Perú

Lambayeque instalará ‘campamentos de fe’ para todos los peregrinos que lleguen a Pimentel por el papa León XIV

El municipio buscará levantar de manera temporal la prohibición de acampar en sectores de la playa ante la llegada prevista de cientos de miles de fieles a la región

La cuenta regresiva ha comenzado. Un recorrido por Pimentel y Chiclayo para conocer de cerca los esfuerzos para la visita del Papa León XIV. Desde la habilitación de terrenos hasta la organización de hospedajes familiares, se revela la magnitud de la operación para acoger a un millón de peregrinos.
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Las autoridades de Lambayeque proyectan instalar “campamentos de fe” gratuitos en las playas de Pimentel para recibir a los peregrinos que lleguen por la visita del Papa XIV a Perú. La medida busca ampliar la capacidad de alojamiento ante una afluencia que, según los organizadores, podría superar el millón de asistentes.

El alcalde de Pimentel, Pedro Rodríguez, informó a Cuarto Poder que el municipio levantará de forma temporal la prohibición de acampar que rige por ordenanza. La excepción abarcará la zona norte y sur del muelle, además de las playas Las Rocas y Playa Hermosa.

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“Va a quedar libre para acampar lo que es la parte norte, la parte sur del muelle y lo que es la playa Las Rocas y Playa Hermosa”, afirmó Rodríguez. Consultado sobre un eventual cobro, precisó que el uso de esos espacios será “totalmente gratis”.

La ruta de León XIV: turismo religioso y alerta climática en el norte peruano
La ruta de León XIV: turismo religioso y alerta climática en el norte peruano Foto: Gobierno Regional de Lambayeque

El ingreso a Las Pampas se organizará desde el amanecer

La eucaristía prevista en Las Pampas tendrá una duración de 45 minutos, de acuerdo con el itinerario oficial mencionado durante la entrevista. Por ese motivo, el acceso de los fieles se organizará desde primeras horas del día, aunque las autoridades aún no definieron los ingresos.

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, señaló que la prioridad será garantizar la seguridad de los asistentes. También indicó que se evalúa implementar entradas digitales con códigos QR con la finalidad de que el proceso sea más rápido.

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“Primero, la seguridad de la gente. Estamos también ahorita viendo la posibilidad de que las entradas sean digitales con QR”, sostuvo el gobernador.

Pérez no precisó otros requisitos solicitados por el Vaticano para la organización del ingreso en Pimentel.

Lambayeque habilitará campamentos gratuitos en Pimentel para los peregrinos por la visita del Papa XIV
Lambayeque habilitará campamentos gratuitos en Pimentel para los peregrinos por la visita del Papa XIV| Foto: Cuarto Poder

La capacidad hotelera llega a 60 mil camas y ya hay reservas

Todos los ciudadanos quieren escuchar la misa del sumo pontifice, que regresa a casa. De esta manera, muchas personas ya se preparan para ser parte de la multitud.

El plan de alojamiento incluye la habilitación de espacios públicos y alternativas de hospedaje privado. La provincia cuenta con 60 mil camas hoteleras, de las cuales el 30% ya está reservado, según el citado medio.

Las autoridades también gestionan el uso de la explanada del estadio Elías Aguirre, en Chiclayo. Pérez afirmó que espera contar con la autorización para utilizar ese recinto, cuya administración depende de organismos con sede en Lima.

El gobernador indicó que el ministro Chang ofreció facilitar la disponibilidad de áreas del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para el evento. La diferencia entre la capacidad habitual del distrito y la proyección para la visita plantea uno de los principales desafíos logísticos.

Durante la temporada alta de verano, Pimentel recibe hasta 15 mil visitantes, mientras que la organización calcula que podrían llegar cerca de un millón de fieles.

El presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque, Juan Manuel Scander, afirmó que el sector privado trabaja en una red de hospedajes con familias y en el programa Operación Amigo, que asignará habitaciones en viviendas de personas mayores tras un proceso de verificación por motivos de seguridad.

“Viene un millón y medio de asistentes”, afirmó Scander, por lo que supera el número de lo que en temporada alta puede recibir la ciudad.

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