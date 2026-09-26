Perú

Nelly Rossinelli expresó indignación por denuncia sobre supuesto trato especial en Maranguita a los acusados el Liceo Naval

La creadora de contenido pidió que las autoridades esclarezcan las condiciones de seis estudiantes investigados por una presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años

Nelly Rossinelli pidió que las autoridades esclarezcan las condiciones de seis estudiantes investigados por una presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años
Nelly Rossinelli pidió que las autoridades esclarezcan las condiciones de seis estudiantes investigados por una presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años
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Nelly Rossinelli cuestionó las presuntas condiciones diferenciadas que recibirían seis adolescentes del Liceo Naval internados en Maranguita, mientras son investigados por la presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años. La creadora de contenido expresó su rechazo en redes sociales y pidió que las autoridades no permitan privilegios durante el proceso.

La exjurado de El Gran Chef Famosos reaccionó a una denuncia realizada por un educador del centro juvenil, quien aseguró que los adolescentes tendrían un régimen distinto al del resto de internos. La versión fue negada por el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), cuyo presidente, Luis Vega Marroquín, afirmó que no existe un trato especial.

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Rossinelli publicó su posición en su cuenta de X, donde apuntó contra una eventual intervención de los padres y las autoridades para modificar las condiciones de internamiento de los estudiantes. “Puedo entender que unos padres desesperados paguen por debajo para proteger a sus hijitos pese a que actuaron como delincuentes y le desgraciaron la vida a un compañero”, escribió.

La conductora añadió que, de confirmarse la participación de funcionarios en esas presuntas facilidades, el hecho resultaría inadmisible. “Pero que las autoridades lo permitan, ya es el colmo y una burla para todos los peruanos”, sostuvo. En otra publicación, calificó la situación como “atroz”.

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Fachada del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima y agentes de policía junto a un grupo de personas encapuchadas
El Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima alberga a los seis menores procesados por el caso del Liceo Naval bajo el régimen general de internamiento. (Composición: Infobae Perú)

Nelly Rossinelli respondió a quienes cuestionaron su mensaje

El pronunciamiento de Nelly Rossinelli generó reacciones divididas entre sus seguidores. Algunos usuarios cuestionaron que dijera comprender la reacción de los padres de los adolescentes investigados, mientras otros pidieron no dar por ciertas las presuntas condiciones especiales antes de una verificación oficial.

La figura televisiva respondió a los comentarios y sostuvo que comprender la desesperación de una madre no equivale a respaldar las conductas que se investigan. “Porque soy mamá y no soy hipócrita y voy a poner algo para agradar al resto y quedar bien”, señaló.

Rossinelli mantuvo su postura sobre la necesidad de que el caso sea tratado con criterios iguales para todos los adolescentes internados. Sus comentarios se difundieron después de que un trabajador de Maranguita expusiera una serie de supuestas diferencias en la atención y vigilancia de los estudiantes vinculados al caso del Liceo Naval.

Los seis adolescentes permanecen en un centro juvenil de medio cerrado mientras continúan las investigaciones por la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años. La situación ha despertado atención pública por las circunstancias denunciadas dentro del establecimiento y por el impacto del caso en la comunidad educativa.

Educador denunció visitas y vigilancia diferenciadas para los acusados

De acuerdo con la versión atribuida a un educador de Maranguita, los estudiantes investigados recibirían visitas tres veces por semana, una frecuencia que, según sostuvo, no se aplicaría al resto de los adolescentes internados.

El trabajador también afirmó que los seis jóvenes permanecerían separados de otros internos y contarían con dos educadores asignados exclusivamente a su vigilancia. Además, indicó que fueron ubicados en el sector H1, espacio donde funciona la posta médica del centro juvenil.

Según esa denuncia, para habilitar la permanencia de los adolescentes en ese sector se habrían trasladado camas, colchones y otros implementos. La versión instaló cuestionamientos sobre una eventual diferenciación frente a otros jóvenes que cumplen medidas de internamiento.

El señalamiento cobró fuerza en redes sociales a partir de las publicaciones de figuras públicas como Rossinelli. Sin embargo, las afirmaciones no fueron confirmadas por la entidad a cargo de los centros juveniles.

La discusión se centra en si las medidas descritas responden a protocolos de seguridad y protección aplicables a cualquier adolescente que llega a un centro cerrado o si representan beneficios específicos por la procedencia de los investigados.

Pronacej negó que existan privilegios en Maranguita

El Programa Nacional de Centros Juveniles rechazó la versión sobre un tratamiento especial para los seis adolescentes. Luis Vega Marroquín, presidente de Pronacej, afirmó que los jóvenes tienen las mismas condiciones que cualquier persona que ingresa a un centro juvenil de medio cerrado.

La institución no respaldó las denuncias sobre un régimen de visitas privilegiado, custodia exclusiva o una ubicación determinada como beneficio diferenciado. La postura oficial busca descartar que se hayan aplicado medidas ajenas a las normas que rigen el internamiento de adolescentes investigados o procesados.

Los investigados permanecerán en Maranguita por disposición judicial y sus familiares podrán acudir al centro juvenil con una frecuencia quincenal
Los investigados permanecerán en Maranguita por disposición judicial y sus familiares podrán acudir al centro juvenil con una frecuencia quincenal| Foto: Andina

El caso involucra a estudiantes del Liceo Naval y a un adolescente de 16 años, presunta víctima de agresión sexual. Por tratarse de menores de edad, la información sobre el proceso y las identidades está sujeta a protección.

La investigación continuará bajo reserva, mientras Pronacej sostiene que no existe un trato preferencial dentro de Maranguita. Las denuncias difundidas por el educador y el pronunciamiento de Nelly Rossinelli mantienen el foco sobre las condiciones de internamiento de los seis adolescentes.

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