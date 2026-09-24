Perú

Magaly Medina alista su renovación de votos con Alfredo Zambrano: ceremonia será con 30 personas y en estricto privado

La periodista confesó que viene afinando los preparativos para el evento que se llevará a cabo antes de diciembre

Magaly Medina alista su renovación de votos con Alfredo Zambrano: ceremonia será con 30 personas y en estricto privado
Magaly Medina alista su renovación de votos con Alfredo Zambrano: ceremonia será con 30 personas y en estricto privado
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La periodista Magaly Medina prepara una renovación de votos con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, para celebrar sus 10 años de matrimonio. La ceremonia se realizará antes de diciembre, mes en el que la pareja cumple su aniversario, y tendrá un carácter reservado: solo asistirán 30 personas entre familiares y amigos cercanos.

La conductora de Magaly TV, la firme decidió que la fecha no coincida con el aniversario de su boda. Aunque todavía no reveló el día ni el lugar elegidos, confirmó que los preparativos ya están en marcha y que el evento buscará poner el foco en el vínculo que mantiene con Zambrano, lejos de una celebración multitudinaria.

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Para la producción de la ceremonia, Medina convocó a la wedding planner Paola Puerta, quien estuvo a cargo de la boda civil de Ricardo Mendoza y Katya Mosquera. Aquella celebración contó con 75 invitados, una cifra que supera ampliamente el número de personas que acompañarán a la periodista y al notario en su renovación de votos.

Magaly Medina revela detalles de su renovación de votos con Alfredo Zambrano por sus 10 años de matrimonio
Magaly Medina revela detalles de su renovación de votos con Alfredo Zambrano por sus 10 años de matrimonio
En declaraciones a Trome, la conductora explicó que priorizó una lista reducida porque considera que la ocasión debe compartirse con su entorno inmediato. “Será muy discreta y con solo un grupo pequeño de amigos y familiares. Nosotros seremos solo 30”, señaló sobre la ceremonia que prepara junto a su esposo.

Medina sostuvo que el encuentro tendrá un significado especial para ambos. Más allá de conmemorar una década de casados, dijo que el objetivo es celebrar la etapa que atraviesan como pareja y valorar que pueden reunirse con las personas que forman parte de su vida cotidiana.

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“Es que esta solo es una renovación, es celebrar la vida, celebrar que estamos sanos, celebrar que nos seguimos queriendo”, manifestó la figura de televisión al diario peruano. La presentadora no adelantó mayores detalles sobre el formato de la ceremonia ni sobre los invitados que integrarán la lista final.

La elección del vestuario también ocupa parte de la organización. Cinthia Vigil será la diseñadora encargada de elaborar la ropa que utilizará Medina durante el evento. La periodista contó que contará con dos opciones de vestido y que aún no ha decidido cuál llevará el día de la renovación.

Magaly Medina defiende su matrimonio con Alfredo Zambrano y lanza fuerte mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina defiende su matrimonio con Alfredo Zambrano y lanza fuerte mensaje a Alejandra Baigorria. Captura: Magaly TV La Firme.

“Sí, ella me está haciendo dos vestidos. No sé cuál usaré”, indicó. La conductora agregó que Zambrano vive la preparación con expectativa y que, para él, la ceremonia representa una nueva boda. “Para Alfredo es ‘nuestra boda’ y me gusta porque él le pone mucha ilusión y, por supuesto, yo adoro ese lado romántico de él”, declaró.

Después de la renovación, la pareja tiene previsto comenzar a definir sus viajes de inicios del próximo año. Medina explicó que enero suele ser el mes que destina a sus vacaciones, por lo que ambos evalúan los destinos que podrían visitar tras las fiestas de fin de año.

Enero es mi mes de vacaciones y recién estamos programando nuestros viajes”, comentó. Además, adelantó que esta Navidad tendrá un componente distinto para la pareja, ya que celebrarán las fiestas en su nueva casa.

Según lo compartido en redes, el vestido de Magaly estará a cargo de la diseñadora peruana Cinthia Vigil.
Según lo compartido en redes, el vestido de Magaly estará a cargo de la diseñadora peruana Cinthia Vigil.

Magaly Medina cuenta por qué en su matrimonio Alfredo Zambrano paga todos los gastos

Magaly Medina habló de la dinámica económica que mantiene con Alfredo Zambrano. La conductora se refirió al tema durante una conversación sobre el modelo 50/50 en las relaciones, un debate que ganó espacio en la farándula peruana luego de que se conocieran detalles de la relación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart.

La periodista fue clara al describir cómo se distribuyen las responsabilidades financieras en su matrimonio. Según dijo, Zambrano cubre los gastos del hogar y no permite que ella destine su dinero a las cuentas de la casa. “Mi esposo es un proveedor”, afirmó la presentadora.

Medina explicó que su mirada sobre este asunto cambió después de casarse. Antes, relató, prefería asumir sus propios consumos y no se sentía cómoda cuando alguien pagaba por ella. Con el tiempo, esa postura se modificó a partir de la relación que mantiene con el notario.

Dos fotografías de Magaly Medina: en una aparece sentada junto a una piscina y en otra abraza a Alfredo Zambrano a bordo de una embarcación
Magaly Medina reveló que Alfredo Zambrano asume por completo los gastos del hogar y no le permite aportar a las cuentas.

“Ahora he aprendido, mi esposo es un proveedor. Él no deja que yo pague los gastos de la casa, ni nada. Mi plata es mi plata para mí, él ni siquiera pregunta en qué me la gasto”, expresó la conductora de Magaly TV, la firme.

La figura televisiva extendió su reflexión a la idea que tiene sobre una pareja en la que uno de los integrantes cuenta con mayor capacidad económica. Para Medina, quien tiene estabilidad financiera debe priorizar a su familia y evitar actitudes que, a su juicio, impliquen restricciones innecesarias dentro del hogar.

Un hombre proveedor no es mezquino”, sostuvo. Luego añadió: “Y si es exitoso, la única persona que tiene es su grupo nuclear, o sea, su mujer, sus hijos. ¿Por qué les va a mezquinar algo?”, cuestionó al exponer su posición sobre el manejo del dinero en el matrimonio.

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