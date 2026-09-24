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Giannina Luján desata críticas por comentario tras brutal agresión a un joven magrebí en España: “A su país”

La recordada modelo peruana, quien actualmente reside en Madrid, comentó una publicación sobre la agresión ocurrida a un inmigrante

Giannina Luján recibe cuestionamientos por su reacción a video de agresión en Valencia
Giannina Luján recibe cuestionamientos por su reacción a video de agresión en Valencia
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La modelo peruana Giannina Luján fue cuestionada en redes sociales por escribir “A su país” bajo una publicación sobre la agresión contra un joven magrebí en Tavernes de la Valldigna, en Valencia. El ataque, registrado en video, muestra a un grupo de hombres que persigue y golpea a la víctima mientras se escuchan expresiones como “A Marruecos”.

El comentario atribuido a Luján se difundió luego de que El País publicara imágenes de la golpiza ocurrida la noche del sábado 19 de septiembre, durante las fiestas patronales de la localidad española.

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Usuarios respondieron a la modelo peruana, quien reside en España, con mensajes que cuestionaban el sentido de sus palabras frente a un episodio de violencia. “Cuidado que te pueden decir lo mismo en algún momento”, escribió uno de los internautas.

Las respuestas también aludieron a la condición de migrante de la modelo peruana en Madrid. Varios internautas cuestionaron que expresara una frase de ese tipo en una publicación vinculada a un presunto ataque con connotaciones racistas. “Eso por qué, ¿para tener más espacio tú que tampoco estás en el tuyo? Vuelve por donde has venido”, “Tú también a tu país”, respondieron otros, mostrando su total desacuerdo con Giannina Luján.

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El contenido de la publicación no muestra que Luján haya explicado qué quiso decir con su comentario. Tampoco se ha pronunciado públicamente sobre las reacciones a su mensaje.

Persecución y golpes contra la víctima

La agresión se produjo en Tavernes de la Valldigna, municipio de la provincia de Valencia, durante la noche de disfraces de sus fiestas patronales. El registro, difundido en redes sociales y replicado por El País, dura cinco minutos y 45 segundos.

En las imágenes se observa que el joven magrebí intenta alejarse de un grupo de personas que lo sigue por las calles. Varios hombres se alternan para propinarle golpes hasta que cae al suelo. Ya tendido, recibe puñetazos y patadas, una de ellas en la cabeza.

Durante la grabación se oyen gritos contra la víctima. Entre ellos, una persona repite “A Marruecos”, mientras otra lanza insultos y alienta a los agresores. También se escucha a una mujer preguntar: “¿Qué hacéis pegándole?”. Otra voz responde: “Lo normal”.

Varias jóvenes piden que cesen los golpes y solicitan al hombre que se retire del lugar. La situación se detiene cuando una mujer se interpone entre uno de los atacantes y el joven, que permanecía en el suelo.

De acuerdo con El País, en la secuencia no se escucha una explicación sobre un hecho previo que hubiera motivado la agresión.

Giannina Luján y el comentario que generó críticas tras brutal agresión a un joven en España
Giannina Luján y el comentario que generó críticas tras brutal agresión a un joven en España

La Guardia Civil abrió una investigación para identificar a los agresores

Tras la difusión de los videos, la Guardia Civil abrió una investigación para identificar a las personas involucradas. La Policía Local confirmó que se produjo la agresión de un grupo de jóvenes contra “un joven de origen árabe”.

La denuncia pública fue difundida por el colectivo La Valldigna Antifeixista, que situó los hechos en el paseo de Lepanto, en el trayecto entre el polígono y el vestíbulo de la Casa de la Cultura, cerca de la plaza del escritor Rafael Chirbes.

La organización señaló que desconoce qué desencadenó la agresión, aunque remarcó que en el video se oyen expresiones contra el origen extranjero de la víctima. El colectivo advirtió que observa un aumento de actitudes racistas y xenófobas entre parte de la juventud de la zona.

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna también se pronunció luego de que las imágenes circularan en redes. La alcaldesa, Lara Romero, expresó su rechazo a lo ocurrido y afirmó que la localidad es una población diversa y respetuosa.

Las autoridades municipales señalaron que no ofrecerán más datos sobre el caso mientras avancen las actuaciones de la Guardia Civil. La alcaldesa confirmó que hubo una reunión con los cuerpos de seguridad para abordar lo sucedido.

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