Augusto Thorndike se burla de las críticas en su contra tras estallar en vivo contra camarógrafo: “Así que soy tendencia, jojolete”

Magaly Medina aborda en su programa de televisión las imágenes de la emisión de Willax Televisión en las que el periodista Augusto Thorndike critica en vivo el trabajo de un camarógrafo durante un reporte desde Lurigancho-Chosica. La presentación incluye fragmentos del noticiero y los comentarios de la conductora en el set.

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El conductor Augusto Thorndike quedó en el centro de una polémica en redes sociales luego de que expresara su molestia con un camarógrafo durante una transmisión en directo de Willax Televisión. El momento ocurrió en el noticiero matutino de la señal y se difundió rápidamente en distintas plataformas por el tono que empleó el periodista ante las cámaras.

Thorndike participaba de un despacho en vivo cuando interrumpió el enlace porque consideró que el movimiento de la cámara afectaba su intervención. El comunicador se dirigió a su compañera Maricarmen y pidió que buscaran a otro profesional para continuar con la cobertura.

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“Me mareo, Maricarmen, me mareo. Ya, cuando consigas un camarógrafo profesional, me avisas”, manifestó Augusto Thorndike antes de que la conexión fuera retirada del aire.

El periodista Augusto Thorndike conduce el programa informativo Contracorriente desde un estudio de televisión.

El conductor no se limitó a ese comentario. Durante la emisión, cuestionó la preparación de la persona encargada de operar la cámara y afirmó que el trabajo técnico no reunía las condiciones necesarias para una salida en vivo. El episodio quedó registrado en un video que acumuló reproducciones y reacciones en las redes sociales.

“Esa persona no está preparada para hacer cámara en vivo y no debe ser parte de esta casa televisora”, señaló el periodista de Willax.

La secuencia abrió un debate entre los usuarios. Una parte de los comentarios apuntó contra el conductor por haber realizado el reclamo frente al público, pues consideraron que una observación al personal técnico debía tratarse de forma interna. Otros mensajes se enfocaron en las dificultades y exigencias que implica una transmisión en directo.

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El nombre de Thorndike se convirtió en tendencia durante las horas posteriores a la difusión del clip. La reacción no pasó inadvertida para el presentador, quien decidió abordar el tema durante la noche en su espacio Contracorriente.

El periodista Augusto Thorndike habla durante una transmisión de televisión sobre los comentarios publicados en redes sociales a raíz de un reclamo en vivo a un camarógrafo.

Al inicio del programa, el periodista optó por responder con ironía a quienes lo cuestionaron. No ofreció disculpas por sus palabras contra el camarógrafo ni mostró intención de cambiar su evaluación sobre el incidente ocurrido en la mañana.

“Así que soy tendencia, jojolete. Pero aquí estoy, y que les arda. No me afectan sus comentarios, no se gasten, no veo el Twitter”, afirmó el conductor ante las cámaras.

Con esa declaración, Augusto Thorndike dejó en claro que no se siente afectado por los comentarios surgidos en las plataformas digitales. La respuesta, además, prolongó la discusión sobre la manera en que los conductores de televisión manejan los errores o desacuerdos con los equipos de producción cuando se encuentran al aire.

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Magaly Medina defendió a Augusto Thorndike

La controversia llegó también al programa de Magaly Medina, quien se refirió al video viral y expresó comprensión por la reacción del conductor. La presentadora sostuvo que la presión de la televisión en vivo suele provocar momentos de tensión entre quienes participan de una emisión.

“Yo no puedo criticarlo porque yo no tengo un camarógrafo a quien criticar, pero sí tengo un DJ al que critico siempre”, comentó Magaly Medina entre risas.

Magaly Medina comenta en su programa de televisión las declaraciones de Augusto Thorndike sobre las críticas recibidas por un incidente en vivo.

La conductora recordó los inicios profesionales de Thorndike y destacó la experiencia que acumuló en medios de comunicación. Para Medina, ese recorrido está relacionado con el nivel de exigencia que el periodista aplica cuando enfrenta situaciones que pueden afectar el desarrollo de un programa.

“El gringo es un periodista de raza. Se inició antes de siquiera pisar una universidad”, dijo la figura de espectáculos al hablar sobre el presentador de Contracorriente.

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Medina añadió que las fricciones entre los conductores y el personal técnico forman parte de la dinámica habitual de los espacios televisivos. “De pronto yo hubiera reaccionado así también porque somos bastante intensos cuando se trata de la exigencia”, expresó.

Pese a respaldar a Thorndike, la presentadora reconoció que este tipo de reclamos puede resolverse lejos de las cámaras. La conductora consideró que las diferencias con los integrantes de un equipo de producción suelen manejarse mejor en privado, incluso cuando surgen en medio de una transmisión en vivo.