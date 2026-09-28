Tilsa Lozano arremete contra Vanessa Terkes y recuerda su trabajo en ‘Titanes’: “Es una disforzada”

Tilsa Lozano no ocultó su molestia al hablar de Vanessa Terkes y cuestionó algunas actitudes que, según su experiencia, tuvo la actriz durante las grabaciones de ‘Titanes’. YouTube/ Tres al Hilo.

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Tilsa Lozano volvió a generar comentarios tras recordar su experiencia trabajando junto a Vanessa Terkes en el desaparecido reality ‘Titanes’. Durante una reciente edición de su podcast de YouTube ‘Tres al hilo’ de Satélite, la exmodelo fue consultada sobre aquella etapa televisiva y no dudó en expresar lo que piensa de quien fue su compañera en la conducción del programa.

Tilsa Lozano revela por qué nunca sería amiga de Vanessa Terkes: “Un dolor de huev...”. Captura: YouTube 'Tres al hilo'.

La conversación se produjo durante una entrevista con el conductor y animador Christian ‘El Loco’ Wagner, quien participó como invitado y recordó algunas de las experiencias que vivió a lo largo de su trayectoria. En medio de la charla, el conductor llevó la conversación hacia uno de los trabajos que Tilsa Lozano realizó años atrás y mencionó su participación en ‘Titanes’, espacio que compartió precisamente con Vanessa Terkes.

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Tilsa Lozano revela por qué nunca sería amiga de Vanessa Terkes: “Un dolor de huev...”. Captura: YouTube 'Tres al hilo'.

Tilsa Lozano recuerda su paso por ‘Titanes’ junto a Vanessa Terkes

El desaparecido reality ‘Titanes’ volvió a aparecer en la conversación cuando Christian ‘El Loco’ Wagner le recordó a Tilsa Lozano que había conducido aquel espacio junto a Vanessa Terkes.

La mención bastó para que la exmodelo reaccionara de manera contundente. Sin intentar suavizar su respuesta, Tilsa lanzó un fuerte calificativo contra la actriz. “Esa hue.... es una disforzada de mie...”, manifestó la popular ‘Conejita’, según lo expresado durante el podcast.

La respuesta sorprendió al propio contexto de la conversación debido al tono utilizado por Tilsa. La exmodelo no se limitó a señalar que tuvo diferencias profesionales con Terkes, sino que recurrió a calificativos despectivos para describir cómo percibió aquella experiencia laboral.

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El recuerdo de ‘Titanes’ abrió así una conversación sobre la relación que ambas mantuvieron durante el tiempo en que estuvieron vinculadas al programa. Tilsa dejó entrever que las diferencias no fueron simplemente circunstanciales y que, al menos desde su perspectiva, existieron comportamientos de su excompañera que le resultaron particularmente difíciles de manejar.

Tilsa Lozano revela por qué nunca sería amiga de Vanessa Terkes: “Un dolor de huev...”. Captura: YouTube 'Tres al hilo'.

Tilsa Lozano asegura que nunca sería amiga de Vanessa Terkes

La conversación avanzó y Tilsa Lozano fue aún más directa al explicar si actualmente podría mantener una amistad con Vanessa Terkes. Su respuesta fue negativa.

La exmodelo afirmó que no podría ser amiga de la actriz debido a la experiencia que tuvo cuando ambas trabajaron juntas. Según explicó, hubo determinadas actitudes de Terkes que le generaron incomodidad durante aquella etapa. “Yo no podría ser amiga de una persona que a mi parecer en el momento que me tocó trabajar con esa persona X…”, señaló inicialmente.

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Tilsa continuó explicando su percepción sobre el comportamiento de su excompañera y mencionó cambios de ánimo que, desde su punto de vista, hacían complicada la convivencia laboral. “Para mí la inestabilidad mental de lloro, estoy feliz, estoy contenta y después triste y quejarse de que por qué a ella la maquillan así, por qué tiene tal ropa”, añadió.

Tilsa Lozano revela por qué nunca sería amiga de Vanessa Terkes: “Un dolor de huev...”. Captura: YouTube 'Tres al hilo'.

“Flaca, preocúpate por ti”: la dura frase de Tilsa contra su excompañera

Lejos de cerrar el tema con su explicación, Tilsa Lozano terminó lanzando otra frase dirigida a Vanessa Terkes. La exmodelo cuestionó lo que consideraba una preocupación excesiva de su excompañera por determinados aspectos del trabajo. “Flaca, preocúpate por ti, conflictiva no. Un dolor de huev...”, finalizó la popular ‘Conejita’.

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La expresión resumió el malestar que Tilsa manifestó al recordar aquella etapa. Su relato estuvo marcado por una crítica directa a las actitudes que, según su experiencia, observó en Terkes cuando compartieron la conducción de ‘Titanes’.

Tilsa Lozano revela por qué nunca sería amiga de Vanessa Terkes: “Un dolor de huev...”. Captura: YouTube 'Tres al hilo'.

Christian ‘El Loco’ Wagner recordó la etapa de ‘Titanes’

El tema surgió dentro de una conversación mucho más amplia. Christian ‘El Loco’ Wagner fue invitado al podcast ‘Tres al hilo’, donde conversó con Tilsa sobre diferentes episodios relacionados con su trayectoria y algunas experiencias que ha vivido en televisión.

En ese contexto, el conductor recordó la etapa de ‘Titanes’, espacio que tuvo a Tilsa Lozano y Vanessa Terkes entre sus figuras de conducción. La mención permitió que la conversación se trasladara hacia las experiencias personales de Tilsa durante aquella producción.

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Tilsa Lozano revela por qué nunca sería amiga de Vanessa Terkes: “Un dolor de huev...”. Captura: YouTube 'Tres al hilo'.

Las diferencias que Tilsa Lozano asegura haber tenido con Vanessa Terkes

Según el relato de Tilsa Lozano, una de las razones por las que considera imposible una amistad con Vanessa Terkes está relacionada con determinadas situaciones que habría presenciado durante el trabajo conjunto.

La exmodelo mencionó específicamente que, desde su percepción, su excompañera podía pasar de un estado emocional a otro y también presentar quejas relacionadas con aspectos de la producción, como el maquillaje o la vestimenta. “Por qué a ella la maquillan así, por qué tiene tal ropa”, señaló Tilsa al enumerar algunos de los comportamientos que recordó.

Tilsa Lozano revela por qué nunca sería amiga de Vanessa Terkes: “Un dolor de huev...”. Captura: YouTube 'Tres al hilo'.