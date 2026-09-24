80 llamadas antes del crimen: la pista que compromete al financista del sicario que mató a “La China Polo”

Profundizamos en el complejo caso del asesinato de la candidata Susy 'la China Polo' Aponte. Las autoridades siguen la pista de una red criminal que incluye a un financista venezolano y a un sicario herido. La policía custodia al detenido en un hospital de Huaraz mientras las diligencias continúan. | Panamericana

Guardar

La investigación por el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte Polo, conocida como la China Polo, tiene una nueva pista en los teléfonos de los dos principales investigados. Fuentes policiales informaron que se han registrado más de 80 llamadas entre el presunto financista del crimen y el supuesto autor material del ataque.

El dato forma parte de las diligencias que buscan reconstruir cómo se coordinó el asesinato ocurrido el último sábado en Caraz. La Fiscalía analiza las comunicaciones para determinar cuándo se produjeron, qué duración tuvieron y qué relación guardan con los movimientos de los investigados antes y durante el ataque.

PUBLICIDAD

Más de 80 llamadas están bajo investigación

De acuerdo con fuentes policiales, entre el equipo telefónico de Ronald José Toro Ardila, señalado por la Fiscalía como presunto financista, y el teléfono atribuido a Luis Iván Obispo Díaz, investigado como presunto autor material, se registraron más de 80 llamadas.

El fiscal provincial Raúl Godo Sedán, de la Segunda Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Huaylas, confirmó que Toro Ardila ya brindó su declaración ante el Ministerio Público.

“El día domingo ha declarado Ronald José Toro Ardila”, señaló el fiscal, quien confirmó que el detenido es investigado como presunto financista.

Luis Iván Obispo Díaz permanece custodiado tras su detención por el presunto ataque contra la comunicadora conocida como China Polo.

Sin embargo, el contenido de las llamadas todavía forma parte de la investigación. La Fiscalía deberá determinar si estas comunicaciones estuvieron relacionadas con la planificación del ataque, el traslado de los investigados o las coordinaciones realizadas antes del asesinato.

PUBLICIDAD

Fiscalía busca determinar cómo el sicario llegó hasta China Polo

Una de las interrogantes que permanece abierta es cómo el presunto atacante conoció la ubicación exacta de Aponte Polo.

La periodista había difundido sus actividades de campaña en redes sociales, pero, después de haber denunciado amenazas, había empezado a adoptar mayores precauciones sobre sus desplazamientos.

Consultado sobre cómo el presunto sicario pudo saber que la candidata llegaría al mercado de Caraz, el fiscal Godo Sedán señaló que todavía no existe una respuesta.

“Hasta el momento, como decía, se desconoce. Yo creo que es materia de investigación”, declaró.

El representante del Ministerio Público agregó que se está solicitando material audiovisual y que serán citadas las personas que puedan aportar información para reconstruir los momentos previos al ataque.

PUBLICIDAD

Cuatro personas se alojaron en una habitación de Caraz

Otra de las líneas de investigación está relacionada con el hospedaje donde permanecieron los presuntos implicados antes del crimen.

Según la información recogida durante las diligencias, tres hombres y una mujer se alojaron en la habitación 303 de un conocido hotel de Caraz. El pago de la estadía habría sido realizado desde Lima.

La PNP identificó a Luis Iván Obispo Díaz como presunto autor material del asesinato de Susy Isabel Aponte Polo, candidata al Gobierno Regional de Áncash. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal confirmó que existe un problema en el registro de los huéspedes.

“Es un error administrativo que a estas cuatro personas no las ha registrado. Tres hombres y una mujer”, explicó.

La mujer que permaneció en el hospedaje tendría, de acuerdo con la investigación, un vínculo familiar con el presunto financista. La Fiscalía continúa trabajando para establecer la identidad y participación de las personas que estuvieron en el lugar.

PUBLICIDAD

Presunto autor material aún no puede declarar

Mientras las comunicaciones telefónicas son analizadas, Luis Iván Obispo Díaz permanece internado en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz debido a las lesiones que sufrió.

El fiscal explicó que el detenido todavía no ha podido brindar una declaración formal debido a su estado de salud. El juez dejó constancia de que presenta una lesión en la mandíbula que le impide hablar con normalidad.

Por ello, hasta el momento, no existe una declaración formal del presunto autor material que permita identificar a un supuesto autor intelectual.

El detenido permanece bajo una fuerte custodia policial. El comandante PNP Guido Huamán explicó que más de diez agentes fueron destinados a vigilarlo dentro y fuera del hospital.

PUBLICIDAD

“Hay un plan de trabajo, tanto personal de inteligencia, personal informado. Estamos ahí en el lugar”, señaló.

Evalúan trasladarlo a Lima

El estado de salud de Obispo Díaz también podría modificar el lugar donde continúe su atención médica.

Henry Vásquez, director del Hospital Víctor Ramos Guardia, explicó que el paciente presenta una condición que requiere un tratamiento que no puede ser atendido adecuadamente en ese establecimiento.

“El paciente está en una condición en la cual no puede llegar a ser tratado aquí debido a la complejidad de su patología”, indicó.

El hospital prepara una referencia para coordinar su eventual traslado a Lima, mientras continúa bajo custodia policial.

Fiscalía también espera recibir celulares de China Polo

Además del teléfono del presunto financista, el Ministerio Público busca acceder a los equipos que pertenecían a Susy Aponte Polo.

El fiscal Godo Sedán explicó que el esposo de la periodista entregará sus celulares a la Fiscalía para que sean incorporados a la investigación mediante cadena de custodia.

PUBLICIDAD

Estos equipos podrían aportar información sobre las últimas comunicaciones de la periodista, sus desplazamientos y eventuales contactos antes del ataque.

Por ahora, la Fiscalía continúa reuniendo información de celulares, cámaras de seguridad, declaraciones y otros elementos para reconstruir cómo se coordinó el crimen y establecer la responsabilidad de cada uno de los investigados.

El fiscal también precisó que la eventual implicancia de políticos en el asesinato todavía es materia de investigación y no existe, por el momento, una conclusión oficial al respecto.