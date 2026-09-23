Erick Delgado señaló la deuda de Sporting Cristal en la Liga 1 2026: “Ganar uno de los partidos a los grandes”

El 'Loco' habló de la cuenta pendiente de los 'rimenses' en la actual temporada de la Liga 1. (Video: L1 Radio)

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Sporting Cristal encadenó tres victorias consecutivas en el Torneo Clausura tras vencer a Atlético Grau en casa y volvió a colocarse en la pelea por el campeonato. El presente dista de los meses anteriores del año, cuando el equipo ‘celeste’ atravesó una crisis deportiva que lo llevó incluso a rozar la zona de descenso.

La mejora en los resultados abrió una discusión sobre el verdadero alcance de la recuperación ‘rimense’. Erick Delgado elogió la respuesta del plantel, aunque remarcó que hay una cuenta pendiente por saldar.

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“Yo no estoy diciendo con esto: ‘Oye, ya va a ser...’. No. Anda partido a partido, y a Cristal le falta... Hay una deuda con Cristal, de ganar uno de los partidos a los grandes. Eso le ha pasado este año”, señaló en el programa L1 Radio.

El comentario del ‘Loco’ se apoyó en los antecedentes ante los dos principales competidores de la Liga 1. Los empates contra Universitario de Deportes (Apertura y Clausura) y Alianza Lima (Apertura) dejaron al conjunto ‘bajopontino’ sin un triunfo de peso en esos enfrentamientos.

Sporting Cristal empató 1-1 con Universitario en el estadio Monumental por el Torneo Clausura de Liga 1 2026. - créditos: Twitter

José Carvallo compartió la idea de que los resultados recientes representan una mejora, pero consideró que la evaluación de Sporting Cristal debe esperar un duelo ante un adversario de mayor exigencia. “Yo me quedo un poco con estos tres partidos de Cristal; que ha mejorado, sí, pero me quedo un poco con la sensación de lo que pasó con la ‘U’ cuando ganó los tres partidos seguidos”, indicó.

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Eso sí, Carvallo apuntó entonces al clásico ante Alianza Lima como el examen que espera ver en el elenco ‘cervecero’. “¿Golpe de autoridad contra un rival importante? Eso, quiero verlo a Cristal contra un rival que se imponga, contra Alianza Lima, por ejemplo”, manifestó.

El encuentro de la fecha 14 en el estadio Alberto Gallardo tendrá ese componente para Sporting Cristal. Una victoria ante los ‘íntimos’ permitiría al equipo saldar esa deuda expuesta.

El exarquero cerró su postura con un llamado a la calma. “Vamos paso a paso, tranquilos”, dijo, al explicar que prefiere mantener la mesura mientras el plantel busca prolongar su recuperación.

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El DT peruano habló del triunfo de los 'celestes' ante los 'albos' por la fecha 10 del Torneo Clausura. (Video: Inka Digital TV)

Los elogios de Erick Delgado a Sporting Cristal tras el triunfo ante Atlético Grau

Por otro lado, Erick Delgado valoró la actuación de Sporting Cristal luego de la victoria sobre Atlético Grau y destacó la capacidad del plantel para responder después de los malos pasajes que acumuló durante el campeonato. “Lo que vi de Cristal me gustó. Me sigue gustando la rebeldía que ha tenido el equipo para levantarse del mal momento que ha tenido por varios pasajes del campeonato”, afirmó en el programa Al Límite.

El panelista puso el foco en la actitud que mostró el equipo para recuperarse de un escenario adverso. Según su evaluación, la respuesta no solo se reflejó en los resultados, sino también en la intensidad y en el compromiso colectivo dentro del campo.

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El ‘Loco’ consideró que Sporting Cristal tiene señales positivas tras sus tres triunfos seguidos, pero dejó en claro que esa versión deberá repetirse en los próximos compromisos para que el equipo consolide su candidatura. “No hay que mentir tampoco, estos tres triunfos han hecho que Cristal hoy se ponga en la cima del campeonato, pero tiene que llevar estos partidos a la regularidad”, expresó.

Sporting Cristal rompió su mala racha de visita tras el triunfo ante CD Moquegua. - créditos: Liga 1

La lectura de Erick Delgado también incluyó el trabajo defensivo al percibir una mayor disposición del equipo para presionar, recuperar la pelota y cortar los avances de sus rivales. “Claramente se ve la solidaridad del equipo, sobre todo a la hora de ir a marcar, a apretar las pelotas, tratar de ir a cortar las jugadas”, sostuvo.

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El exarquero destacó, además, el aporte de Yoshimar Yotún, Agustín Álvarez Wallace, Maxloren Castro y Santiago González. Los cuatro futbolistas fueron parte de los nombres que resaltó al repasar la reacción de Sporting Cristal.