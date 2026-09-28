Lucía de la Cruz habla de su salud a los 73 años, el reencuentro con su hijo y sus ahorros: “No he podido guardar pan para mayo”

La cantante criolla Lucía de la Cruz revela en una íntima entrevista con Magaly Medina la conversación que tuvo con Eva Ayllón sobre un posible show juntas. ¿Se viene el dúo del siglo? ATV/ Magaly TV La Firme.

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Lucía de la Cruz atraviesa una nueva etapa de su vida marcada por el cuidado de su salud, el regreso a los escenarios y algunos reencuentros familiares que esperaba desde hace tiempo. A sus 73 años, la cantante criolla decidió hablar con franqueza sobre las enseñanzas que le dejó su extensa trayectoria artística y también sobre un aspecto de su vida que pocas veces expone públicamente: la manera en que administró los ingresos que obtuvo durante sus más de seis décadas de carrera.

La intérprete de “Yo perdí el corazón” contó que, pese a haber trabajado durante buena parte de su vida, no consiguió acumular los ahorros que hubiera querido. Su confesión llegó mientras conversaba sobre esta nueva etapa, después de haber enfrentado una delicada situación médica que incluso la llevó a ser internada de emergencia.

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Lucía de la Cruz fue dada de alta tras estar internada por una fuerte infección.

Lucía de la Cruz habla de su salud tras la complicación médica

La cantante vivió un fuerte susto en marzo de 2026, cuando tuvo que ser hospitalizada debido a una severa descompensación relacionada con una infección generalizada y su diabetes crónica. Su estado de salud generó preocupación, pero posteriormente logró estabilizarse y recibió el alta médica en abril.

Después de aquel episodio, la artista ha retomado progresivamente sus actividades y presentaciones. La experiencia también la llevó a poner mayor atención en su bienestar y en los cuidados que debe mantener para continuar desarrollando su carrera.

En una reciente entrevista, Lucía de la Cruz explicó que actualmente procura controlar sus problemas de salud y mantener una alimentación adecuada porque todavía tiene objetivos profesionales y familiares por cumplir. “Me cuido mucho para tener buena salud, me controlo la diabetes, el corazón. Trato de comer siempre sano porque tengo que seguir trabajando por los míos. No he podido guardar pan para mayo”, manifestó, según declaraciones difundidas por Trome.

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La reconocida cantante Lucía de la Cruz se recupera satisfactoriamente y podría ser dada de alta el martes, según informaron fuentes cercanas.

La confesión de Lucía de la Cruz sobre sus ahorros

Durante la conversación, la artista reconoció que no administró de la mejor manera sus ingresos durante las épocas de bonanza. Su carrera le permitió mantenerse vigente durante décadas, con presentaciones y espectáculos que la llevaron a convertirse en una de las voces reconocidas de la música criolla peruana.

La reconocida cantante criolla Lucía de la Cruz permanece internada en estado delicado debido a complicaciones derivadas de su diabetes.

Sin embargo, al mirar hacia atrás, Lucía admite que no logró construir el respaldo económico que hubiera deseado para esta etapa de su vida.

La cantante puso énfasis en que ahora su principal preocupación es conservar su salud para poder seguir trabajando. Después del problema médico que enfrentó a comienzos de año, mantener bajo control la diabetes y cuidar su corazón forman parte de las prioridades que ha asumido.

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Lucía de la Cruz prepara reencuentro con su hijo Christian

En medio de esta nueva etapa, la cantante también tiene un motivo personal para sentirse ilusionada. Después de dos años sin reencontrarse presencialmente con su hijo Christian, la artista confirmó que ambos volverán a verse próximamente.

El encuentro se producirá durante un viaje a España, aunque actualmente Christian se encuentra viviendo en Estados Unidos. Lucía explicó que los pasajes para realizar el viaje fueron enviados por Luisito, conocido como el “Chamaco”.

“Después de dos años me voy a reencontrar con mi hijo Christian, mi heredero, en España, cuando viaje en unas semanas con los pasajes que me ha mandado Luisito, el ‘Chamaco’. Ahora mi hijo se encuentra viviendo en Estados Unidos y será un lindo reencuentro”, declaró.

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La historia detrás de “Madre e hijo”

Según explicó Lucía de la Cruz, la nueva canción será una versión del conocido tema “Padre e hijo”, asociado al repertorio de Óscar D’ León. En esta oportunidad, la propuesta será adaptada para que madre e hijo puedan interpretarla juntos.

“Será un lindo reencuentro, que servirá para lanzar la salsa ‘Madre e hijo’, que es una versión del tema de Óscar D’ León ‘Padre e hijo’”, agregó la cantante.

Christian es el único de los hijos de Lucía de la Cruz que decidió seguir sus pasos en la música. Por ello, el proyecto representa no solamente una colaboración artística, sino también una oportunidad para compartir nuevamente escenario y fortalecer el vínculo familiar después del tiempo que permanecieron distanciados.

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El acercamiento entre ambos se produce después de una etapa complicada. Durante 2025, madre e hijo estuvieron alejados a raíz de una controversia relacionada con un depósito de S/8.000 realizado por un organizador de eventos. Aquella situación generó diferencias entre ambos, pero con el paso del tiempo el vínculo familiar logró encaminarse nuevamente.

Lucía de la Cruz promete devolver dinero tras disputa con su hijo Christian Wong. Infobae Perú / Captura TV - América Hoy

La artista asegura que el cariño del público sigue siendo fundamental

A pesar de reconocer que no consiguió guardar los recursos económicos que hubiera querido durante su trayectoria, Lucía de la Cruz también destacó que cuenta con algo que considera esencial para continuar adelante: el respaldo de su público.

Lucía de la Cruz está siendo evaluada por los médicos.

La cantante mantiene una relación cercana con sus seguidores y aseguró que disfruta compartir con ellos cada vez que se presenta en un escenario. “Pero tengo el cariño del público y me gusta compartir con ellos en todos mis shows”, sentenció.

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Para la artista, ese respaldo representa una de las razones que la motivan a mantenerse activa a los 73 años. Tras el episodio de salud que atravesó en marzo, regresar progresivamente a sus actividades supone también recuperar una rutina vinculada a aquello que ha formado parte de su vida durante décadas.

Lucía de la Cruz mejora en hospital y sale de trauma shock. FB.