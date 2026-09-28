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Dónde ver Uruguay vs Corea del Sur HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

El combinado charrúa afronta su segundo compromiso en Asia bajo el mando de su nuevo DT mientras los aficionados sudamericanos podrán seguir el duelo televisado desde muy temprano por diversas señales y plataformas digitales

Selección de Uruguay – Selección de Corea del Sur – Perú – deportes – 27 septiembre
La selección uruguaya llega después de una derrota ante Japón que Forlán consideró poco representativa del desarrollo del partido. Corea del Sur, en cambio, goleó 3-0 a Ecuador.
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La selección uruguaya tiene una nueva cita en la gira asiática. Hoy, lunes 28 de septiembre, La Celeste se mide ante Corea del Sur en el Estadio Mundialista de Seúl en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA.

Será el segundo compromiso del ciclo que encabeza Diego Forlán como director técnico, luego de la caída por 3-1 ante Japón el pasado 24 de septiembre en el Miyagi Stadium de Rifu.

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Dónde ver Uruguay vs Corea del Sur, amistoso por fecha FIFA 2026

La transmisión oficial del amistoso está distribuida en toda la región a través de DSports —disponible por cable vía DIRECTV— y su plataforma digital DGO, que permite el seguimiento en línea. El Perú está incluido en este paquete.

Por su parte, en Uruguay, la señal se suma a los operadores locales Flow, Montecable, Nuevo Siglo y TCC, junto con AUF TV. En Argentina, TyC Sports se incorpora a la oferta. Para quienes estén fuera del alcance de esas señales, AUF TV funciona como alternativa global de pago por evento.

Los horarios de inicio, con el partido arrancando a las 20:00 en Corea del Sur, quedan distribuidos de la siguiente manera en Sudamérica:

Selección de Uruguay – Selección de Corea del Sur – Perú – deportes – 27 septiembre
El amistoso entre Uruguay y Corea del Sur podrá verse por DSports, DGO y AUF TV. En algunos países también habrá señales locales, con horarios distintos según cada huso horario. (AUF)

Uruguay, Argentina, Chile y Brasil: 08:00 (UTC-3)

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 07:00 (UTC-4)

Perú, Colombia y Ecuador: 06:00 (UTC-5)

Cómo llegan los dos equipos

Uruguay viene de una derrota que dejó sensaciones agridulces. Ante Japón, el equipo de Forlán abrió bien el partido y llegó al empate gracias a un tanto de Maximiliano Araújo al minuto 42, pero se desmoronó en el tiempo añadido: Kento Shiogai marcó el 2 a 1 al minuto 90+2 y Ayase Ueda selló el 3 a 1 al 90+6, cuando la Celeste ya no tuvo respuesta. El propio Forlán quitó dramatismo al resultado: “No refleja lo que fue el partido”, señaló el entrenador tras el encuentro disputado en Miyagi.

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Corea del Sur, en cambio, llega con la confianza intacta tras golear 3 a 0 a Ecuador el mismo 24 de septiembre en el Suwon World Cup Stadium. Ese resultado fue, a su vez, el debut —y primer tropiezo— del argentino Marcelo Gallardo al frente de la Tricolor ecuatoriana.

Selección de Uruguay – Selección de Corea del Sur – Perú – deportes – 27 septiembre
La selección uruguaya llega después de una derrota ante Japón que Forlán consideró poco representativa del desarrollo del partido. Corea del Sur, en cambio, goleó 3-0 a Ecuador (AP)

Los goles surcoreanos los anotaron Oh Hyeon-gyu al minuto 54, con asistencia de Kim Min-jae; Son Heung-min al 58, mediante un tiro libre directo; y Lee Dong-gyeong al 86, tras una jugada colectiva. El combinado dirigido por Roberto Moreno mostró solidez defensiva en el primer tiempo y una efectividad letal en el segundo.

Jugadores a seguir y el antecedente

En el lado uruguayo, uno de los nombres a monitorear es Rodrigo Bentancur, quien además fue el primer capitán de la era Forlán. El mediocampista ya mostró jerarquía en el debut ante Japón y se perfila como referencia en la construcción del juego celeste. También habrá atención sobre los posibles debutantes que el cuerpo técnico pueda incluir en el once inicial o desde el banco.

Por el lado surcoreano, la figura más destacada es Kim Min-jae, defensa del Bayern Múnich que ya demostró su influencia ante Ecuador, donde participó directamente en el primer gol del partido.

Selección de Uruguay – Selección de Corea del Sur – Perú – deportes – 27 septiembre
Uruguay tendrá especial atención sobre Bentancur y los posibles debutantes que Forlán pueda utilizar ante Corea del Sur. El conjunto asiático confía en la presencia de Kim Min-jae, clave ante Ecuador. (EFE)

El historial reciente entre ambas selecciones le da ventaja a Uruguay. La última vez que se cruzaron fue el 28 de marzo de 2023, también en Seúl, y la Celeste —dirigida en ese entonces de manera interina por Marcelo Broli— se impuso 2 a 1. Sebastián Coates abrió el marcador al minuto 10 y Matías Vecino amplió la diferencia al 63. Hwang Inbeom descontó para los locales al 50.

Ahora, con un ciclo nuevo en marcha y la Copa América 2028 en el horizonte, el amistoso de este lunes ofrece a Forlán una segunda oportunidad para asentar conceptos y seguir evaluando el plantel a su disposición.

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