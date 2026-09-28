Dónde ver Venezuela vs Japón HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Venezuela vs Japón por amistoso FIFA 2026.

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Venezuela y Japón se enfrentarán hoy, lunes 28 de setiembre, en el estadio Edion Peace Wing Hiroshima, en un partido válido por la Kirin Challenge Cup 2026. El encuentro reunirá a dos selecciones que llegan con ritmos distintos: los locales vienen de jugar hace pocos días y los sudamericanos no compite desde junio.

La ‘vinotinto’ tendrá en esta ocasión su primera presentación desde el 9 de junio. En aquel encuentro, el equipo de Oswaldo Vizcarrondo venció 2-0 a Irak con goles de Cristian Cásseres Jr. y Jesús Ramírez. Justamente, el elenco ‘llanero’ cerró esa ventana con un saldo irregular. Anteriormente perdió 2-1 contra Turquía, igualó sin goles con Uzbekistán y cayó en la definición por penales, además de imponerse 4-1 a Trinidad y Tobago.

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La principal novedad en la convocatoria venezolana es la ausencia de Telasco Segovia. El mediocampista del Inter Miami fue desafectado por una lesión muscular en el cuádriceps derecho que sufrió antes de sumarse a la concentración. Sin embargo, desde la FVF no convocaron a un sustituto. El plantel quedó integrado por 33 futbolistas y comenzó a trabajar en Hiroshima durante la semana.

Dónde ver Venezuela vs Japón, amistoso por fecha FIFA 2026

Las selecciones de Venezuela y Japón se enfrentarán en el estadio Edion Peace Wing Hiroshima en un amistoso FIFA. El partido será transmitido por Televen en suelo ‘llanero’, en tanto que en territorio ‘nipón’ estará disponible por Nippon TV y TVer.

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Oswaldo Vizcarrondo, exjugador y actual entrenador de Venezuela. - créditos: Difusión

Por su parte, la selección de Japón afrontará el compromiso luego de vencer 3-1 a Uruguay el 24 de setiembre. Kuryu Matsuki, Kento Shiogai y Ayase Ueda marcaron en un triunfo que abrió la preparación del equipo dirigido por Hajime Moriyasu rumbo a la Copa Asiática de Arabia Saudita 2027.

La actuación ante el conjunto ‘charrúa’ permitió a la escuadra nipón probar variantes en ataque y conseguir una victoria ante un potente rival sudamericano que estrenó a Diego Forlán como entrenador. El cuadro local tendrá poco margen de recuperación, aunque llegará a Hiroshima con el impulso de ese resultado y el hecho de contar con toda su hinchada en las tribunas.

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Venezuela vs Japón: posibles alineaciones

Venezuela: José Contreras, Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Luís Balbo, Marco Libra, Yangel Herrera, Cristian Cásseres Jr., David Martínez, Gleiker Mendoza y Jesús Ramírez. DT: Oswaldo Vizcarrondo

Japón: Tomoki Hayakawa, Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito, Kuryu Matsuki, Kaishu Sano, Kodai Sano, Keito Nakamura, Ritsu Doan, Yuito Suzuki y Daizen Maeda. DT: Hajime Moriyasu

Horarios del Venezuela vs Japón, amistoso por fecha FIFA 2026

El Venezuela vs Japón se jugará desde las 05:25 horas en Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. El encuentro comenzará a las 06:25 horas en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami).

En Brasil, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, el duelo iniciará a las 07:25 horas. En México será a las 04:25 horas; en España, a las 12:25 horas; y en Japón, a las 19:25 horas.

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Historial de enfrentamientos

Venezuela y Japón se han visto las caras en cinco ocasiones a lo largo de la historia del fútbol internacional. Y el balance general es parejo para los dos equipos con un triunfo para cada uno y tres empates.

El último enfrentamiento se dio el 19 de noviembre del 2019. El Panasonic Stadium Suita fue testigo de una contundente victoria de la ‘vinotinto’ por 4-1 con el triplete de Salomón Rondón y una anotación de Yeferson Soteldo. Hotaru Yamaguchi anotó para los asiáticos.

Goles y resumen del triunfo 'llanero' ante los japoneses. (Video: Roberto Pacheco)