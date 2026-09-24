Xiomy Kanashiro dice que no cree en el 50/50 y Jefferson Farfán la apoya: “Como tiene que ser”

Xiomy Kanashiro dice que no cree en el 50/50 porque paga sus cosas. América TV: 'Si va a salir'.

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Xiomy Kanashiro afirmó que no aplica de forma rígida el concepto del “50/50” en su relación con Jefferson Farfán. La conductora señaló que mantiene su independencia económica y continúa pagando sus gastos, aunque considera positivo contar con el respaldo de una pareja cuando la situación lo permite.

Jefferson Farfán fue consultado posteriormente por Amor y Fuego sobre las declaraciones de Kanashiro. El exfutbolista respaldó la postura de su pareja y respondió: “Muy bien claro, como tiene que ser”.

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La relación entre ambos también volvió a ser comentada por las preguntas sobre una eventual boda, la posibilidad de tener hijos y los preparativos por el próximo cumpleaños de Farfán. Xiomy Kanashiro señaló que esos temas han sido conversados, pero indicó que prefiere avanzar “pasito a pasito”.

Xiomy Kanashiro explicó su postura sobre el “50/50”

Las cámaras de América Hoy abordaron a Xiomy Kanashiro para preguntarle por el llamado “50/50” en las relaciones de pareja. El concepto volvió a ser debatido en los programas de espectáculos después de que Korina Rivadeneira se refiriera a la dinámica económica que mantuvo durante su matrimonio con Mario Hart.

Kanashiro sostuvo que sigue asumiendo sus gastos personales sin depender de Jefferson Farfán. La presentadora afirmó que valora la independencia económica, aunque no descartó que una pareja pueda brindar apoyo en determinadas circunstancias.

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“Siempre sigo pagando mis cosas sola sin necesidad de alguien. Si tienes una pareja que te apoye, bienvenido sea, sino sigue para adelante. Yo creo que eso del 50/50 como que va y no va, depende de la situación”, comentó.

La conductora señaló que cada relación tiene una realidad distinta y que no existe una sola fórmula para manejar el dinero en pareja. Su respuesta se centró en que la autonomía personal puede convivir con el apoyo mutuo dentro de una relación.

Kanashiro también indicó que, si en algún momento decide casarse, preferiría hacerlo bajo el régimen de bienes separados. La figura pública expresó esa posición al considerar que permitiría evitar problemas en el futuro.

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Sus declaraciones se dieron mientras su vínculo con Jefferson Farfán continúa generando interés en la farándula. La pareja se muestra cercana en redes sociales y, según la información proporcionada, está próxima a cumplir dos años de relación sentimental.

Xiomy Kanashiro dice que no cree en el 50/50 y Jefferson Farfán la apoya: “Como tiene que ser”

Jefferson Farfán respaldó las palabras de su pareja

Después de las declaraciones de Xiomy Kanashiro, Amor y Fuego conversó con Jefferson Farfán sobre su relación y sobre la opinión de la conductora respecto al “50/50”. El exjugador de Alianza Lima y de la selección peruana respondió brevemente, pero dejó clara su postura.

“Muy bien claro, como tiene que ser”, dijo Farfán cuando le comentaron que Xiomy continúa pagando sus cosas pese a que él tiene una situación económica distinta.

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La respuesta del exfutbolista fue interpretada como un respaldo a la posición de Kanashiro. Farfán no profundizó en la organización económica de la pareja ni brindó detalles sobre los gastos que comparten, pero coincidió con la idea de que ella conserve su independencia.

El exdeportista también fue consultado por el momento sentimental que atraviesa junto a la conductora. Aunque evitó extenderse, aseguró que ha vivido positivamente sus relaciones amorosas. “En el amor siempre me ha ido bien”, manifestó.

Xiomy Kanashiro ha mostrado en algunas oportunidades detalles de la vivienda donde reside Jefferson Farfán. Además, durante una entrevista para América Televisión, recibió una llamada del exfutbolista y dejó ver que tiene registrado su contacto como “Amor de mi vida”.

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La conductora también contó que ahorró durante cinco meses para comprar el primer regalo que le dio a Farfán. Sin precisar el valor del obsequio, reconoció que elegir un presente para él puede ser complicado debido a su cumpleaños y a los detalles que desea tener con su pareja.

Jefferson Farfán respaldó a Xiomy Kanashiro luego de sus declaraciones sobre el “50/50” en pareja. Willax TV.

Xiomy Kanashiro habló de una boda y de la posibilidad de tener hijos

El futuro de la relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán fue otro de los temas que abordó la figura de televisión. La conductora indicó que el matrimonio ha sido una conversación presente desde el inicio de su vínculo con el exfutbolista.

“Claro que sí, se ha hablado a inicios de la relación, a mitad de la relación. Cosas que siempre hay en pareja, pero bonito. Pasito a pasito”, expresó mientras sonaba la canción “El anillo”.

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La presentadora también reaccionó a los comentarios de Cuto Guadalupe, tío de Jefferson Farfán, quien expresó que espera la boda de su sobrino con Kanashiro. Ante ello, la conductora afirmó que espera una pedida de mano especial.

“Sí, yo también estoy esperando ya también. Una pedida muy bonita tiene que ser Janet”, comentó Xiomy Kanashiro durante una conversación con Janet Barboza.

La conductora fue incluso animada a prepararse para lucir un eventual anillo de compromiso. Janet Barboza le recomendó hacer pesas en el gimnasio, comentario que Kanashiro recibió entre risas mientras hablaban de un futuro matrimonio con Farfán.

Por ahora, ninguno de los dos ha anunciado una fecha de boda ni ha confirmado planes concretos para formalizar su relación. Kanashiro ha señalado que el tema existe dentro de sus conversaciones de pareja, pero reiteró que ambos prefieren avanzar sin apresurarse.

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La conductora no descartó tener hijos con Jefferson Farfán, aunque afirmó que hoy está enfocada en su trabajo. América TV

La imagen de una posible familia sorprendió a Xiomy Kanashiro

Xiomy Kanashiro también fue sorprendida durante una entrevista en Sí va a salir: El show, cuando le mostraron una imagen editada de una posible familia junto a Jefferson Farfán. En la fotografía aparecían ambos acompañados por supuestos hijos.

La conductora reaccionó con risas al ver la imagen y no descartó que, más adelante, pueda tener hijos con el exfutbolista. Sin embargo, dejó claro que actualmente está enfocada en sus proyectos laborales.

“Quizá más adelante. Ahorita estoy enfocada en mi trabajo”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de ampliar la familia con Farfán.

La reacción se produjo en medio de las preguntas sobre el cumpleaños del exfutbolista. Xiomy Kanashiro confesó que encontrar un regalo para él puede convertirse en una tarea complicada, especialmente por la expectativa que genera sorprenderlo.

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“Hay que ver los regalos. (Debe ser bien complicado...) Horrible. No saber qué regalarle todos los meses o algo. (¿Es cierto que ahorraste cinco meses para el primer regalo de Jefferson?) Sí, es cierto. No preguntes [cuánto costó]”, respondió.

Las declaraciones de Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán muestran que ambos mantienen una relación en la que ella busca preservar su independencia económica, mientras él respalda esa posición. La pareja ha hablado de matrimonio y no descarta tener hijos en el futuro, pero por ahora no ha anunciado decisiones concretas sobre esos planes.