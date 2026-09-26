Flavia Montes rompió su silencio y reveló motivo por el que rechazó convocatoria de la selección peruana: “Decidí cuidarme primero”

Flavia Montes es refuerzo de Alianza Lima para la temporada 2026/2027. (Alianza Lima)

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Flavia Montes estuvo envuelta en la polémica de los rechazos a la convocatoria de la selección peruana. La central fue una de las jugadoras que le dijo no a la ‘blanquirroja’ y fue punto de críticas en su momento. Decidió no ponerse a cargo de Antonio Rizola pese a que recibió el llamado para participar de amistosos y Sudamericano de vóley.

La voleibolista de 25 años fue presentada con bombos y platillos como refuerzo de Alianza Lima en la Noche Blanquiazul 2026, y fue una de las más aplaudidas por la hinchada. Dejó a un lado su emoción, y rompió su silencio sobre el cuestionado tema generando muchas reacciones.

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“No habría ningún problema. Yo todos los años he estado presente en selección. Creo que si buscan videos, se pueden dar cuenta. Yo llegué a Alianza con una lesión y es por eso que traté de cuidarme lo más posible, porque al final de nada vale yo ir a selección y no jugar nada y estar lesionada. Entonces decidí cuidarme primero para poder dar mi máximo, tanto en selección como en mi equipo”, apuntó la jugadora en zona mixta.

La central rompió su silencio y aclaró el tema de su ausencia en la selección peruana. (La Cátedra Deportes)

“Es una experiencia muy bonita”

Flavia Montes fue una de las emocionadas en la Noche Blaquiazul de Alianza Lima. La central fue recibida entre aplausos por los hinchas y confesó que estuvo muy nerviosa por la bienvenida que iba a recibir.

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“Muy feliz. Al principio, muchos nervios, la presentación. En verdad estamos ahí en el túnel supernerviosas todas. Esta es una experiencia muy bonita para mí, supernueva, recibir todo el cariño de ustedes. Feliz con el ambiente, superfeliz. Las chicas nos apoyamos en todo momento y eso es lo bonito. Siempre trabajando para eso, estoy tratando de hacer lo mejor de mí”, declaró la voleibolista.

Flavia Montes fichó por Alianza Lima y jugará la Liga Peruana de vóley, Sudamericano y Mundial de Clubes.

Así fue el triunfo de Alianza Lima con CAV Esquimo por la Noche Blanquiazul

Alianza Lima celebró una victoria contundente ante CAV Esquimo en la Noche Blanquiazul de Vóley 2026. El cuadro íntimo superó 3-0 al elenco español y dejó buenas sensaciones en su presentación frente a su público.

La superioridad local se reflejó desde el primer set. Las blanquiazules encontraron eficacia en ataque y construyeron una ventaja que les permitió imponerse por 25-19. Daniela Bulaich, Flavia Montes y Esmeralda Sánchez sobresalieron en ese tramo inicial.

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Con un marcador final de 3 sets a 0, Alianza Lima demuestra su poderío en la cancha. Observa la jugada final y la eufórica celebración del equipo junto a sus apasionados seguidores. | América TV

El segundo parcial presentó una exigencia mayor para Alianza Lima. CAV Esquimo comenzó con un ritmo más alto y logró adelantarse en el marcador, lo que obligó al conjunto peruano a reajustar su propuesta.

La reacción llegó a partir de una mayor solidez colectiva. Ysabella Sánchez, Allie Holland y Montes aportaron puntos decisivos para revertir el desarrollo y asegurar el 25-20.

Con dos sets a favor, el equipo dirigido por Alejandro Schneider afrontó el cierre con control. Bulaich volvió a ser una referencia con sus remates y el cuadro local sostuvo la diferencia hasta el final. La jugada decisiva tuvo a Flavia Montes en el saque y a Ysabella Sánchez en la definición. Así, Alianza Lima completó el triunfo en sets corridos ante las sevillanas.

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Jugadoras del equipo femenino de voleibol de Alianza Lima se abrazan en la cancha tras la victoria ante CAV Esquimo. (Alianza Lima Vóley)

Programación de la Noche Blanquiazul 2026

Sábado 26 de septiembre

- EC Pinheiros vs CAV Esquimo (16:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs Boca Juniors (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

Domingo 27 de septiembre

- Boca Juniors vs CAV Esquimo (15:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TVGO)

- Alianza Lima vs EC Pinheiros (18:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / América TV, América TVGO)

*Hora de Perú

Así se jugará la Noche Blanquiazul 2026