrentamiento se dio el 19 de noviembre del 2019. El Panasonic Stadium Suita fue testigo de una contundente victoria de la ‘vinotinto’ por 4-1 con el triplete de Salomón Rondón y una anotación de Yeferson Soteldo. Hotaru Yamaguchi anotó para los asiáticos.

Goles y resumen del triunfo 'llanero' ante los japoneses. (Video: Roberto Pacheco)

Temas Relacionados

Selección de VenezuelaSelección de Japónperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A qué hora juega Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

Luego de la dura derrota frente a Estados Unidos, la selección peruana chocará con los ‘aztecas’ en busca de la recuperación. Hay mucha expectativa por este encuentro. Conoce los horarios

A qué hora juega Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Uruguay vs Corea del Sur HOY: partido amistoso en Seúl por fecha FIFA 2026

El conjunto dirigido por Diego Forlán buscará su primera victoria en la gira asiática tras la derrota ante Japón, aunque los surcoreanos son de temer. Entérate de los pormenores del cotejo

A qué hora juega Uruguay vs Corea del Sur HOY: partido amistoso en Seúl por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Venezuela vs Japón HOY: partido amistoso en Hiroshima por fecha FIFA 2026

El amistoso pondrá frente a frente a una Vinotinto en etapa de ajustes y a un Japón que viene de una destacada actuación mundialista

A qué hora juega Venezuela vs Japón HOY: partido amistoso en Hiroshima por fecha FIFA 2026

Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El fútbol dominical ofrecerá una agenda repartida entre la fecha de selecciones y los campeonatos de clubes, con presencia de figuras como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland y más

Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La tajante opinión de Christian Cueva tras la derrota de Sport Boys en la Copa de la Liga 2026: “Todo partido es remontable”

El mediocampista rosado habló en zona mixta después de la caída de su equipo ante Alianza Atlético, pidió enfocarse en el partido de vuelta resta y esquivó las preguntas sobre la selección nacional

La tajante opinión de Christian Cueva tras la derrota de Sport Boys en la Copa de la Liga 2026: “Todo partido es remontable”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori se reunirá con Nayib Bukele en El Salvador: visita será a fines de octubre y seguridad ciudadana estará en la agenda

Keiko Fujimori se reunirá con Nayib Bukele en El Salvador: visita será a fines de octubre y seguridad ciudadana estará en la agenda

Candidato de APP, detenido por acusación de narcotráfico tras incautación de 72 kilos de ketamina

Carlos Bruce afirma que Rafael López Aliaga está nervioso porque “las diferencias se están acortando”

Elecciones municipales 2026: ¿qué ocurre si un miembro de mesa no asiste a los comicios de este 4 de octubre?

Gobierno de Keiko Fujimori pagaría S/100 mil por defensa de José Jerí en caso de contratación de allegadas

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano arremete contra Vanessa Terkes y recuerda su trabajo en ‘Titanes’: “Es una disforzada”

Tilsa Lozano arremete contra Vanessa Terkes y recuerda su trabajo en ‘Titanes’: “Es una disforzada”

Magaly Medina revela el tierno vínculo que tiene con Antoñito, hijo de Sheyla Rojas, y sorprende con mensaje: “Con mi guapo sobrino”

Grupo 5 anunció ‘streaming party’ con el BTS Fanclub oficial este 30 de septiembre: “Vamos a pasarla muy chévere”

Daniela Darcourt oficializa relación con cantante de Zaperoko, y él la llena de elogios: “Lo sencilla que es, su aura”

BTS en Perú: entradas en reventa llegan hasta los 7 mil soles para sus conciertos en el Estadio San Marcos

DEPORTES

A qué hora juega Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs México: partido amistoso en Nueva Jersey por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Uruguay vs Corea del Sur HOY: partido amistoso en Seúl por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Venezuela vs Japón HOY: partido amistoso en Hiroshima por fecha FIFA 2026

Partidos de hoy, domingo 27 de setiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La tajante opinión de Christian Cueva tras la derrota de Sport Boys en la Copa de la Liga 2026: “Todo partido es remontable”